Агресія РФ проти України змусила ЄС швидко стати геополітичним гравцем, - Маасікас
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Євросоюз став геополітичним сенсом, адже обрав українську сторону.
Про це в інтерв'ю АрміяInform заявив голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, передає Цензор.НЕТ.
"23 лютого минулого року не всі вірили, що в Європі може розгорнутися широкомасштабна війна. Що ядерна держава атакує свого сусіда без будь-якого виправдання. Серйозність цього була повністю зрозуміла в ЄС, в усіх державах-членах. ЄС мав швидко стати геополітичним гравцем.
ЄС ухилявся від геополітики, тому що сприймав себе як орган, який має справу з законами, нормами, стандартами, законодавчими вимогами. А геополітика тут не підходить. Тепер ЄС став геополітичним сенсом, адже обрав українську сторону. Геополітика передбачає вибір сторін", - зазначив він.
За словами Маасікаса, у війні Росії проти України не можна говорити, що обидві сторони мають робити те чи інше.
"Ні, агресор повинен припинити свою агресію. Лідери ЄС були одними з перших, хто задіяв ці старі інстинкти й чітко сказав: Україна повинна виграти цю війну. Ми, ЄС, підтримуємо Україну в цій війні. Це стало глибокою зміною в мисленні ЄС", - додав він.
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