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Ще дві парафії УПЦ МП перейшли до ПЦУ у Житомирській області

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дриглів,житомирського,району,с.,свято-покровська

Дві релігійні громади сіл Дриглів та Великі Лісівці у Житомирській області, які раніше підпорядковувалися УПЦ (МП), перейшли до Православної церкви України.

Про це повідомив керуючий Житомирсько-Овруцькою єпархією ПЦУ, єпископ Житомирський і Овруцький Паїсій, інформує Цензор.НЕТ.

"У другій половині дня, 10 квітня 2023 року, до Помісної Української Церкви на Житомирщині приєдналася ще одна релігійна громада московського патріархату – Свято-Покровська с. Дриглів Житомирського району", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що релігійна громада перейшла до ПЦУ без настоятеля. Він залишився і надалі в російській церкві, але без парафії.

Також 11 квітня до ПЦУ приєдналася Свято-Троїцька релігійна громада московського патріархату с. Великі Лісівці Житомирського (Попільнянського) району без настоятеля.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+11
Чудово . Гоніть гундяєвців , з усіх церков України .
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12.04.2023 12:06
+9
не богохульствуйте !!! ПЦУ, на відміну від так званої "упц мп - рпц" є канонічна Праввославна Церква з Томосом !!!

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12.04.2023 12:02
+7
до чого тут шизофренічне, й*бнуте на уусю голову )(уйло ???
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12.04.2023 12:04
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Супер !!! Слава Богу ГНІХ !!!
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12.04.2023 11:52 Відповісти
Житомир - Це миротворець! Крім деяких твар...
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12.04.2023 11:52 Відповісти
не богохульствуйте !!! ПЦУ, на відміну від так званої "упц мп - рпц" є канонічна Праввославна Церква з Томосом !!!

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12.04.2023 12:02 Відповісти
Добре,видаляю, вибачте.
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12.04.2023 12:06 Відповісти
перейшли і що? ........якщо Пуйло одіне інший костюм, то не стане ж ягнятком Божим.
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12.04.2023 12:01 Відповісти
до чого тут шизофренічне, й*бнуте на уусю голову )(уйло ???
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12.04.2023 12:04 Відповісти
это к тому что была партия например регианалы а стали опзжвпопу...и шо? они поменяли мировозрение после этого
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12.04.2023 20:26 Відповісти
Пропонуєш розстрілювати всіх, хто до сьогодні був змушений або за власним бажанням ходив до московського церкви?
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12.04.2023 12:07 Відповісти
не всех, а попов фсбешних
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12.04.2023 20:24 Відповісти
Де ти вичитав, що саме попи перейшли? Тут лише про релігійні громади.
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12.04.2023 21:01 Відповісти
А те що парафіян для УПЦ більше ніде взяти , крім як лише переманити з гундяєвської церкви . !!
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12.04.2023 12:12 Відповісти
Для ПЦУ ..
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12.04.2023 12:13 Відповісти
а що ви пропонуєте робити з мільйонами громадян України, з українськими паспортами, яких 30-40 років труїли "сруцьким міром" ці мацклоовіцькі фсб попи-3.14дераси ??? їх що також депортувати на паРашу, чи може провести з ними процес очищення, так сказати екзорцизму, просвітлення ???
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12.04.2023 12:18 Відповісти
Я ж і говорю - переманити до ПЦУ . ! Бо більше парафіян взяти немає де . ПЦУ якщо буде розростатись то лише за рахунок парафіян УПЦ.! рпц тобто .. ! Бо є певна кількість вірян - християн рпц , і є віряни ПЦУ , інших немає . Збільшення вірян в ПЦУ , зменшує їх кількість в рпц ,, і навпаки .
Абсолютна більшість парафіян церкви мацковського сатанату звичайні українці , вони не вороги Україні ,, просто це - люди затуркані гундяєвцями .Зазомбовані .. Особисто знаю кількох людей , чиї родичі загинули на війні , і хто проклинає за це русню , але - ходять до гундяєвської церкви . пц .. Не віриться що таке може бути , але ж воно є . !!
Гундяєвські попи ось хто дійсно ворог . Гнати з України треба попів - гундяєвців , а не парафіян .
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12.04.2023 12:49 Відповісти
мне хватит того что вы Зелень привели к власти
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12.04.2023 20:28 Відповісти
Чудово . Гоніть гундяєвців , з усіх церков України .
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12.04.2023 12:06 Відповісти
насамперед треба гнати мацковіцьких попів починаючи з так званого "митрополита" онуфрія, паші мерседеса ...
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12.04.2023 12:09 Відповісти
Може можна таких жирних полоненого обміняти на наших?
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12.04.2023 12:13 Відповісти
не можна, а треба !!! думаю за пашу мерседеса кацапи буду ть готові віддати з 1000 захисників Маріуполя, Героїів полку Азов і тд.тп. ...
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12.04.2023 12:14 Відповісти
То ми з Вами й всі нормальні українці так думають. Але ж Україною керує одна велика жОПа..
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12.04.2023 12:28 Відповісти
А що робити новим парафіянам, які хрестилися, вінчалися в УПЦ МП. Все знову, все спочатку повторювати?
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12.04.2023 12:16 Відповісти
нічого не робити !!! будуть ходити до того ж Храму Божого, тільки вже в канонічній ПЦУ, з Службою Божою, проповідями та іншими молитвами українською мовою ... не бачу в цьому жодних проблем ...
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12.04.2023 12:21 Відповісти
Ще сповідатись й покаятись їм треба буде
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12.04.2023 12:30 Відповісти
Тільки сектанти МП бігають з цими "перехрещеннями". Це одна і та ж віра та конфесія. От тільки УПЦ МП як окрема автокефальна церква не визнана ніким, а у складі РПЦ на території України працювати не може навіть за церковними канонами.
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12.04.2023 13:26 Відповісти
Так а якщо вона не визнана ніким або визнана кимось і при цьому нічого не змінилося крім головної контори, то чого тоді перед Богом город городити? Ні, що тут не так.
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12.04.2023 15:04 Відповісти
Є на Житомирщині такий собі Городницький монастир Звягельського району, осередок ФСБ на північних кордонах. Чому до сьогодні вони ще проводять свою підривну діяльність проти України і куди дивиться СБУ, невідомо.
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12.04.2023 13:30 Відповісти
Я спілкувався з московськими попами ще до 2014 року, а після 2014 року спілкуюся з людьми, які ходять до російської секти і переконався, що то користні ідіоти в руках московитів. Вони сьогодні б'ються за російську церкву, дають світу картинку, як тут знущаються над вірянами, хоча те кубло не є церквою, там принципи секти. Вони впевнені, бо їх залякав московський піп, що якщо підуть до ПЦУ - то невиправний гріх. Вони мене і інших і до сьогодні переконують, що вони тут єдині канонічні і що Божа благодать тільки в їх секті і вони твердо стоять за "єдиний народ кацапів, нас і білорусів". Також не знаю, куди дивиться СБУ? Якщо це не безпека країни, то що це?
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12.04.2023 16:21 Відповісти
золотые слова и правильные
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12.04.2023 20:30 Відповісти
 
 