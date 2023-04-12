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Іспанія найближчими днями відправить Україні 6 танків Leopard 2A4, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

leopard,leopard2a4

Найближчими днями Іспанія відправить до України шість танків Leopard 2A4.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявила міністр оборони Маргарите Роблес.

Зазначається, що танки прибудуть до кінця квітня. Ще чотири танки наразі на ремонті.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+5
"Найближчі дні" вже на протязі півроку 🤦
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12.04.2023 16:53
+3
А могли 60 -- бояться шо маври нападуть .
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12.04.2023 17:00
+1
дайте два
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12.04.2023 17:14
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"Найближчі дні" вже на протязі півроку 🤦
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12.04.2023 16:53 Відповісти
Уже они в Украине и совсем не в том количестве что оф заявляют
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12.04.2023 17:50 Відповісти
А могли 60 -- бояться шо маври нападуть .
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12.04.2023 17:00 Відповісти
cкоріш всі інші несправні... як і в німців... вони обсирались давати не тільки тому що друг вальдемар образиться, німці не хотіли навіть ревізію танків робити, бабка ламбрехт їбуча як могла шольца * відмазувала*,а він її, бо знав якщо вона ревізію проведе там будет десь біля нуля справних танків... всього бундесверу!
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12.04.2023 17:26 Відповісти
дайте два
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12.04.2023 17:14 Відповісти
хватит для решиельного победоносного наступления, о котором так долго говорили все кому не лень
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12.04.2023 17:20 Відповісти
Дик, два і буде... а 4 штуки дадуть як запчастини до них.
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12.04.2023 21:09 Відповісти
Лос Леопардос...
)))
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12.04.2023 17:21 Відповісти
Такого королевского жеста от корони Испании никто не ожидал!
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12.04.2023 17:30 Відповісти
из-за этих бесконечных анонсов одной и той же информации, у впечатлительных хомячков может сложиться впечатление что нам уже дали миллион танков ...
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12.04.2023 17:52 Відповісти
Україна отримає стільки танків ,
скільки потрібно і не потрібно тут зайвих коментарів , які тільки
шкодять нашій краіні !!
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12.04.2023 19:19 Відповісти
Дуже сподіваюсь що нащі ці 2А4 дообварюють і добронюють до якоїсь вже нашої версії 2а5УМ
Щоб башта була клиновидна..і борта добронювати..і лоб клиновидний..хочаб просто рознесене бронювання ..вага не сутьево + , але безпеки добавить..ще і погарнішає машинка миттьево!
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12.04.2023 20:50 Відповісти
С этими танками уже просто стеб какой то «шесть передадим но четыре в ремонте
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12.04.2023 21:13 Відповісти
6 леопардов--- это танковый взвод. Да, испания не лидер мира. Но 50-60 танков могла бы. А ведь это полк танковый.
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12.04.2023 22:26 Відповісти
 
 