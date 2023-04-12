УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5158 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна
11 430 38
війна (56671) Рейнсалу (68) воєнні злочини (1570)

Росіяни відрізають голову українському воїну, а ми говоримо про необхідність діалогу? - глава МЗС Естонії Рейнсалу

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

рейнсалу

В Естонії відреагували на відео з обезголовленням українського воїна російським загарбником.

Про це повідомив глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу, передає Цензор.НЕТ.

"У Twitter поширюється відео, на якому росіяни відрізають голову українському солдату. І водночас ми буквально говоримо про необхідність діалогу і змагаємося один з одним на Олімпіаді? Що ми тут робимо?" - зазначив він.

Рейнсалу наголосив, що "Естонія стоїть і буде стояти з Україною".

Також дивіться: Зеленський про обезголовлення українського воїна окупантами: Росія, якою вона є. Істоти, для яких немає людей. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+46
Заметте, член ООН, ПАСЕ и ОБСЕ отрезает людям головы. Может пора поднять вопрос о целесообразности существования етих организаций?
показати весь коментар
12.04.2023 12:07
+19
Ті хто пустив кацапів на Олімаіаду той розділяє їх злочини з ними.
показати весь коментар
12.04.2023 12:11
+18
руZZкій мір це серйозна проблема для ВСІХ країн Європи без вийнятків!
показати весь коментар
12.04.2023 12:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Заметте, член ООН, ПАСЕ и ОБСЕ отрезает людям головы. Может пора поднять вопрос о целесообразности существования етих организаций?
показати весь коментар
12.04.2023 12:07 Відповісти
ці "контори"...це Клуби по-інтересах....по лобіюванню та відмиванню грошей....
показати весь коментар
12.04.2023 12:09 Відповісти
Ну не буде їх, хіба краще буде?
показати весь коментар
12.04.2023 12:14 Відповісти
..принаймні держави зекономлять на внесках цим відбілювачам-сутенерам, і ці валютні хвойди, можливо, навчаться працювати для людей.. і не тільки, можливо, по попередній "спеціальності"
показати весь коментар
12.04.2023 12:28 Відповісти
Ніхто ніколи не працював на людей,а працюють на окремі капітали.
показати весь коментар
12.04.2023 12:50 Відповісти
Авжеж буде краще! Кацарилих треба виперти з усіх установ і організацій! Потвора не місце серед людей!🤗
показати весь коментар
12.04.2023 12:42 Відповісти
Нам краще не стане.А з ради безпеки москалів не викинуть,бо там виключно ядерні країни і не просто ядерні.а ті,в яких ж термоядерні бомби.
показати весь коментар
12.04.2023 12:48 Відповісти
Краще там де нема раші
показати весь коментар
12.04.2023 14:37 Відповісти
Не стало "Ліги Націй". Все пропало?
показати весь коментар
12.04.2023 15:29 Відповісти
Так заснували подібне.
показати весь коментар
12.04.2023 16:02 Відповісти
Это не военные организации.
показати весь коментар
12.04.2023 12:16 Відповісти
Краще підняти питання про існування цієї недоімперії.
показати весь коментар
12.04.2023 12:25 Відповісти
з ПАРЕ свинособак вигнали ще минулого року; а от ОБСЄ та ООН - це не міжнародні і навіть не ПРО-російські, а стопроцентно російські організації: інакше неможливо пояснити головування країни-терориста в ООН.
показати весь коментар
12.04.2023 12:53 Відповісти
руZZкій мір це серйозна проблема для ВСІХ країн Європи без вийнятків!
показати весь коментар
12.04.2023 12:08 Відповісти
Ті хто пустив кацапів на Олімаіаду той розділяє їх злочини з ними.
показати весь коментар
12.04.2023 12:11 Відповісти
...Интернет битком набит русскими восторгами и признаниями в том, что «десять раз пересмотрел», «испытал настоящее счастье» и т.д.
Сколь велик процент «счастливцев»- сказать невозможно. Но они явно являются « лидерами мнений», открыто делятся восторгами , публично оргазмируют от просмотра мерзкого видео.

К ним не ломятся полицаи, к ним нет никаких претензий «элиты», а многочисленные службы «борьбы с экстремизмом» не лепят им даже условные «штрафики».
Режим ласково «подмигивает» ублюдкам, которых он растил 20 лет - и вырастил...Невзоров на россии просто ликование, наверное, на параде покажут на 9 мая, на большом єкране...
показати весь коментар
12.04.2023 12:13 Відповісти
меня ещё интересует что говорит гамнести интернешенал
показати весь коментар
12.04.2023 12:14 Відповісти
....ага а таким як макрон потрібен діалог до миру....ГАНЬБА ....КУДИ ЗА ГРОШІ ТА ЗА ПРЕЗИДЕНТСЬКЕ КРІСЛО КАТИТЬСЯ СВІТ......ЖАХ
показати весь коментар
12.04.2023 12:14 Відповісти
Цей світ давно став жалюгідним.
показати весь коментар
12.04.2023 12:18 Відповісти
будуємо новий, з тими хто не зрадив.
показати весь коментар
12.04.2023 12:23 Відповісти
БИТИ МОСКАЛЯ БЕЗ ЖАЛЮ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
12.04.2023 12:19 Відповісти
Крім Єрмака і " К " , Шмигалів і іншої шушери , " приближенной к телу " , ніхто в Україні не теревенить ппро можливі перемовини з вибл...ми з РФії !
показати весь коментар
12.04.2023 12:21 Відповісти
Крім всього іншого, треба періодично надсилати ці відео страти Папі Римському - Франциску. Період надсилання - кожну годину, щоб йому це снилось... Він же постійно хоче поставити українців поряд з кацапами... Рівняє нас із виродками - чортами. Тоді якому Богу молиться Ватікан? Може Антихристу?
показати весь коментар
12.04.2023 12:22 Відповісти
Не варто писати "ось ми вам покажем".
Треба тихо, вперто, жорстко, жорстоко робити вендету. Щоб ванюшки на тлі того, що роблять і зроблять з ними, позаздрили українському воїну, у якого відрізали голову.
показати весь коментар
12.04.2023 12:24 Відповісти
Згоден, але швидка смерть для свино-собак - це занадто легко для них. Їх треба змусити весь залишок життя (в тюрьмах) ходити тільки раком як свині, їсти помиї з миски тільки як собаки і більше ніколи не дозволяти зводитись на ного як люди, бо це не люди і жити мають як звірі.
показати весь коментар
12.04.2023 12:44 Відповісти
З кацапів зробити людську многоніжку, і хай живуть.
показати весь коментар
12.04.2023 13:05 Відповісти
Це питання до українських гнид, які просувають ідею звільнення Криму дипломатичним шляхом.
Гниди продовжують бажати домовлятись з потворами.
показати весь коментар
12.04.2023 12:28 Відповісти
Лучший бой тот которого не было.
показати весь коментар
12.04.2023 13:07 Відповісти
Деякі у ЄС зажерлись й втрати людське обличчя то їм всерівно вже доки їх голови не почнуть різати.... але вони чомусь вважають що з їми таке неможливо.
показати весь коментар
12.04.2023 13:14 Відповісти
 
 