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Окупанти вдарили із мінометів по Сумщині, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти продовжують обстрілювати територію Сумської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.
Як зазначається, зранку росіяни здійснили обстріл з мінометів Білопільської громади - 30 прильотів.
Попередньо - без наслідків.
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Алексей Карпенко 65f402b1
показати весь коментар12.04.2023 10:29 Відповісти Мені подобається 0
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