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Україна не має офіційної інформації щодо місць утримання полонених, - Координаційний штаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зона,неволя,тюрма,колонія

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими не має офіційною інформацією щодо місць утримання полонених українських захисників, але докладає зусиль, щоб звільняти військовослужбовців зі всіх місць утримань, де вони перебувають у полоні.

Про це Координаційний штаб повідомляє в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

​​Як зазначається, у Координаційному штабі відбулася зустріч з родичами та близькими військовослужбовців Національної гвардії України (в/ч 2276 та в/ч 3017). З родинами полонених нацгвардійців спілкувалися представники Координаційного штабу та Головного управління Національної гвардії України.

За словами представника Штабу, якщо людина облікована в реєстрі Національного інформаційного бюро, вона задіяна в процесі обмінів. Безвісти зниклі військовослужбовці, як і підтверджені міністерством оборони Росії через Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ), теж повертаються з полону.

Що стосується місць утримання полонених Захисників, представник Штабу зазначив, що офіційної інформації про це немає. Але ми докладаємо зусиль, щоб звільняти військовослужбовців зі всіх місць утримань, де вони перебувають у полоні. Він додав, що немає жодних ілюзій стосовно умов їхнього утримання, а МКЧХ має доступ далеко не до всіх таборів і колоній.

Представник Національної гвардії України зауважив, що в разі появи нових матеріалів, які можуть вказувати на те, що людина в полоні, військова частина може відповідним чином змінити його вид обліку.

Також на зустріячі окремо обговорили питання фінансового забезпечення та одноразової грошової допомоги родинам військовополонених, а також несення служби військовослужбовцем після звільнення його з полону, лікування й реабілітації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже 2000 українців вже повернули з російського полону в результаті обмінів, - ГУР МО

Автор: Наталя Джума
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та ж ні!! данілов ігнат і ермак все знають... все-все!!! і навіть більше
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05.04.2023 13:23 Відповісти
Народ України даром утримує ГУР
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05.04.2023 13:43 Відповісти
Людей в ГУР назначає влада.Все набагато гірше
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05.04.2023 13:49 Відповісти
Бакланові ! Голос …
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05.04.2023 14:12 Відповісти
Згадується зірвана ОП і Дєрмаком операція Української розвідки по звільненню тюрми "Ізоляція" в Донецьку.
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05.04.2023 14:14 Відповісти
Бубочка и Ко.... Вы же азовцев "освободили и спасли".... Так что не знаете где вами спасенные находятся? Или как спасали рядового Журавля 3 дня? Зеленский лично контролировал.
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05.04.2023 17:26 Відповісти
 
 