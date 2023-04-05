Україна не має офіційної інформації щодо місць утримання полонених, - Координаційний штаб

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими не має офіційною інформацією щодо місць утримання полонених українських захисників, але докладає зусиль, щоб звільняти військовослужбовців зі всіх місць утримань, де вони перебувають у полоні.

Про це Координаційний штаб повідомляє в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

​​Як зазначається, у Координаційному штабі відбулася зустріч з родичами та близькими військовослужбовців Національної гвардії України (в/ч 2276 та в/ч 3017). З родинами полонених нацгвардійців спілкувалися представники Координаційного штабу та Головного управління Національної гвардії України.



За словами представника Штабу, якщо людина облікована в реєстрі Національного інформаційного бюро, вона задіяна в процесі обмінів. Безвісти зниклі військовослужбовці, як і підтверджені міністерством оборони Росії через Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ), теж повертаються з полону.



Що стосується місць утримання полонених Захисників, представник Штабу зазначив, що офіційної інформації про це немає. Але ми докладаємо зусиль, щоб звільняти військовослужбовців зі всіх місць утримань, де вони перебувають у полоні. Він додав, що немає жодних ілюзій стосовно умов їхнього утримання, а МКЧХ має доступ далеко не до всіх таборів і колоній.



Представник Національної гвардії України зауважив, що в разі появи нових матеріалів, які можуть вказувати на те, що людина в полоні, військова частина може відповідним чином змінити його вид обліку.



Також на зустріячі окремо обговорили питання фінансового забезпечення та одноразової грошової допомоги родинам військовополонених, а також несення служби військовослужбовцем після звільнення його з полону, лікування й реабілітації.

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