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Новини Суспільство
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допит (675) Павло (Петро Лебідь) (31)

Митрополита Павла вперше допитали як підозрюваного, - УПЦ МП

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

лебедь,мп,митрополит,павло,лебідь

Відбувся перший допит митрополита УПЦ (МП), настоятеля Києво-Печерської лаври Павла (Петра Лебедя) як підозрюваного.

Про це повідомили на сайті монастиря УПЦ МП, інформує Цензор.НЕТ.

Адвокат митрополита Микита Чекмен каже, що Павло надав всі показання, які цікавили слідство.

Захисник подав клопотання про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

"З незрозумілих причин це клопотання досі не задоволено. Враховуючи всі наявні обставини, адвокат наголосив, що захист вважає підозру, оголошену митрополиту Павлу, необґрунтованою", - ідеться в повідомленні.

Дивіться: Несправедливі прокляття падають на голову того, хто проклинає, - в.о. намісника Лаври Авраамій відреагував на дії Павла. ВIДЕО

Нагадаємо, 1 квітня, Служба безпеки України висунула підозру екс-наміснику Києво-Печерської лаври митрополиту Павлу. У його будинку також проводили обшуки.

Пізніше митрополита Павла викликали до суду, де йому обирали запобіжний захід. Екснамісникові стало погано під час засідання, тож суддя вирішив перенести слухання на понеділок, 3 квітня. Але це рішення переглянули, і суд відбувся ввечері. Митрополита Павла відправили під домашній арешт.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+8
В ''обмінний фонд'' його, за нього можна наших полонених воїнів виміняти.
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05.04.2023 12:52
+7
він гарно дивився на вербі з метровю мотузкою
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05.04.2023 12:44
+6
«Отрекаешься ли ты от Сатаны?»
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05.04.2023 12:54
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05.04.2023 12:42 Відповісти
він гарно дивився на вербі з метровю мотузкою
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05.04.2023 12:44 Відповісти
Цікаво, хто коштує більше: Паша чи Медведчук?
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05.04.2023 12:44 Відповісти
мертвечук, паша - все ж не головний піп, бо є онуфрій...
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05.04.2023 12:48 Відповісти
Богуслаєв
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05.04.2023 12:57 Відповісти
Добрий початок...
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05.04.2023 12:48 Відповісти
Головне, щоб було добре закінчення... Та й Говнуфрій спокійненько он в Лаврі свої обряди проводить ((( Чому він досі не під вартою? Договору оренди вже нема - тобто й мені так можна? Зайти в будь-яке приміщення, до якого я не маю стосунку, і проводити там якісь танці з бубном?
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05.04.2023 12:54 Відповісти
В ''обмінний фонд'' його, за нього можна наших полонених воїнів виміняти.
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05.04.2023 12:52 Відповісти
«Отрекаешься ли ты от Сатаны?»
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05.04.2023 12:54 Відповісти
Розколовся .
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05.04.2023 12:57 Відповісти
Екснамісникові стало погано під час засідання, тож суддя вирішив перенести слухання на понеділок, 3 квітня.
Вот что клетчатый плед животворящий делает.
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05.04.2023 13:05 Відповісти
Треба ще пару важких статей, щоб ублюдок був зайнятий своїми справами, а не лаврой.
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05.04.2023 13:27 Відповісти
Золота рибка залишила пашу мерседеса з розбитим коритом.

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05.04.2023 13:44 Відповісти
Дійсно підозра не обгрунтована, бо нарід, якого він дурив ще не бив його об грунт. Але в нього і таких, як він, все ще попереду.
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05.04.2023 13:55 Відповісти
Роковая ошибка- трогать монахов даже если они из племени людоедов. Это знаменье катастрофы тех кто на это решился. Плохая новость для ВСУ
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05.04.2023 14:11 Відповісти
А де пан побачив монахів за кемом "мерседеса" і торгуючих винами?
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05.04.2023 14:22 Відповісти
роковая ошибка - це ставати на бік окупантів. чи виправдовувати їх. тебе це теж може стосуватись
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05.04.2023 14:29 Відповісти
Можливо, якщо вони монахи.
А от щодо КДБ-шних служак таких прикмет не існує
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05.04.2023 15:37 Відповісти
вкатать этой падле лет 20,пусть сгниёт на нарах!
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05.04.2023 14:15 Відповісти
нехай "звонок путину" йому зроблять
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05.04.2023 14:27 Відповісти
 
 