Доба на Харківщині: росіяни обстріляли Вовчанськ та Куп’янський район, - ОВА

Протягом минулої доби російські окупанти продовжували обстріли прикордонних та прифронтових населених пунктів Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок обстрілів м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено щонайменше 4 житлові будинки та дорожнє полотно. В Ізюмському районі внаслідок падіння російського БПЛА сталася пожежа на площі 10 га на відкритій території в полі", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу з РСЗВ с. Кіндрашівка Куп'янського району поранення отримала 62-річна жінка.

Також Синєгубов зазначив, що в області залишається високою мінна небезпека.

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"Вчора поблизу с. Сподобівка Куп'янського району на невідомому вибухонебезпечному предметі у полі підірвався 32-річний чоловік. Він отримав контузію та був госпіталізований.

Крім того, в с. Рубіжне Чугуївського району 48-річний чоловік на власному подвір'ї підірвався на російській міні. Госпіталізований з мінно-вибуховою травмою", - додав Синєгубов.

Минулої доби піротехніки ДСНС знешкодили 161 вибухонебезпечний предмет.