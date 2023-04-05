УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15087 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
4 401 6
армія (3486) Латвія (855) призов (383)

У Латвії запровадили обов’язкову військову службу. Перший призов - влітку

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

армія,латвія,латвійська

Парламент Латвії затвердив закон про обов’язкову військову службу для чоловіків та жінок віком від 18 до 27 років.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Delfi.

"За" проголосували 68 депутатів, "проти" - 11, п’ятеро утрималися.

Чоловіків та жінок віком від 18 до 27 років призиватимуть на термін 11 місяців. Охочі матимуть можливість пройти цивільну чи альтернативну службу.

Якщо під час призову громадянин Латвії здобуває освіту, він має відслужити протягом року після закінчення навчального закладу. Також передбачені відстрочки для догляду за дитиною або за сімейними обставинами. Ухилення від військової служби передбачає кримінальну відповідальність.

Також читайте: Спільна заява Країн Балтії: Росія не може головувати в Радбезі ООН

Цього року буде призвано 300 молодих людей, у січні 2024 - ще 300. Вони будуть добровольцями. Надалі планується розсилати повістки за допомогою комп'ютерної програми, яка відбиратиме випадкових людей пропорційно до кількості населення кожного латвійського регіону.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
правильне рішення, зважаючи на сусідство з свинособаками треба бути до всього готовими..
показати весь коментар
05.04.2023 16:04 Відповісти
ого, похоже таки решили что не все так радужно как нам тут рассказывают. но - молодцы.
показати весь коментар
05.04.2023 16:05 Відповісти
дада,на т 55 уже лондон завтра возьмут,"исчо не начинали" а металолом все хуже идет.
перестраховаться надо но все уже поняли что "мощь кацапетов" только в тв .
показати весь коментар
05.04.2023 17:08 Відповісти
В 90-е в Латвии была призывная армия , но так как решили , что врагов кругом нет , с одной стороны ЕС и НАТО , и Россия , вроде уже не СССР и расслабились. Вся армия состояла из нескольких тысяч человек с автоматами. Но после 2014 , а тем более 2022 года всё резко изменилось , уже не несколько тысяч с автоматами
показати весь коментар
05.04.2023 16:12 Відповісти
Ви замітьте як діє законодавство в справжній демократичній країні.Це не те що у нас,де захист країни є почесним обовязком кожного громадянина в Конституції,а наступному законі призивна армія тільки для чоловіків.Або приберіть статтю про рівність і не дискримінацію по статтевій ознаці,або призивайте і жінок як в Ізраілі і в Латвії.Нехай жінки відмовляються від армії і йдуть в альтернативну службу по догляду за пораненими,пристарілими і інвалідами,але нехай також несуть свій соціальний обовязок що до держави.І не говоріть що у нас патріархат,у нас матріархат і так як у нас порушують права чоловіків стало дуже добре видно під час війни.
показати весь коментар
05.04.2023 16:24 Відповісти
ну это больше вопросы к составителям законов\исполнителям и т.п. по-правильному нужно было бы делать общественные дебаты, голосования или как минимум научную обоснованность с фактами типа - если сделать так то будем жить лучше тогда то. у нас пока только видимость законотворчества, иногда в лучшем случае - тупая копипаста, иногда - пожелания исключительно конкретных физиономий для личного "бизнеса".
показати весь коментар
05.04.2023 20:57 Відповісти
 
 