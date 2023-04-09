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Окупанти на Херсонщині обстрілюють інфраструктуру, яка допомагає регіону відновлюватися, - ОК "Південь"

земля

Ворог обстрілює на Херсонщині сільськогосподарські землі, які ще не розміновано, щоб детонувало.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" сказала речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

"Продовжували бомбити правий берег, зокрема по Козацькому спрямували керовані авіаційні бомби, знов били по об’єктах інфраструктури тієї, яка допомагає регіону відновлюватися. Переважно з огляду на те, що Херсонщина - аграрний регіон і дійсно зараз період польових робіт. Вони продовжують бити по польових станах, елеваторах, в сільськогосподарські землі, там, де ще не розміновано, щоб детонувало, і далі нищать життя цивільних людей", - розповіла Гуменюк.

Вона нагадала, що на Херсонщині тривають стабілізаційні заходи, і закликала громадян не намагатися розміновувати ділянки самостійно.

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Автор: 

інфраструктура (489) Гуменюк Наталія (804)


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