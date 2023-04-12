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Агресія РФ проти України змусила ЄС швидко стати геополітичним гравцем, - Маасікас

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

маасікас

Євросоюз став геополітичним сенсом, адже обрав українську сторону.

Про це в інтерв'ю АрміяInform заявив голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, передає Цензор.НЕТ.

"23 лютого минулого року не всі вірили, що в Європі може розгорнутися широкомасштабна війна. Що ядерна держава атакує свого сусіда без будь-якого виправдання. Серйозність цього була повністю зрозуміла в ЄС, в усіх державах-членах. ЄС мав швидко стати геополітичним гравцем.

ЄС ухилявся від геополітики, тому що сприймав себе як орган, який має справу з законами, нормами, стандартами, законодавчими вимогами. А геополітика тут не підходить. Тепер ЄС став геополітичним сенсом, адже обрав українську сторону. Геополітика передбачає вибір сторін", - зазначив він.

За словами Маасікаса, у війні Росії проти України не можна говорити, що обидві сторони мають робити те чи інше.

"Ні, агресор повинен припинити свою агресію. Лідери ЄС були одними з перших, хто задіяв ці старі інстинкти й чітко сказав: Україна повинна виграти цю війну. Ми, ЄС, підтримуємо Україну в цій війні. Це стало глибокою зміною в мисленні ЄС", - додав він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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це вам, не сосиски з пивом попивати..
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12.04.2023 11:02 Відповісти
хєровим гравцем, якщо бути чесним. ви намагаєтеся грати за старими правилами у нові часи. серед вас відкриті прихильники *****, Угорщина, вірніше сказати Орбанщина, які навіть не маскуючись саботують та грають на боці паРаші. а ви нічого з цього приводу не робите, розводите довгі балачки та висловлюєте стурбованості, в той час, коли потрібна миттєва реакція.
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12.04.2023 11:07 Відповісти
Некоторые любители старых женщин уже начали заигрываться.
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12.04.2023 11:17 Відповісти
Цей гравець - Економічний гігант, але політичний карлік.
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12.04.2023 11:18 Відповісти
Євросоюз став геополітичним сенсом, адже десятиріччями обирав рашистську сторону ,тим самим з часів канцлерства в Німеччині завербованої кгб німецької агентки меркель ЄСбув і ще до сьогодні залишається основними фінансистом рашистсьеої війскової машини.котра знищує Україну і чинить геноцид українського народу.
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12.04.2023 11:45 Відповісти
 
 