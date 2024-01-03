Закон дозволяє іноземним пілотам воювати на боці України, - Ігнат
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Україні потрібно мати перевагу в повітрі, яку можна досягнути саме винищувачами F-16.
Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, іноземні пілоти вже публічно заявляють, що вони готові воювати на боці України.
"Скажу, що у нас є процедура відповідна, закон. Громадяни іноземних держав можуть стати військовослужбовцями ЗСУ. Повітряні Сили є частиною ЗСУ, авіація є частиною Повітряних Сил, тому танкіст, артилерист може, чому ж ні пілотам", - додав Ігнат.
Речник Повітряних сил зазначив, що Україні потрібно мати перевагу в повітрі, яку можна досягнути саме винищувачами F-16.
"Потрібне рішення про те, що така передача відбудеться в тих чи інших поколіннях (літаків. - Ред.). І тоді вже будемо говорити про підготовку, адже вона паралельно стартує", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Тільки не розказуйте, що в іноземному легіоні є американці чи англійці: пілоти - це інша категорія.
Американцям теж потрібні гроші.