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обстріл (21193) Сумська область (2215)

Окупанти вдарили із мінометів по Сумщині, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина

Російські окупанти продовжують обстрілювати територію Сумської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Як зазначається, зранку росіяни здійснили обстріл з мінометів Білопільської громади - 30 прильотів.

Попередньо - без наслідків.

Також читайте: Протягом 11 квітня росіяни обстріляли 9 громад Сумщини - зафіксовано 91 "прильот", - ОВА

Автор: Ірина Дашківська
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На фото Охтирська ТЕЦ, яку розбомбили 3 березня 2022 р. Потім бомбили ще двічі, 5 березня і в ніч з 7 на 8 березня 2022 р.
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12.04.2023 10:29 Відповісти
 
 