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Китай (1924) Тайвань (106)

Китай, схоже, готується до війни з нами, - глава МЗС Тайваню Ву

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Технології

ву,джозеф

Тайвань вважає, що Китай намагається підготуватися до війни з ним.

Про це міністр закордонних справа Тайваню Джозеф Ву сказаав в інтерв’ю CNN, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Подивіться на військові навчання, а також на їхню риторику, вони, здається, намагаються підготуватися до початку війни проти Тайваню", - сказав Ву.

"Уряд Тайваню дивиться на китайську військову загрозу як на щось, з чим не можна погодитися, і ми засуджуємо це", - додав він.

Читайте: Китай на військових навчаннях відпрацьовує оточення Тайваню. Каже, це "суворе попередження"

Відповідаючи на запитання, чи має Тайвань якесь уявлення про терміни потенційних військових дій Китаю, з огляду на оцінки розвідки США, що Сі Цзиньпін дав вказівку своїм військовим підготуватися до 2027 року, Ву висловив упевненість готовності Тайваню.

"Китайські лідери двічі подумають, перш ніж вирішать застосувати силу проти Тайваню. І незалежно від того, 2025 чи 2027 рік чи навіть пізніше, Тайваню просто потрібно підготуватися", - сказав він.

Також читайте: Пентагон просить у Конгресу США $3 млрд на військову допомогу Тайваню

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+7
Тайвань не вибрав дорожного прораба, буде зміцнювати армію і економіку, а то б будували дороги від місць висадки китайського десанту і до центру держави.
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12.04.2023 08:43
+5
здається? ну,ну. ***** показало досить ясно та прозоро - можна йти, нічого не боячись. якщо, з досить нікчемною на фоні китаю паРашою, ніхто нічого не зміг зробити, то китаю взагалі нічого боятися.
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12.04.2023 08:54
+4
Коммунизм, фашизм, социализм, рашизм, империализм и всё им подобное должно выжиаться напалмом в зародыше по всему миру.
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12.04.2023 08:42
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Коммунизм, фашизм, социализм, рашизм, империализм и всё им подобное должно выжиаться напалмом в зародыше по всему миру.
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12.04.2023 08:42 Відповісти
"Здається..."? Оптиміст.
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12.04.2023 08:42 Відповісти
Тайвань не вибрав дорожного прораба, буде зміцнювати армію і економіку, а то б будували дороги від місць висадки китайського десанту і до центру держави.
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12.04.2023 08:43 Відповісти
ля які олігархи далекоглядні були коли 30 років держали дороги в розйо;;4баному стані.....від агресора захищались
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12.04.2023 09:15 Відповісти
Так а при порохе дороги не ремонтировали и армию с ноля не восстанавливали? При порохе не разрабатывали новые виды вооружения типа ,,Богданы,, ,,вильхи,, ,,Нептуна,, которые зеля благополучно закрыл и искал мир в глазах у *****? Не зеля ли квакал что если бы готовился к войне он терял бы 7 млрд долларов в месяц? Так что не надо пенять на 30 лет,хотя безусловно виноваты все, но последние 3 года когда уже шла война и 73 процента устали от войны видя ее только по телевизору, бездарно профуканы,хотя если бы готовились можно было если не предотвратить а хотя бы уменьшить количество жертв.
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12.04.2023 09:31 Відповісти
Для Сильвесстр Шварц напишу, що зовсім не прилипає ця брехня. Бо непровда що 30 років не будували дороги. З 2014 року і до 2019 року будували якісні дороги і відроджували армію. Грошей вичтачало на все, хоча отримали пусту казну. А при Зебілах добудували ті дороги і присвоїли успіхи собі, але то таке. Просто один км. дороги при Порошенко і 1 км дороги при Зеленському, то велика різниця, вона чомусь здорожчала в три рази. А армію почали скорочувати і не фінансувати. Заморозили всі ракетні програми в той час коли ворог стягував свої війська до наших кордонів. Тут ******* системними злочинами. Чи думаєте ми поваірили Вам?
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12.04.2023 13:07 Відповісти
здалеку виглядає як повна дурня з боку китая напасти бо тоді сша з величезним задоволенням всіх американських конкурентів у китаї защемить повним ембарго.

