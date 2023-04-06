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Потрібні відеокамери для літаків-розвідників, - волонтерка Білецька

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

безпілотник

Потрібна допомога у придбанні відеокамер та спеціальних антен до них для дооснащення літаків-розвідників.

Про це повідомили волонтерка Ірина Білецька, інформує Цензор.НЕТ.

"Завдяки всім вам я оплатила 2 літаки-розвідники. Один давно віддали й він чудово виконував завдання. А інший вирішили вдосконалити. З'ясувалося, що для ідеального виконання бойових задач потрібно змінити відеокамери та спеціальні антени до них", - йдеться в повідомленні.

Для переоснащення двох літаків-розвідників потрібна сума у 130 тисяч гривень.

"Ті камери, які зараз стоять на літаках, будуть використані на наших машинках-камікадзе. Для літаків-розвідників потрібні спеціальні, дуже точні камери", - зазначила Білецька. 

Кошти збирають на: 

Картка Приватбанк для допомоги: 4149 4378 7587 1475 Ирина Белецкая

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Потрібні відеокамери для літаків-розвідників, - волонтерка Білецька 01

Автор: Марина Макєєва
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А в цей час міністрЛисіЯйцяПо17 розсікає на "леопардах" та "мардерах" та не хоче затверджувати комісію, антикорупційну.
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06.04.2023 13:32 Відповісти
+++
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06.04.2023 13:40 Відповісти
Прошу простить, а что там Резников по этому поводк говорит? Яйца по 170 грн за кг важнее?
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06.04.2023 15:08 Відповісти
Когда уже закончится это **********….((
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06.04.2023 15:35 Відповісти
+
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06.04.2023 16:49 Відповісти
И это в преддверии контрнаступления....ничего не говорит?
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06.04.2023 17:30 Відповісти
 
 