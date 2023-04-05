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державна зрада (1075) ДБР (2560)

Довічне ув’язнення загрожує експоліцейському-зраднику, який "перевзувся" за щомісячну плату в 45 тисяч російських рублів, - ДБР

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дбр

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього правоохоронця, який під час тимчасової окупації Куп’янського району Харківської області працевлаштувався до чергової частини окупаційної міліції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Державне бюро розслідувань.

Як зазначається, обвинувальний акт направлено до суду.

"На початку червня 2022 року окупаційна адміністрація призначила фігуранта інспектором у чергову частину, а згодом — оперативним черговим. Під час своїх чергувань він особисто документально оформлював затримання місцевих мешканців, яких доставляли у відділок військові рф. Чоловік знімав у затриманих українців відбитки пальців, після чого долю затриманих вирішували вже окупанти. За роботу на ворога кожного місяця він отримував 45 тисяч російських рублів", - ідеться в повідомленні.

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Після звільнення Збройними силами України Куп’янського району фігурант хотів втекти разом з окупантами до росії, проте це йому зробити не вдалося. Він почав переховуватися і був затриманий працівниками ДБР.

Нині фігурант перебуває за ґратами. Колишній правоохоронець обвинувачується у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного ув’язнення.

Також дивіться: Передавав ворогу дані про військовий аеродром: СБУ затримала зрадника у Кіровоградській області. ФОТОрепортаж

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
І чому навіть не дивно коли українські правоохоронці переходять на бік ворога?
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05.04.2023 16:16
+5
уявіть парадокс у нас закони не передбачають позбавлення держзрадників соціальних гарантій та інших виплат ,відсидить трохи потім випустять і отримає він підвищену пенсію як колишній коп чиновник чи військовий ,от такі справи..
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05.04.2023 16:26
+5
Там вообщето дают пистолет, а дальше крутись как можешь. зп то бонус
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05.04.2023 16:36
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І чому навіть не дивно коли українські правоохоронці переходять на бік ворога?
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05.04.2023 16:16 Відповісти
уявіть парадокс у нас закони не передбачають позбавлення держзрадників соціальних гарантій та інших виплат ,відсидить трохи потім випустять і отримає він підвищену пенсію як колишній коп чиновник чи військовий ,от такі справи..
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05.04.2023 16:26 Відповісти
Довічне "відсидить"?
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05.04.2023 16:30 Відповісти
по перше він ще нічого не отримав,по друге довічне можуть замінити на строкове ув'язнення,але дійсно, ніхто не дасть гарантії що він не впаде там з ліжка і не розіб'є собі макітру)
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05.04.2023 16:41 Відповісти
ну не трохи, а років 20, і конфіскація передбачена
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05.04.2023 19:55 Відповісти
Бо це менти, яких називають полісменами. Де більше можливостей заробити - там і вони. Як то кажуть, " нічого святого ".
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05.04.2023 23:49 Відповісти
Так дешево себе оцінив .
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05.04.2023 16:33 Відповісти
Там вообщето дают пистолет, а дальше крутись как можешь. зп то бонус
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05.04.2023 16:36 Відповісти
какое унылое життя у кацапов..сидеть на бутылке за 500 долларов...
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05.04.2023 16:34 Відповісти
навіщо брехати що БУВШОМУ????

і так в кожному повідомленні щодня прокуратура та мусора намагаються відбілити поголовно зрадницьку мусорську систему!!!!

На час зради цей мусор як і тисячі інших - були ДІЙСНИМИ поліццейськими!!!! То не треба відбілювати цих покидьків і цю всю гнилу систему!!!!!

Таких зрадників серед мусорів вже тисячі!!!!
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05.04.2023 16:41 Відповісти
Для цього зрадника ще вироку суду не було, а знаючи нашу судову систему то .... Рано радіти.
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05.04.2023 16:48 Відповісти
А що ви хотіли побачити після того як Аваков з грузинами "реформував" українську поліцію? Гогілашвілі та Арахамію вам в око!
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05.04.2023 18:34 Відповісти
 
 