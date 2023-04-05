У Латвії запровадили обов’язкову військову службу. Перший призов - влітку

Парламент Латвії затвердив закон про обов’язкову військову службу для чоловіків та жінок віком від 18 до 27 років.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Delfi.

"За" проголосували 68 депутатів, "проти" - 11, п’ятеро утрималися.

Чоловіків та жінок віком від 18 до 27 років призиватимуть на термін 11 місяців. Охочі матимуть можливість пройти цивільну чи альтернативну службу.

Якщо під час призову громадянин Латвії здобуває освіту, він має відслужити протягом року після закінчення навчального закладу. Також передбачені відстрочки для догляду за дитиною або за сімейними обставинами. Ухилення від військової служби передбачає кримінальну відповідальність.

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Цього року буде призвано 300 молодих людей, у січні 2024 - ще 300. Вони будуть добровольцями. Надалі планується розсилати повістки за допомогою комп'ютерної програми, яка відбиратиме випадкових людей пропорційно до кількості населення кожного латвійського регіону.