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Росіяни вивозять з окупованих територій документи "пенсійних фондів", - Центр нацспротиву

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

росія,пенсійне

Окупанти вивозять документацію "пенсійних фондів" з тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"Зокрема з Донеччини до рф вивозять пенсійні справи з усіх великих населених пунктів, які тимчасово захоплені ворогом. При цьому, москва поставила завдання вивезти всі справи до серпня. Водночас це подається, як нібито через технічну неспроможність обробити інформацію на ТОТ, а також для "полегшення евакуації" людей пенсійного віку", - йдеться у повідомленні.

Центр національного спротиву нагадує, що з 1 березня виплати пенсій окупанти здійснюють за наявності російського паспорта. "Водночас паспортизація в регіоні триває повільно, й велика кількість населення ігнорує отримання паспортів ворога", - повідомили у Центрі.

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Автор: Анна Судак
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потом те кто воевал и воюет против Украины при такой дефективной власти ублюдков-- получат пенсию..... а тре кто реально воевал ЗА УКРАИНУ ПОЛУЧАТ ИДИ НА**УЙ и докажи что воевал....
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12.04.2023 16:38 Відповісти
нехай вивозять на даний момент всі данні в цифрі і на серверах
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12.04.2023 16:43 Відповісти
Вопрос, почему мы не вывезли, если знали о наступлении с осени 21 го? Кто виноват, как наказан?
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12.04.2023 19:14 Відповісти
патамушта зе шмарклявий втрачав би 7 лярдів щомісяця. а з іншої сторони, там же купа понавезеного бидла, немає справи немає пенсії.
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13.04.2023 05:39 Відповісти
 
 