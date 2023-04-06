УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15472 відвідувача онлайн
Новини За кордоном
1 145 12
Литва (1534) НАТО (5129) членство в НАТО (1407)

Саміт НАТО у Вільнюсі повинен запросити Україну до Альянсу, - Сейм Литви

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

литва,сейм

Парламент Литви сьогодні одноголосно схвалив резолюцію, у якій є пункт щодо необхідність офіційно запросити Україну приєднатися до Альянсу на саміті НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

У документі йдеться про те, що на саміті НАТО у Вільнюсі "необхідно запросити" Україну "приєднатися до НАТО у ролі держави-члена", "підписати протоколи про приєднання та запустити процес ратифікації, щойно дозволять умови".

Згідно з резолюцією, поданою представниками різних політичних груп парламентських комітетів із закордонних справ і національної безпеки і оборони, це буде стратегічне рішення НАТО в прагненні миру в Україні та Європі.

Читайте: Українські військові взяли участь в навчальному курсі НАТО про військово-цивільне співробітництво, - Генштаб

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+5
Мабуть уже час.
показати весь коментар
06.04.2023 14:35
+2
Скажіть про це чиновникам з НАТО! Бо там пообіцяли лише багаторічну підтримку. Хоча , якби прийняли то отримали б законну можливість ''дрючити'' зелену владу. А українці вас підтримали б! Бо зелені вже геть ''берега пустилися'' , і на народ поклали ''інстумент гри на піаніно''!
показати весь коментар
06.04.2023 15:00
+2
Ви ,справді,думаєте що зв'язка!Коломойський-Зеленський-Єрмак" годиться для НАТО?! Чи може там не вистачає помічника агента ФСБ Сівковича Гетьманцева та тандему "Арахамія-Абрамович"?! НАТО не отруєне "Єдиним марафоном" і реально оцінює ситуацію з москальською агентурою у владі та бізнесі України! Тож хто "куплений х*йлом-питання відкрите як і питання півдня України,півночі України,"вагнергейту" і Оману!
показати весь коментар
06.04.2023 15:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мабуть уже час.
показати весь коментар
06.04.2023 14:35 Відповісти
ЧАС ДЛЯ УКРАЇНИ І ЇЇ НАРОДУ ПРИЙШОВ ДАВНО, ЩЕ НЕ ПРИЙШЛИ КУПЛЕНІ КУЙЛОМ НАТІВСЬКІ ФУНКЦІОНЕРИ.
показати весь коментар
06.04.2023 14:44 Відповісти
Ви ,справді,думаєте що зв'язка!Коломойський-Зеленський-Єрмак" годиться для НАТО?! Чи може там не вистачає помічника агента ФСБ Сівковича Гетьманцева та тандему "Арахамія-Абрамович"?! НАТО не отруєне "Єдиним марафоном" і реально оцінює ситуацію з москальською агентурою у владі та бізнесі України! Тож хто "куплений х*йлом-питання відкрите як і питання півдня України,півночі України,"вагнергейту" і Оману!
показати весь коментар
06.04.2023 15:03 Відповісти
думаю,що НАТО має взяти державу Україна і її народ в альянс,щоб захистити Україну від рашистського людожера і потім вирішити те, про що Ви пишите,Адже не є великою проблемою,не може бути проблемою той, хто висить на гачку ЦРУ,МІ-5 "Моссад". FinCEN.FATF і т.д
показати весь коментар
06.04.2023 15:18 Відповісти
ні,на жаль-не вище названі "персони,є проблемою. Не буде їх-буде Гордон,Арестович,Смешко,Ляшко,Поворознюк! Список "фаворитів" можна продовжити! А названі Вами "спецслужби" турбуються про безпеку своїх країн. Ви ж ,не випадково,не згадали у тому списку СБУ?! Ото ж!
показати весь коментар
06.04.2023 16:31 Відповісти
ні,на жаль-не вище названі "персони,є проблемою.- немає значення ,який кількісний і поіменний список . А названі Вами "спецслужби" турбуються про безпеку своїх країн.Саме про це і мова, адже нерухомість,офшори вклади в доларах(грошова одиниця США) організації,фірми і т.д українських "патріотів" знаходяться не в Україні, а в тих країнах, де ці органи як правило і ведуть свою діяльність,
показати весь коментар
06.04.2023 16:40 Відповісти
Проблемою є той хто привів "персон" до влади!
показати весь коментар
06.04.2023 16:51 Відповісти
Ігор, ви кажете про корупцію як блок до вступу у НАТО?

А як там с демократією та коррупціей у Турції ? Як е членом НАТО більше 50 років…
Відповідь- не дуже. Нема демократії , е авторитаризм та корупція.

Так що ваш «аргумент» не е аргументом.
показати весь коментар
06.04.2023 16:15 Відповісти
Поцікавтесь Туреччиною на момент її вступу до НАТО-здивуєтесь! Корупція не "блок",оскільки,корупція є наслідком а не причиною.
показати весь коментар
06.04.2023 16:38 Відповісти
поцікавтесь Туреччиною.-нинішньою.Німеччиною агента меркель.Угорщиною -Орбана і всеріято,Францією -сракозі. і т.д(корупція є наслідком вливання в натівських політиків рашистських грошей,а не причиною того,що ці держави є членами альянсу)
показати весь коментар
06.04.2023 16:47 Відповісти
Скажіть про це чиновникам з НАТО! Бо там пообіцяли лише багаторічну підтримку. Хоча , якби прийняли то отримали б законну можливість ''дрючити'' зелену владу. А українці вас підтримали б! Бо зелені вже геть ''берега пустилися'' , і на народ поклали ''інстумент гри на піаніно''!
показати весь коментар
06.04.2023 15:00 Відповісти
Усе пропало!!! ( с ) Ю. Тимошенко.

Усе буде Україна. Слава ЗСУ
показати весь коментар
06.04.2023 16:18 Відповісти
 
 