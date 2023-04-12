Російська митниця третю добу не може відновити повноцінну роботу через кібератаку

Федеральна митна служба РФ вже третю добу не може працювати через масовану кібератаку. За атакою, ймовірно, стоїть СБУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать документи, які оприлюднили в мережі.





Telegram-канал "Оперативний ЗСУ" зазначає, що поки ніхто з хакерів не взяв на себе відповідальність за її організацію. У Росії не виключають, що атаку влаштувала СБУ.

"Учора інспекторам навіть комп'ютери не вмикали - боялися, що вірус пошириться. Але всі сиділи на місцях - згадували, як працювати із паперовими деклараціями. Сьогодні вони вже листочки почали від декларантів приймати, факсом відправляти. Зате хоч потроху справа почала рухатися. Усі чекають перезапуску системи", - розповів один з працівників митниці у коментарі російським ЗМІ.



