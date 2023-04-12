Окупанти минулої доби 35 разів обстріляли територію Херсонщини, - ОВА

Минулої доби ворог здійснив 35 обстрілів, випустивши 170 снарядів з важкої артилерії та авіації. Місто Херсон росіяни обстріляли 5 разів.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; церкву, лінію електропередач, територію порту в місті Херсоні; підприємства в с.Дніпровське та в м.Бериславі. Внаслідок ворожого обстрілу одна людина загинула", - йдеться в повідомленні.

За даними Херсонської МВА, по міській територіальній громаді ворог випустив 52 снаряди.

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"Під ворожий вогонь потрапили Херсон (прибережна зона), Антонівка, Молодіжне, Зеленівка, Степанівка, Інженерне.

Також була обстріляна острівна та лівобережна берегова частина Херсонської МТГ (дачні ділянки)", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, вороги здійснили нічний обстріл Херсона.