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Ми продовжимо наші зусилля для досягнення за столом переговорів міцного миру в Україні, - МЗС Туреччини

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

чавушоглу

Туреччина планує й надалі докладати зусиль для відновлення переговорного процесу між Україною і РФ.

Про це заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Під час зустрічі з турецькими журналістами в Постійному представництві Туреччини при НАТО Чавушоглу повідомив, що Анкара занепокоєна тим, що наразі обидві сторони готуються до серйозних наступальних дій уже найближчими місяцями.

"Ми стурбовані цим і ми продовжимо наші зусилля з досягнення міцного миру шляхом захисту державного кордону і територіальної цілісності України за столом переговорів якнайшвидше", - наводить слова Чавушоглу агентство Anadolu.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зусилля для встановлення миру в Україні будуть продовжені, - Рада нацбезпеки Туреччини

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+10
на фоні заяв Дуди це бекання ні про що....
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05.04.2023 17:16
+4
3,14zzдить вусата піхва оманська, як і всі османи
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05.04.2023 17:19
+3
толи разведка у турок херовая, то ли Чавушоглу, как и положено дипломату, ******...
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05.04.2023 17:18
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на фоні заяв Дуди це бекання ні про що....
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05.04.2023 17:16 Відповісти
толи разведка у турок херовая, то ли Чавушоглу, как и положено дипломату, ******...
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05.04.2023 17:18 Відповісти
3,14zzдить вусата піхва оманська, як і всі османи
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05.04.2023 17:19 Відповісти
МІТ радикально оновлена султаном, тому поки що лайно.
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05.04.2023 17:26 Відповісти
там давно есть свои баклановы.
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05.04.2023 17:29 Відповісти
Пнх
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05.04.2023 17:22 Відповісти
А пуйло ссить їм в глаза та каже що то Божья роса.Коли вони вже прозріють?
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05.04.2023 17:24 Відповісти
Наприклад: кцп доходять до Львова і настає "міцний мир" в Україні, ска? - Пнх гнида хитро₴рака...
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05.04.2023 17:26 Відповісти
"Ми стурбовані цим і ми продовжимо наші зусилля з досягнення міцного миру шляхом захисту державного кордону і територіальної цілісності України за столом переговорів якнайшвидше", - наводить слова Чавушоглу агентство Anadolu. Що ти втираєш турецький холуй куйла, котрий з 2014 року допомагав і допомагає зараз рашисту у війні зУкраїною і котрий дав згоду куйлу на повномасштабну війну в Україні.?
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05.04.2023 17:27 Відповісти
ну тому що мабуть їм обіцяли все що тільки можна з проектів в Крим, коли Україна стане тільки спогадом
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05.04.2023 17:32 Відповісти
Який мир, за яким столом? путін їм сцить в очі, а вони: "божа роса"...
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05.04.2023 17:49 Відповісти
Турция, как Китай.
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05.04.2023 17:56 Відповісти
Скупник краденого вже відкритим текстом каже, що занепокоєний тим, що Україна збирається звільняти свої території від окупації. Якщо МЗС і далі відморожуватиметься, Пердуган почне Крим на себе примірювати.
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05.04.2023 18:24 Відповісти
ттт!
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05.04.2023 18:37 Відповісти
Бла бла бла...краще б ви виродки мохнаті перестали допомагати х..йлу в його злочинах проти людяності і перестали бути для параші хабом для обходу санкцій.брехуни басурманські
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05.04.2023 20:07 Відповісти
в сраку пішов.

мало вас бог землетрусом покарав, продовжуєте на себе гнів божий кликати.
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05.04.2023 21:08 Відповісти
 
 