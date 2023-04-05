Ми продовжимо наші зусилля для досягнення за столом переговорів міцного миру в Україні, - МЗС Туреччини

Туреччина планує й надалі докладати зусиль для відновлення переговорного процесу між Україною і РФ.

Про це заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Під час зустрічі з турецькими журналістами в Постійному представництві Туреччини при НАТО Чавушоглу повідомив, що Анкара занепокоєна тим, що наразі обидві сторони готуються до серйозних наступальних дій уже найближчими місяцями.

"Ми стурбовані цим і ми продовжимо наші зусилля з досягнення міцного миру шляхом захисту державного кордону і територіальної цілісності України за столом переговорів якнайшвидше", - наводить слова Чавушоглу агентство Anadolu.

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