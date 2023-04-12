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3-тя окрема штурмова бригада оголосила набір добровольців

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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3-я окрема штурмова бригада, яка сформувалась із сил спеціальних операцій полку "Азов", оголосила набір добровольців.

Про це воїни повідомили у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Ми кришили російські війська на Київщині та десантувалися в оточений Маріуполь, штурмували окупанта на Запоріжжі, переможним маршем заходили у Херсон та тримаємо оборону Бахмуту. Наші командири - азовські ветерани. Наші бійці - досвідчені та фахові військові. Ти знатимеш і вмітимеш усе, що повинен і навіть більше. Наші інструктори та міжнародні стандарти підготовки зроблять з тебе профі. А в міцному військовому побратимстві ти знайдеш своїх", - йдеться в повідомленні.

Деталі та вакансії - за посиланням.

З ОШБр - азовський підрозділ, сформований на основі створеного 24 лютого 2022 року добровольчого загону ТрО, що в перші дні повномасштабної війни брав участь в обороні столиці та Київської області. Кістяком добровольчого загону стали ветерани ОЗСП "Азов" НГУ та представники Азовського руху.

9 березня загін ТрО був розширений до ОПСП "Азов" у складі Збройних Сил України, а згодом реформований в окремий підрозділ ССО "АЗОВ" ЗСУ.

У квітні 2022 року підрозділ був передислокований на південний схід для оборони України на Запорізькому напрямку. Згодом бійці брали участь у звільненні Херсону й Херсонської області, а також боях за Бахмут. На початку 2023 року ССО "АЗОВ" перейшов до складу Сухопутних військ ЗСУ та був розширений до 3-ї окремої штурмової бригади.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Робимо щось важливе", - бойова робота 3-ї штурмової бригади під Бахмутом. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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диванні експерти, які все знають та вміють краще за всіх, що цілодобово верещать "деконтрнаступ?!?!?!?!?!" на "цензорі", у вас е чудова нагода використати свою геніальність і показати, як воно треба!
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12.04.2023 13:41 Відповісти
ага одне діло, на дивані бути "диванним генералісімусом", а друге діло бути під Бахмутом де по суті пекло на землі, де снаряди рвуться прямо поруч з тобою, такі "екцперди" якщо б за 100 метрів від себе почули розрив снаряду то тиждень би портки ходили стірати, а ти говориш про те,щоб авони добровольцями кудись ішли
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12.04.2023 13:45 Відповісти
Покажи приклад.
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12.04.2023 14:50 Відповісти
я не претендую на почесне звання диванного експерту "цензору".
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12.04.2023 14:58 Відповісти
Ну то й не варто на інших чіпляти ярлики....
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12.04.2023 15:00 Відповісти
а я ні на кого конкретно не чіпляв, усе анонімно та обезличено. хоча ті, кого стосується, всі зрозуміли, як от ти наприклад...на ворові і шапка горить.
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12.04.2023 15:17 Відповісти
Ну ка, диванные генералы, заводим все свои боевые диваны и на призывной пункт 😆

После года войны все еще продолжаются игры в добровольность.

Клин клином вышибают. По статистике вики в Украине в 2021 году было 48755 арестантов. Можно из набрать несколько отдельных батальонов.

Ну и момент финансов, с такики кидками от власти на деньги и гос. гарантии для семей военных - эту лучшая антимотивация для добровольцев. Кто бы что сейчас не кукарекал, но даже испанские терции, самые стойкие солдаты своего времени, в конце концов отказывались воевать за пустые обещаения. Ну тут понятно, пятая колона во власти не хочет платить солдатам - на зарплате не украдешь, в отличии от яиц по 17 грн.
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12.04.2023 14:36 Відповісти
платите воякам по 250-300 тыс и наберете именно профи
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12.04.2023 19:48 Відповісти
 
 