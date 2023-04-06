"Пункти незламності" в Одеському районі переведено в "сплячий режим"

У зв’язку з поліпшенням погодних умов та стабілізацією ситуації з електропостачанням більшість "Пунктів незламності" на території Одеського району переведено у "сплячий" режим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Одеської районної військової адміністрації.



"Зараз на території району функціонують лише 23 "Пункти незламності", з яких - 21 розташований у місті Одеса і 2 - у селищі Авангард. Одночасно з цим 340 перебувають у "сплячому" режимі і у разі термінової потреби, вони всі знову будуть відкриті в громадах Одеського району. Зараз вони переведені у режим готовності, якщо не буде світла більше 24-х годин, тоді вони й відновлять свою работу", - зазначив начальник відділу з питань цивільного захисту населення, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Одеської РВА Сергій Афанасьєв.

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