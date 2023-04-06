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Саміт НАТО у Вільнюсі повинен запросити Україну до Альянсу, - Сейм Литви
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Парламент Литви сьогодні одноголосно схвалив резолюцію, у якій є пункт щодо необхідність офіційно запросити Україну приєднатися до Альянсу на саміті НАТО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.
У документі йдеться про те, що на саміті НАТО у Вільнюсі "необхідно запросити" Україну "приєднатися до НАТО у ролі держави-члена", "підписати протоколи про приєднання та запустити процес ратифікації, щойно дозволять умови".
Згідно з резолюцією, поданою представниками різних політичних груп парламентських комітетів із закордонних справ і національної безпеки і оборони, це буде стратегічне рішення НАТО в прагненні миру в Україні та Європі.
Топ коментарі
+5 Ksenia VB
показати весь коментар06.04.2023 14:35
+2 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар06.04.2023 15:00
+2 Ігор Наумчук
показати весь коментар06.04.2023 15:03
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А як там с демократією та коррупціей у Турції ? Як е членом НАТО більше 50 років…
Відповідь- не дуже. Нема демократії , е авторитаризм та корупція.
Так що ваш «аргумент» не е аргументом.
Усе буде Україна. Слава ЗСУ