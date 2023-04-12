Ще дві парафії УПЦ МП перейшли до ПЦУ у Житомирській області
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Дві релігійні громади сіл Дриглів та Великі Лісівці у Житомирській області, які раніше підпорядковувалися УПЦ (МП), перейшли до Православної церкви України.
Про це повідомив керуючий Житомирсько-Овруцькою єпархією ПЦУ, єпископ Житомирський і Овруцький Паїсій, інформує Цензор.НЕТ.
"У другій половині дня, 10 квітня 2023 року, до Помісної Української Церкви на Житомирщині приєдналася ще одна релігійна громада московського патріархату – Свято-Покровська с. Дриглів Житомирського району", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що релігійна громада перейшла до ПЦУ без настоятеля. Він залишився і надалі в російській церкві, але без парафії.
Також 11 квітня до ПЦУ приєдналася Свято-Троїцька релігійна громада московського патріархату с. Великі Лісівці Житомирського (Попільнянського) району без настоятеля.
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Абсолютна більшість парафіян церкви мацковського сатанату звичайні українці , вони не вороги Україні ,, просто це - люди затуркані гундяєвцями .Зазомбовані .. Особисто знаю кількох людей , чиї родичі загинули на війні , і хто проклинає за це русню , але - ходять до гундяєвської церкви . пц .. Не віриться що таке може бути , але ж воно є . !!
Гундяєвські попи ось хто дійсно ворог . Гнати з України треба попів - гундяєвців , а не парафіян .