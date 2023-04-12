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США робитимуть додаткові поставки Abrams та Bradley до України, - Моравецький

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

моравецький

США здійснюватимуть додаткові поставки озброєння в Україну, зокрема, йдеться по танки Abrams і БМП Bradley.

Про це на пресконференції у Вашингтоні після зустрічі з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"Американці робитимуть додаткові поставки озброєння в Україну, зокрема, ми говорили про БМП Bradley, танки Abrams. Це вже питання для американців",- зазначив Моравецький.

Він додав, що Польща  зробила все, що від неї залежало у питанні військової допомоги Україні. Він висловив задоволення з приводу того, що Україна зараз купує у Польщі зброю, зокрема, на кошти міжнародних інституцій, таких як ЄС.

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"Ці кошти потрапляють до Києва, а Київ замовляє в Польщі Rosomak (БТР), Rak (самохідні міномети), Krab (САУ), Piorun (ПЗРК) та багато інших видів зброї",- підкреслив Моравецький.

Автор: Марина Макєєва
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Дякую США!!Це було зрозуміло, як і те що анонсована номенклатура і кількість не є вичерпними.
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12.04.2023 09:26 Відповісти
Дякуємо США !!! Боже бережи Америку !!!
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12.04.2023 09:34 Відповісти
https://youtu.be/WsBhOK7eVSA..

Генерал Сергій Кривонос про злив інфи з Пентагону...🇱🇷
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12.04.2023 10:02 Відповісти
Дякувати будемо, коли отримаємо (США точно таке явно вкажуть у черговору пакеті).

По Abrams муть: ще ж навіть не відомо, в якому році вони приїдуть, зате вже про додаткові поставки говорять? Якийсь сюр
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12.04.2023 10:06 Відповісти
Як в якому році? До кінця літа цього року.
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12.04.2023 12:59 Відповісти
Про що Ви, пане Моравецький? Які "додаткові"? На сьогодні, 12 квітня, в Україні нема жодного танку "Абрамс"! ЖОДНОГО! Й коли вони прибудуть - лише одному Байдену відомо! Скоріше за усе - ніколи!
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12.04.2023 13:12 Відповісти
 
 