3-тя окрема штурмова бригада оголосила набір добровольців
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3-я окрема штурмова бригада, яка сформувалась із сил спеціальних операцій полку "Азов", оголосила набір добровольців.
Про це воїни повідомили у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Ми кришили російські війська на Київщині та десантувалися в оточений Маріуполь, штурмували окупанта на Запоріжжі, переможним маршем заходили у Херсон та тримаємо оборону Бахмуту. Наші командири - азовські ветерани. Наші бійці - досвідчені та фахові військові. Ти знатимеш і вмітимеш усе, що повинен і навіть більше. Наші інструктори та міжнародні стандарти підготовки зроблять з тебе профі. А в міцному військовому побратимстві ти знайдеш своїх", - йдеться в повідомленні.
Деталі та вакансії - за посиланням.
З ОШБр - азовський підрозділ, сформований на основі створеного 24 лютого 2022 року добровольчого загону ТрО, що в перші дні повномасштабної війни брав участь в обороні столиці та Київської області. Кістяком добровольчого загону стали ветерани ОЗСП "Азов" НГУ та представники Азовського руху.
9 березня загін ТрО був розширений до ОПСП "Азов" у складі Збройних Сил України, а згодом реформований в окремий підрозділ ССО "АЗОВ" ЗСУ.
У квітні 2022 року підрозділ був передислокований на південний схід для оборони України на Запорізькому напрямку. Згодом бійці брали участь у звільненні Херсону й Херсонської області, а також боях за Бахмут. На початку 2023 року ССО "АЗОВ" перейшов до складу Сухопутних військ ЗСУ та був розширений до 3-ї окремої штурмової бригади.
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После года войны все еще продолжаются игры в добровольность.
Клин клином вышибают. По статистике вики в Украине в 2021 году было 48755 арестантов. Можно из набрать несколько отдельных батальонов.
Ну и момент финансов, с такики кидками от власти на деньги и гос. гарантии для семей военных - эту лучшая антимотивация для добровольцев. Кто бы что сейчас не кукарекал, но даже испанские терции, самые стойкие солдаты своего времени, в конце концов отказывались воевать за пустые обещаения. Ну тут понятно, пятая колона во власти не хочет платить солдатам - на зарплате не украдешь, в отличии от яиц по 17 грн.