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Сапер ДСНС підірвався на вибуховому пристрої під час розмінування на Харківщині

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

нацполіція

У Харківській області під час розмінування території підірвався співробітник ДСНС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Харківщини.

"В селі Нова Гусарівка на вибуховому пристрої підірвався працівник відділу спеціальних вибухових робіт ГУ ДСНС в Чернігівській області", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що трагедія сталася під час обстеження та розмінування території населеного пункту внаслідок детонації вибухового пристрою. Постраждалого доставили до лікарні.

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Автор: Володимир Янченко
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Здоров'я нашому саперу.
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05.04.2023 19:14 Відповісти
у нас туча пленных ватодебилов,жующих нашу тушонку в тепле...
мож правильнее лагидно стимулировать их право на обмен на разминировании?
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05.04.2023 19:15 Відповісти
Вважаю що потрібно впершу чергу написати що він не загинув.
А то читаєш та хвилюешся
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05.04.2023 19:21 Відповісти
Дякувати Богові що живий
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05.04.2023 20:12 Відповісти
 
 