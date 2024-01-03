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авіація (1665) Ігнат (709) пілот, льотчик (32)

Закон дозволяє іноземним пілотам воювати на боці України, - Ігнат

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

f16

Україні потрібно мати перевагу в повітрі, яку можна досягнути саме винищувачами F-16.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, іноземні пілоти вже публічно заявляють, що вони готові воювати на боці України.

"Скажу, що у нас є процедура відповідна, закон. Громадяни іноземних держав можуть стати військовослужбовцями ЗСУ. Повітряні Сили є частиною ЗСУ, авіація є частиною Повітряних Сил, тому танкіст, артилерист може, чому ж ні пілотам", - додав Ігнат.

Речник Повітряних сил зазначив, що Україні потрібно мати перевагу в повітрі, яку можна досягнути саме винищувачами F-16.

"Потрібне рішення про те, що така передача відбудеться в тих чи інших поколіннях (літаків. - Ред.). І тоді вже будемо говорити про підготовку, адже вона паралельно стартує", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські літаки, збиті на початку повномасштабного вторгнення, були найкращими бортами РФ, - Ігнат

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+6
Ветераны стран НАТО, мы гарантируем вам наше радушее, раскошную украинскую кухню и возможность мочить русню в открытую, а не как это бвло в Корее и Вьетнаме.
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12.04.2023 10:08
+3
Ас , до нас!
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12.04.2023 10:08
+3
тільки от є проблема, немає ні у кого у приватній власності Ф-16.
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12.04.2023 10:17
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Ас , до нас!
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12.04.2023 10:08 Відповісти
Ми - це пілотний проєкт НАТО!
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12.04.2023 10:26 Відповісти
Аси готові їхати до нас, але рєзніков обдере їх як липку. вони навіть не догадуються який він поц.
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12.04.2023 10:58 Відповісти
Ветераны стран НАТО, мы гарантируем вам наше радушее, раскошную украинскую кухню и возможность мочить русню в открытую, а не как это бвло в Корее и Вьетнаме.
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12.04.2023 10:08 Відповісти
Так как размазали чвк под Дел Ар ел Зоре ... в Сирий.
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15.04.2023 04:42 Відповісти
Якщо літаки не дають, думаєте США чи НАТО дасть "ок" на своїх пілотів (а я впевнений, тут "ок" також потрібне) ? Мені здається, це ще більш фантастично, ніж передача літаків.

Тільки не розказуйте, що в іноземному легіоні є американці чи англійці: пілоти - це інша категорія.
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12.04.2023 10:11 Відповісти
Америка - країна вільних людей, тож хто не пов"язаний з дкржавою жодними контрактами (а відставні пілоти саме такі) можуть робити все, що їм захочеться
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12.04.2023 10:23 Відповісти
Вони добровльці, волонтери, інструктори - є з чого вибрати.
Американцям теж потрібні гроші.
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12.04.2023 10:54 Відповісти
На чому?
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12.04.2023 10:11 Відповісти
Они со всем своим прибудут.
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12.04.2023 10:14 Відповісти
тільки от є проблема, немає ні у кого у приватній власності Ф-16.
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12.04.2023 10:17 Відповісти
Вам известны факты что бы F-16 или подобные самолёты были в частной собственности?
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12.04.2023 10:31 Відповісти
ну це єдине правильне рішення, ніяка прискорена підготовка наших пілотів не дасть того результату на полі бою, вірніше у небі, ніж підготовка пілота, який з самого початку опановував саме ці літаки та ніякі інші... підготувати потрібно напевне персонал, що обслуговує, тому що стільки механіків та заправників ніхто не віддасть...
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12.04.2023 10:13 Відповісти
Просто ідеальний варіант - отримати F-16, створені саме для повітріного бою, найкращі у повітряному в бою і з вже з найкращими західними асами, яким тільки дай сражатися за нас
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12.04.2023 10:14 Відповісти
Де ці пси віини -- шось не дуже рвуться .
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12.04.2023 10:20 Відповісти
а хто заважає надати їм по прискореній процедурі ще й громадянство України?... з можливостями тих пташок пілотам не дуже й доведеться ризикувати... нам би відігнати стерв'ятників трохи далі від лінії зіткнення... але... може, вони побоюються,що таким чином відкриють можливості звуженооким робити аналогічні кроки для рахостану?...
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12.04.2023 10:27 Відповісти
краще не отримувати, бо можна присісти років на 10 по закону 8271
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12.04.2023 10:43 Відповісти
таки да((
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12.04.2023 10:48 Відповісти
 
 