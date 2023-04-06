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Одеса (4022) Одеська область (2490) пункт незламності (30)

"Пункти незламності" в Одеському районі переведено в "сплячий режим"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

пункт,незламності

У зв’язку з поліпшенням погодних умов та стабілізацією ситуації з електропостачанням більшість "Пунктів незламності" на території Одеського району переведено у "сплячий" режим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Одеської районної військової адміністрації.

"Зараз на території району функціонують лише 23 "Пункти незламності", з яких - 21 розташований у місті Одеса і 2 - у селищі Авангард. Одночасно з цим 340 перебувають у "сплячому" режимі і у разі термінової потреби, вони всі знову будуть відкриті в громадах Одеського району. Зараз вони переведені у режим готовності, якщо не буде світла більше 24-х годин, тоді вони й відновлять свою работу", - зазначив начальник відділу з питань цивільного захисту населення, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Одеської РВА Сергій Афанасьєв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Пункти незламності" у Львівській області перевели у "сплячий режим", - ОВА

Автор: Наталя Джума
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так мона все проспати...
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06.04.2023 14:06 Відповісти
Відмили бабосіки і спатки.
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06.04.2023 14:15 Відповісти
Даааа... Бабла накосили доооообре...
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06.04.2023 14:29 Відповісти
Мда... а як все починалось) Типу агітаційні точки для зелених поки що законсервували. Але перед тим так досить не погано нагрілись)
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06.04.2023 14:53 Відповісти
Чиновників треба навпаки вивести зі сплячого режиму.
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06.04.2023 15:35 Відповісти
 
 