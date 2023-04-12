Іспанія найближчими днями відправить Україні 6 танків Leopard 2A4, - Міноборони

Найближчими днями Іспанія відправить до України шість танків Leopard 2A4.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявила міністр оборони Маргарите Роблес.

Зазначається, що танки прибудуть до кінця квітня. Ще чотири танки наразі на ремонті.

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