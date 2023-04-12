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Новини За кордоном
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Росія (47286) кібератака (140)

Російська митниця третю добу не може відновити повноцінну роботу через кібератаку

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

рф,митниця,росія

Федеральна митна служба РФ вже третю добу не може працювати через масовану кібератаку. За атакою, ймовірно, стоїть СБУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать документи, які оприлюднили в мережі.

Російська митниця третю добу не може відновити повноцінну роботу через кібератаку 01
Російська митниця третю добу не може відновити повноцінну роботу через кібератаку 02

Telegram-канал "Оперативний ЗСУ" зазначає, що поки ніхто з хакерів не взяв на себе відповідальність за її організацію. У Росії не виключають, що атаку влаштувала СБУ.

"Учора інспекторам навіть комп'ютери не вмикали - боялися, що вірус пошириться. Але всі сиділи на місцях - згадували, як працювати із паперовими деклараціями. Сьогодні вони вже листочки почали від декларантів приймати, факсом відправляти. Зате хоч потроху справа почала рухатися. Усі чекають перезапуску системи", - розповів один з працівників митниці у коментарі російським ЗМІ.

Російська митниця третю добу не може відновити повноцінну роботу через кібератаку 03
Російська митниця третю добу не може відновити повноцінну роботу через кібератаку 04

Автор: Богдан Гуньковський
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Ці виродки думали прийдуть все заберуть всіх убють і підуть пити водку. Нене "ванюшки", просто для вас уже ніколи не буде
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12.04.2023 14:49 Відповісти
Чебурнет он такой Чебурнет...
Он близкий друг аналоговнет.
Поседела таможня, отцвели тополя.
Только карлик в подвале:
"Первым в Рай буду я!"
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12.04.2023 15:06 Відповісти
Так а шо случилось? Кто провода перерезал?
Це нормально для стану війни. Вони нам ТЕС ми їм митницю. Ой якби ще і базу митниці вичістили...
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12.04.2023 15:14 Відповісти
А на біса рашці комп'ютери? Всеодно повернуться у кам'яний вік!
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12.04.2023 15:19 Відповісти
Дрочите тварей!!!напишите как тоже подключусь!!!!!!!!!путинаХуйла в очечько тарить будим!!!!Падло мразь фу говно!!!!!!путинХуйло!!!!!уже бригада срать на твою могилу собралась длиннее чем в мавзолей такомужеХуйлуленину!!!!!!!!как ты яхту назовёш так она и поплывёт!!!!!мультик про Врунгеля!!!яхта БЕДА!!!!!!!!!!
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12.04.2023 15:20 Відповісти
https://itarmy.com.ua/
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12.04.2023 18:47 Відповісти
таможеньій блюз)
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12.04.2023 15:43 Відповісти
"Таможня дайот добро!"
А добра всьо нет!?
Ето злиє укри

Поломалі інтернет!!!
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12.04.2023 15:45 Відповісти
Іспользуйтє бєрєстяние носітєлі. Лаптєносцам нє в пєрвой
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12.04.2023 18:23 Відповісти
 
 