Сапер ДСНС підірвався на вибуховому пристрої під час розмінування на Харківщині

У Харківській області під час розмінування території підірвався співробітник ДСНС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Харківщини.

"В селі Нова Гусарівка на вибуховому пристрої підірвався працівник відділу спеціальних вибухових робіт ГУ ДСНС в Чернігівській області", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що трагедія сталася під час обстеження та розмінування території населеного пункту внаслідок детонації вибухового пристрою. Постраждалого доставили до лікарні.

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