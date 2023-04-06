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Данілов про варіанти деокупації Криму: Нам дуже імпонує дипломатичний шлях, але якщо він не працює, маємо право розробляти інший

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

данілов

Шлях деокупації Автономної Республіки Крим може бути як військовим, так і дипломатичним.

Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив у інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі є розуміння, що цей шлях може бути як військовим, так і дипломатичним. Усе залежить від поведінки країни-терориста, яка захопила частину української території", – сказав Данілов.

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Секретар РНБО підкреслив, що українській владі "дуже імпонує дипломатичний шлях", тому що це дозволить уникнути жертв і трагедій через вбивства людей. Водночас він наголосив: "Якщо не працює дипломатичний шлях, якщо країна-терорист не хоче добровільно залишати Україну, ми маємо право розробляти своє бачення щодо подальшого способу звільнення своєї території".
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Топ коментарі
+8
Дипломатичний - це підрив мосту і блокада на землі, воді і у повітрі, поки незабаром окупанти у Криму не почнуть жерти одне одного і не вивісять білий прапор.
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06.04.2023 16:39
+7
думаю, дипломатам удобнее всего будет приезжать в Крым на "леопардах".
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06.04.2023 16:27
+6
Вже порахували скільки ***** заплатить кожному ********** за «дипломатичний шлях»?
Аж слина крапає!
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06.04.2023 16:27
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06.04.2023 16:26 Відповісти
***** та зеленій шоблі.
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06.04.2023 16:28 Відповісти
Вже порахували скільки ***** заплатить кожному ********** за «дипломатичний шлях»?
Аж слина крапає!
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06.04.2023 16:27 Відповісти
Сподіваюся,що це ти пишеш з окопа.
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06.04.2023 16:29 Відповісти
Чомусь всі провокатори, та адепти «нада проста перестать стрелять», ******* дорікати оточуючим, що вони не в армії взагалі і не під Бахмутом конкретно.
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06.04.2023 16:32 Відповісти
Тому, що, більшість тих, кто каже, що війну треба завершувати дійсно через нею пройшли.
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06.04.2023 17:18 Відповісти
Я вже чув про партію війни, баригу на крові та нада проста пєрєстать стрілять.
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07.04.2023 09:39 Відповісти
Війна добре, коли є чим і ким воювати, а то всі вважають, що люди тут, які вже більше року нехочуть повернутися додому. Ці люди свою справу виконали, зупинили ворога, а то, що наш генсштаб з перепугу, бо росіяни під Києвом стояли здали 20% країни, то це не їх проблема.
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07.04.2023 11:31 Відповісти
тому що такі клоуни як ти бігають всьому місту від повісток і сидять в чатах телегрем каналів,де пишуть інфу де роздають повістки.
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06.04.2023 17:38 Відповісти
І як не скористатися такою можливістю, так?
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07.04.2023 09:40 Відповісти
А ти в окопі друкуєш?
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06.04.2023 16:34 Відповісти
думаю, дипломатам удобнее всего будет приезжать в Крым на "леопардах".
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06.04.2023 16:27 Відповісти
Якось завжди трохи дивно дивляться оці перемоги Данілова у зручному білому кріслі.
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06.04.2023 16:28 Відповісти
Розвалився наче ''тюлєнь''!
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06.04.2023 16:30 Відповісти
Ветеринар ***.....дуже дивно як він взагалі на цю посаду виліз?! Чи не протеже він Сівковича?! За пару років багато чого дізнаємося
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06.04.2023 17:11 Відповісти
Дипломатический это оманский или стамбульский вариант?
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06.04.2023 16:28 Відповісти
дипломатичний шлях це коли вирішує той хто зброю дає, чи ти думаєш ми зможемо самі забечпечити відвоювання Криму? в нас один шанс повернути Крим, це почати контрнаступ саме з нього, і не кривіть душею ви все це розумієте
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06.04.2023 16:38 Відповісти
Дипломатичний - це підрив мосту і блокада на землі, воді і у повітрі, поки незабаром окупанти у Криму не почнуть жерти одне одного і не вивісять білий прапор.
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06.04.2023 16:39 Відповісти
Який "дипломатичний шлях", Данілов? Зарубай на своєму носі - "те, що захоплено силою - повернуто може бути виключно силою"! Для того, аби рашисти почали втікати з українського Криму як пацюки, ще швидше, ніж втікали білогвардійці Врангеля у 2020 році,- потрібно зробити лтше дві речі - ЗСУ вийти на адмінкордон з Кримом і повністю зруйнувати "кримський міст"! Коли ЗЗУ перетворить Крим з півострова на острів - рашистів там не стане протягом тижня!!!
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06.04.2023 16:41 Відповісти
А ну ,рожевий поні,може ти розповісти скільки Україна має свого озброєння, скільки економіка заробляє грошей щоб отримувати свою армію, скільки Україна має людського ресурсу щоб вести довгу війну?Можешь не напрягатися, без західної допомоги нічого немає. Ти можешь в своїх фантазіях і на москву сходить ,тільки реальність вона зовсім інша.
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06.04.2023 17:17 Відповісти
Щось останнім часом стало багато розмов про дипломатичний шлях... Чи вже домовились про повний вивід рашистів з України? Чи перевіряють готовність народу до капітуляції? До Бучі у масштабі всієї України?
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06.04.2023 16:47 Відповісти
А українцям дуже імпонує те, що краще би Данілов закрив рота і не патякав, а почав виконувати свої прямі обов"язки
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06.04.2023 17:05 Відповісти
А яки його обов'язки ? Робить те що йому Єрмак наказує !
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06.04.2023 20:28 Відповісти
Интервью - шедевр!
Шедевр придворной и лизоблюдской журналистики
Шедевр "Несу любую ересь. Пипл схавает"
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06.04.2023 17:08 Відповісти
Дипломатичним шляхом Порох зупинив гарячу стадію війни в 2014-2015, підписавши Мінські угоди, залучивши до цього ще й Німеччину з Францією та виграв таким чином Україні найдорожчий час на відновлення Армії , оборонної промисловості та економіки... стратегічно обігравши ху@ло на декілька кроків вперед... А що зробила ваша шобла ватних скоморохів? Просрала все це, все спаплюжила та обнулила. Ви купка нікчесних імітаторів-фейкометів, які отримали в 2019 працюючу державу із зростаючою економікою із набираючою оберти оборонною промисловістю та Армією, яка реформувалася та модернізувалася... Все це було спущено в унітаз вашим квартальним грьобаним ватним шапіто. Ви всі, вся ваша ублюдочна влада імітаторів лише брешете та ПОКИ ЩО насолоджується безкарністю, як вам помилково здається. Але каса попереду і за все прийдеться розрахуватися сповна, незважаючи на колір сорочки...
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06.04.2023 17:21 Відповісти
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06.04.2023 17:41 Відповісти
Вони відверто розказують про свою зраду, бо впевнені що їм нічого не буде.
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06.04.2023 20:26 Відповісти
 
 