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ЗСУ поки не підтверджують застосування росіянами системи "Солнцепек" біля Бахмуту, - Череватий

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

солнцепек

Українські військові поки що не верифікували застосування російськими силами термобаричної вогнеметної системи "Солнцепек".

Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі програми Радіо Свобода "Свобода. Ранок", інформує Цензор.НЕТ.

Череватий, зокрема, прокоментував звіт американського Інституту вивчення війни (ISW), в якому вказують, що з геолокованих відео на Бахмутському напрямку експерти побачили ТВС "Солнцепек".

"За цю добу "Солнцепек" ще не верифіковано, хоча це не новина, бо ворог з початку війни використовував свої термобаричні системи й ми знаємо їх ефект і знаємо, як вберегтись і як знищувати. Не одна установка цих систем була вже знищена протягом війни", – сказав Череватий.

Наявність "Солнцепека" біля Бахмуту може свідчити про перебування там десантників, припустили в ISW. Череватий цю інформацію підтверджує і додає, що на Бахмутському напрямку воюють й інші російські регулярні підрозділи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Бахмутському напрямку ЗСУ знищили 71 окупанта, на Куп’янсько-Лиманському ліквідовано 28 загарбників, - Череватий

"Вагнерівці вже підсилюються регулярними підрозділами ворога, повітряно-десантними підрозділами, мотострілецькими та артилерійськими. Тактику вони не змінили – діють малими тактичними групами, поки що угрупування "Вагнера" залишається головною атакуючою силою і в міській забудові особливо її не зміниш. Це тактика малих тактичних груп і вона характерна була для "Вагнера" і на полі бою, і тим більш у самій міській забудові", – каже Череватий.

Автор: Марина Макєєва
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А чому просто не сказати "Українські військові поки що не підтвердили"?
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06.04.2023 15:23 Відповісти
Курва, чому наші п...ри не пишуть про застосування в Бахмуті орками " Буратіно" або " Горинич"?
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06.04.2023 16:04 Відповісти
 
 