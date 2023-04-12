УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5363 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
628 1
Миколаївська область (1828) обстріл (21193) Очаків (184)

Нічний обстріл Очакова: зруйновані будинки, пошкоджено газо- та електропостачання, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

очаків

Вночі росіяни вкотре обстріляли Очаків Миколаївської області. Без постраждалих.

Про це повідомив керівник Миколаївської області Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ

"Вночі, 12 квітня, з 00:00 ворог завдавав артилерійського обстрілу по місту Очаків Очаківської громади. Внаслідок чого зруйновано та пошкоджено житлові будинки. Також пошкоджень зазнали автівки, мережі Інтернет, газо- та електропостачання. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти обстріляли Очаків, - Нацполіція

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а були б в нас на озброєнні отрк типу грім 2, було б чим відповісти, й кацапи не руйнували б безкарно день за днем наші міста та села...
показати весь коментар
12.04.2023 09:22 Відповісти
 
 