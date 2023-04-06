На Харківщині ексгумували ще одну жертву російських військових

51-річний житель Харківської області загинув під час російського обстрілу у квітні минулого року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

"6 квітня на цвинтарі у с. Безруки правоохоронці ексгумували труп 51-річного чоловіка. За даними слідства, потерпілий загинув 9 квітня минулого року в селищі Слатине під час обстрілу, вчиненого російськими військовими", - йдеться в повідомленні.

Останки загиблого направлено для проведення судово-медичної експертизи.

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