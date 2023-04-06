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В Україні зареєстрували 4,8 млн внутрішніх переселенців

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

переселенці

В Україні офіційно зареєстровано 4,8 млн внутрішньо переміщених осіб, з них 1,1 млн вже вдруге отримали статус переселенця.

Про це під час дискусії "Зміна демографічної ситуації в країні: прогнози і виклики для держави" повідомила перший заступник міністра соціально політики України Дарина Марчак, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми бачимо дуже масштабну внутрішню міграцію. У нас зареєстровано 4,8 млн внутрішньо переміщених осіб, при тому що стають на облік не всі переселенці, і це є окремою проблемою. Водночас з цих 4,8 млн шалена кількість – 1,1 млн осіб переселяються вже вдруге. Тобто з 2014 року вони спочатку виїхали з території ОРДЛО, а після 24 лютого вони знову були вимушені переміститися", - повідомила Марчак.

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Така кількість мігрантів суттєво тисне на систему соціального захисту в усіх приймаючих громадах, оскільки крім житла люди потребують місць у дитячих садочках, школах, обслуговування в закладах охорони здоров’я.

"Але найбільшою проблемою є те, що ми не можемо спрогнозувати кількість необхідної інфраструктури у довгостроковій перспективі, який обсяг спроможності нам буде потрібен. Адже ми не знаємо, скільки цих громадян планує повернутися додому, а скільки вже назавжди залишаться там, де вони перебувають зараз", - підкреслила заступник міністра.
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Топ коментарі
+7
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06.04.2023 17:57
+6
"гірше не буде, хоч поржем" - ціна галочки за тупого манкурта "какаяразница" у бюлетені

П.С. було 39 кандидатів - крім Порошенка та Зеленського було з кого обирати, але ні - Беня показав у телевізорі саме його.

Тупі вівці
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06.04.2023 17:55
+3
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06.04.2023 18:14
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Це лише тільки ті що самі. А скільки не зареєстрованих?
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06.04.2023 17:52 Відповісти
"гірше не буде, хоч поржем" - ціна галочки за тупого манкурта "какаяразница" у бюлетені

П.С. було 39 кандидатів - крім Порошенка та Зеленського було з кого обирати, але ні - Беня показав у телевізорі саме його.

Тупі вівці
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06.04.2023 17:55 Відповісти
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06.04.2023 18:14 Відповісти
зараз із багатьох із них зняли шкуру, порізали на шашлики або вигнали з кошари в чисте поле.

Жаль не вівці постраждали теж
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06.04.2023 18:19 Відповісти
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06.04.2023 17:57 Відповісти
Посміятись, я люблю.
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06.04.2023 17:59 Відповісти
Ціле міністерство рахувало? Так трудно порахувати.Берем населення до війни. Кожний день, майже пише МО України, про людей, які залишилися. Берем дані скільки виїло. Скільки кацапи вбили. І пару інших данів. Наприклад: споживання продуктів. Тормоза.
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06.04.2023 17:58 Відповісти
Точної цифри не скажуть. Як же тоді фальсифікацію виборів проводити
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06.04.2023 18:24 Відповісти
Це цифри не від того ''інсти-тута'' де населення України порахували з похибкою в шість мільйонів?
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06.04.2023 18:37 Відповісти
Не всі реєструються але й ті що зареєструвались не одержують виплат. Їх ганяють по колу - від застосунку Дія де вони зареєструвались до відділку соцзахисту по місцю тимчасового перебування й далі зі зверненням до міністерства соцзахисту яке повідомляє що відповідь на звернення ВПО по питанню невиплат буде колись розглянуте. "Денег нет но вы держитесь."
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06.04.2023 21:40 Відповісти
 
 