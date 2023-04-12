У рамках "зернової угоди" відновилася перевірка суден, - ООН
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Після одноденної затримки відновилися перевірки суден у рамках "зернової угоди"
Про це заявив представник ООН Ісміні Палла, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
"Інспекції відновилися в середу на борту суден, які працюють в рамках чорноморської зернової угоди з Україною", - йдеться у повідомленні.
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krot_lub
показати весь коментар12.04.2023 13:38 Відповісти Мені подобається 1
Вал Кочин 16671b7d
показати весь коментар12.04.2023 14:48 Відповісти Мені подобається 0
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