Данілов про варіанти деокупації Криму: Нам дуже імпонує дипломатичний шлях, але якщо він не працює, маємо право розробляти інший

Шлях деокупації Автономної Республіки Крим може бути як військовим, так і дипломатичним.

Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив у інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі є розуміння, що цей шлях може бути як військовим, так і дипломатичним. Усе залежить від поведінки країни-терориста, яка захопила частину української території", – сказав Данілов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна не відкидає можливості переговорів з Росією щодо Криму після успішного контрнаступу ЗСУ, - ОП

Секретар РНБО підкреслив, що українській владі "дуже імпонує дипломатичний шлях", тому що це дозволить уникнути жертв і трагедій через вбивства людей. Водночас він наголосив: "Якщо не працює дипломатичний шлях, якщо країна-терорист не хоче добровільно залишати Україну, ми маємо право розробляти своє бачення щодо подальшого способу звільнення своєї території".