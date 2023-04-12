Окупанти вдарили із мінометів по Сумщині, - ОВА

Російські окупанти продовжують обстрілювати територію Сумської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Як зазначається, зранку росіяни здійснили обстріл з мінометів Білопільської громади - 30 прильотів.

Попередньо - без наслідків.

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