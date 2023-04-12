Іспанія найближчими днями відправить Україні 6 танків Leopard 2A4, - Міноборони
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Найближчими днями Іспанія відправить до України шість танків Leopard 2A4.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявила міністр оборони Маргарите Роблес.
Зазначається, що танки прибудуть до кінця квітня. Ще чотири танки наразі на ремонті.
Топ коментарі
+5 Garry Grant
показати весь коментар12.04.2023 16:53
+3 Валентин Коваль 2a613f18
показати весь коментар12.04.2023 17:00
+1 Bel Amor 615e6a92
показати весь коментар12.04.2023 17:14
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
)))
скільки потрібно і не потрібно тут зайвих коментарів , які тільки
шкодять нашій краіні !!
Щоб башта була клиновидна..і борта добронювати..і лоб клиновидний..хочаб просто рознесене бронювання ..вага не сутьево + , але безпеки добавить..ще і погарнішає машинка миттьево!