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 У рамках "зернової угоди" відновилася перевірка суден, - ООН

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зерно,ємен

Після одноденної затримки відновилися перевірки суден у рамках "зернової угоди"

Про це заявив представник ООН Ісміні Палла, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

"Інспекції відновилися в середу на борту суден, які працюють в рамках чорноморської зернової угоди з Україною", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Марина Макєєва
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Потрібно почати перевірку нафтопроводу «дружба» та аміакопровід в Одесу, можна починати уже сьогодні.
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12.04.2023 13:38 Відповісти
ООН - ПНХ.
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12.04.2023 14:48 Відповісти
 
 