Данілов про варіанти деокупації Криму: Нам дуже імпонує дипломатичний шлях, але якщо він не працює, маємо право розробляти інший
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Шлях деокупації Автономної Республіки Крим може бути як військовим, так і дипломатичним.
Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив у інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.
"Наразі є розуміння, що цей шлях може бути як військовим, так і дипломатичним. Усе залежить від поведінки країни-терориста, яка захопила частину української території", – сказав Данілов.
Секретар РНБО підкреслив, що українській владі "дуже імпонує дипломатичний шлях", тому що це дозволить уникнути жертв і трагедій через вбивства людей. Водночас він наголосив: "Якщо не працює дипломатичний шлях, якщо країна-терорист не хоче добровільно залишати Україну, ми маємо право розробляти своє бачення щодо подальшого способу звільнення своєї території".
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