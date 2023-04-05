Митрополита Павла вперше допитали як підозрюваного, - УПЦ МП

Відбувся перший допит митрополита УПЦ (МП), настоятеля Києво-Печерської лаври Павла (Петра Лебедя) як підозрюваного.

Про це повідомили на сайті монастиря УПЦ МП, інформує Цензор.НЕТ.

Адвокат митрополита Микита Чекмен каже, що Павло надав всі показання, які цікавили слідство.

Захисник подав клопотання про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

"З незрозумілих причин це клопотання досі не задоволено. Враховуючи всі наявні обставини, адвокат наголосив, що захист вважає підозру, оголошену митрополиту Павлу, необґрунтованою", - ідеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 1 квітня, Служба безпеки України висунула підозру екс-наміснику Києво-Печерської лаври митрополиту Павлу. У його будинку також проводили обшуки.

Пізніше митрополита Павла викликали до суду, де йому обирали запобіжний захід. Екснамісникові стало погано під час засідання, тож суддя вирішив перенести слухання на понеділок, 3 квітня. Але це рішення переглянули, і суд відбувся ввечері. Митрополита Павла відправили під домашній арешт.