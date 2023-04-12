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Росіяни відрізають голову українському воїну, а ми говоримо про необхідність діалогу? - глава МЗС Естонії Рейнсалу
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В Естонії відреагували на відео з обезголовленням українського воїна російським загарбником.
Про це повідомив глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу, передає Цензор.НЕТ.
"У Twitter поширюється відео, на якому росіяни відрізають голову українському солдату. І водночас ми буквально говоримо про необхідність діалогу і змагаємося один з одним на Олімпіаді? Що ми тут робимо?" - зазначив він.
Рейнсалу наголосив, що "Естонія стоїть і буде стояти з Україною".
Топ коментарі
+46 FT FT
показати весь коментар12.04.2023 12:07
+19 valera ivolgov
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+18 alex j
показати весь коментар12.04.2023 12:08
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Будь ласка, зачекайте...
Сколь велик процент «счастливцев»- сказать невозможно. Но они явно являются « лидерами мнений», открыто делятся восторгами , публично оргазмируют от просмотра мерзкого видео.
К ним не ломятся полицаи, к ним нет никаких претензий «элиты», а многочисленные службы «борьбы с экстремизмом» не лепят им даже условные «штрафики».
Режим ласково «подмигивает» ублюдкам, которых он растил 20 лет - и вырастил...Невзоров на россии просто ликование, наверное, на параде покажут на 9 мая, на большом єкране...
Треба тихо, вперто, жорстко, жорстоко робити вендету. Щоб ванюшки на тлі того, що роблять і зроблять з ними, позаздрили українському воїну, у якого відрізали голову.
Гниди продовжують бажати домовлятись з потворами.