але про напад путіна теж так казали, що, мовляв, українська влада в 14 році путіна нагодувала і він тепер ситий.
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12.04.2023 08:47 Відповісти
занадто багато сподівань на США. і, як показав останній рік, досить безпідставних.
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12.04.2023 09:00 Відповісти
іді наху@
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12.04.2023 09:03 Відповісти
ні, дякую. скучай там сам.
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12.04.2023 09:04 Відповісти
диктатура і тоталітаризм готується до війни - це ж природньо.
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12.04.2023 08:51 Відповісти
здається? ну,ну. ***** показало досить ясно та прозоро - можна йти, нічого не боячись. якщо, з досить нікчемною на фоні китаю паРашою, ніхто нічого не зміг зробити, то китаю взагалі нічого боятися.
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12.04.2023 08:54 Відповісти
Хоч би зараз не рипнувся -- бо ми тоді можем піти на другии план .
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12.04.2023 09:00 Відповісти
Тайвань потрібно визнати як незалежну країну, але "чомусь" цього не роблять. Невизнання провокує Китай. Кожна країна яка не визнає Тайвань незалежною країною стане врешті співучасником агресії Китаю.
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12.04.2023 09:02 Відповісти
Китай хочет войну??Он ее получит.Последнюю в своей истории.
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12.04.2023 09:11 Відповісти
Не дай Бог. Тогда все внимание Запада переключится на Тайвань.
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12.04.2023 09:23 Відповісти
Конечно не дай бог. Но ведь он лезет на Тайвань?? А вдруг он решиться напасть по настоящему??Я не думаю что страны Запада при этом забудут про Украину. Китай забыл как Запад поднимал его экономику и помогал в годы второй мировой войны.Он все забыл.
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12.04.2023 09:41 Відповісти
Маленький остров 19-я экономика мира. Без всякого преувеличения технологический гигант. Крупнейший производитель чипов. Отдать Тайвань означает проиграть Китаю будущее. Поэтому уверен что Запад без всяких сомнений будет биться за него. Не исключаю что Америка бережет оружие для защиты Тайваня. Потому что отговорки про неэскалацию кажутся смешными. А теперь представьте что будет если начнется война. Конечно Запад не забудет про Украину, но последствия для будут значительными.
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12.04.2023 09:50 Відповісти
Чому б ні? Захід довів свою слабкість і нерішучість. Треба користатись.
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12.04.2023 09:42 Відповісти
А почему бы и нет...Китай видит насколько "мощно" США поддерживают нас и делают выводы....
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12.04.2023 10:01 Відповісти
Як "несподівано". Подивилися на реакцію Заходу на вторгнення кацапні і почали готуватися. А що, хтось думав, що коли якесь ***** насцить на світову систему безпеки, вона ще буде діяти? Підождіть, скоро КНДР та Іран підтягнуться світ ділити.
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12.04.2023 10:45 Відповісти
Реакция была адекватной, местами даже неадекватной. Но все увидели что пекельный Запад оказался не таким страшным как малевали. А это намного хуже.
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12.04.2023 11:03 Відповісти
А це все те що ООН втратила всю свою законість і влив.Це все робе коли Европа і світ окрім стурбованості нічого не робить.ООН це політичні імпотенти і хвойди.Це породжує хвилю війн.Замість того щоб наказувати країни реально вони граються в загравання.
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12.04.2023 17:48 Відповісти
Китай вже давно до цього готов. Нажаль. І ніхто у світі їм не завадить розпочати таку ж саму війну, як кацапи влаштували нам.
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12.04.2023 18:46 Відповісти
 
 