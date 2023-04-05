Ми продовжимо наші зусилля для досягнення за столом переговорів міцного миру в Україні, - МЗС Туреччини
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Туреччина планує й надалі докладати зусиль для відновлення переговорного процесу між Україною і РФ.
Про це заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Під час зустрічі з турецькими журналістами в Постійному представництві Туреччини при НАТО Чавушоглу повідомив, що Анкара занепокоєна тим, що наразі обидві сторони готуються до серйозних наступальних дій уже найближчими місяцями.
"Ми стурбовані цим і ми продовжимо наші зусилля з досягнення міцного миру шляхом захисту державного кордону і територіальної цілісності України за столом переговорів якнайшвидше", - наводить слова Чавушоглу агентство Anadolu.
Топ коментарі
+10 MrStepanovM
показати весь коментар05.04.2023 17:16
+4 Paul Foxen 3f4b90a6
показати весь коментар05.04.2023 17:19
+3 Urs
показати весь коментар05.04.2023 17:18
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
мало вас бог землетрусом покарав, продовжуєте на себе гнів божий кликати.