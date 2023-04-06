Потрібні відеокамери для літаків-розвідників, - волонтерка Білецька

Потрібна допомога у придбанні відеокамер та спеціальних антен до них для дооснащення літаків-розвідників.

Про це повідомили волонтерка Ірина Білецька, інформує Цензор.НЕТ.

"Завдяки всім вам я оплатила 2 літаки-розвідники. Один давно віддали й він чудово виконував завдання. А інший вирішили вдосконалити. З'ясувалося, що для ідеального виконання бойових задач потрібно змінити відеокамери та спеціальні антени до них", - йдеться в повідомленні.

Для переоснащення двох літаків-розвідників потрібна сума у 130 тисяч гривень.

"Ті камери, які зараз стоять на літаках, будуть використані на наших машинках-камікадзе. Для літаків-розвідників потрібні спеціальні, дуже точні камери", - зазначила Білецька.

Кошти збирають на:

SIYI ZR10 Gimbal камера з HDR Starlight Night - 31 999 грн (https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/siyi-zr10-gimbal-kamera-z-hdr-starlight-night-nayavnst-IDQd5gW.html?fbclid=IwAR32_q2KSEq8YmWBdqDRsPlHoKYvJIisH5nqug8j3s6dowVTpH1BJt_N9VY);

Цифрова fpv система siyi hm30 - 19 799 грн (https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/tsifrova-fpv-sistema-siyi-hm30-zayavleno-30-km-combo-nayavnst-IDOORiC.html?fbclid=IwAR15fZN4XI0fH1D0RsFOVyM9z3lyT4OLFHCbzpWoFDNpHE2pLDqi9spqMBU&reason=seller_listing%7Colx_shop_premium);

Автоматичний трекер MFD mini Crossbow для антен до 0.5кг - 11 200 грн (https://www.magnits.com.ua/antena-58ghz-mfd-patch-17db-spryamovana-kopiya.html?fbclid=IwAR1qPqPyGdOUX5XwOGK4NaEWh4F3fnzk5keho3uFAR-RC_Gme3RCnD7Q9wg);

Цифрова фотокамера SONY Alpha a7 II + 28-70mm OSS ILCE7M2KB.CEC - 53 999 грн (https://www.ctrs.com.ua/ru/cameras/tsifrovaya-fotokamera-sony-alpha-a7-ii-body-674855.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&gclid=Cj0KCQjw27mhBhC9ARIsAIFsETGS1CrINdfAWIdme-MVgZJSvNUqY_OoA_uCLR_rAn7ViC5CKnoJYrIaAuNBEALw_wcB&fbclid=IwAR3or3OD7rLwp5QIZ62aAz3YV3qq4NiUXlz2KEmmmAMd3ykQbhC_qVM8wLM);

100 км Arkbird 5 Вт 433 МГц 10-канальна система FHSS UHF модуль для дальнього польоту FPV Futaba WFLY APM PIX автопілот - 12000 грн (https://www.aliexpress.com/item/4001014051148.html?fbclid=IwAR2iUNwJKSP5A0bbTeEAZA_pW4z0_SnCuENxjX0bz2kQ_1QU-vz8qRWK7eQ).

Картка Приватбанк для допомоги: 4149 4378 7587 1475 Ирина Белецкая

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