УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5232 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні
11 323 63
допомога (5105) хакер (833) злам (55) камера (54)

"Відстежують рух колон": хакери РФ зламують відеокамери в українських кафе, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

хакер

Російські хакери зламують камери відеоспостереження в українських кафе, щоб відстежити з їхньою допомогою рух колон військової техніки.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це повідомляє AFP.

Як зазначається, про це поінформував у вівторок високопоставлений представник служби безпеки США.

Роб Джойс, директор відділу кібербезпеки Агентства національної безпеки, заявив, що російський уряд та підтримувані ним хакери продовжують атакувати українські системи інформаційних технологій у рамках військового вторгнення в Україну.

За його словами, одним із предметів уваги хакерів є камери, які використовуються місцевою владою та приватними підприємствами для спостереження за територією навколо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські хакери збільшили кібератаки на місцеві органи влади України, - Держспецзв’язок. ІНФОГРАФІКА

"Продовжуються атаки на українські інтереси, чи-то фінансові, державні, особисті, чи окремі бізнеси", — сказав Джойс. - Відбуваються креативні речі. Ми бачимо, як російські хакери входять у відкриті вебкамери, щоб спостерігати за колонами та потягами, які доставляють допомогу".

Директор відділу кібербезпеки Агентства національної безпеки також уточнив, що "вони зламують ці вебкамери... І замість того, щоб використовувати міську площу (камери), які доступні в інтернеті, вони дивляться на камеру відеоспостереження кав’ярні та бачать дорогу, яку їм потрібно бачити".

Також чиновник повідомив, що росіяни зосередили свої зусилля на зламі американських оборонних виробників та логістичних транспортних компаній, щоб дізнатися більше про ланцюжок поставок зброї до України.

Також читайте: Торік російські хакери атакували Україну на 250% частіше, - Google

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+29
показати весь коментар
12.04.2023 17:28
+14
показати весь коментар
12.04.2023 17:29
+11
а у нас особо одаренные рассказывают что кацапы тупые,ничему не учатся и ничего не умеют, вот именно из за таких дебилов которые недооценивают врага много просчетов и в итоге много жертв
показати весь коментар
12.04.2023 17:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
12.04.2023 17:28 Відповісти
у нас майже всі держструктури сидять на Телеграмі про який тільки лінивий не писав, що він під ФСБ - ГРУ РФ контролем.

А вони про кафе хвилюються - що ФСБ побачить етикетки на пивних пляшках та начинку шаурми
показати весь коментар
12.04.2023 17:28 Відповісти
показати весь коментар
12.04.2023 17:29 Відповісти
То про зовнішні..
показати весь коментар
12.04.2023 17:30 Відповісти
а що там побачиш? - під'їзд у кафе 10 на 10 метрів
показати весь коментар
12.04.2023 17:33 Відповісти
Ні, зазвичай по кутах стоять й можуть захватити частину дороги.
показати весь коментар
12.04.2023 18:48 Відповісти
Зовнішні камери які стоять на придорожних кафе заправках і тд.
показати весь коментар
12.04.2023 18:05 Відповісти
І ще були камери на пунктах пропуску через кордон,то взагалі д-пот.
показати весь коментар
12.04.2023 18:42 Відповісти
Разверните камеры внутрь туалетов и пусть взламывают.
показати весь коментар
12.04.2023 17:30 Відповісти
Та шо такого сікретного? Їхав в сторону Київа - ******** колони наших молодців. Москалі, вам *****. От і у весь секрет
показати весь коментар
12.04.2023 17:31 Відповісти
пусть на онлифанс взламают, и посмотрят в живую куда им ити )))
показати весь коментар
12.04.2023 17:35 Відповісти
а у нас особо одаренные рассказывают что кацапы тупые,ничему не учатся и ничего не умеют, вот именно из за таких дебилов которые недооценивают врага много просчетов и в итоге много жертв
показати весь коментар
12.04.2023 17:38 Відповісти
Так у нас вроде как на автодорогах мусора возобновили камеры видеофиксации правонарушений. Так что камерами с кафе даже не нужно заморачиваться
показати весь коментар
12.04.2023 17:44 Відповісти
Шо ти мелиш?Камера піключена до компьютера,в якому виходу в інет можливо не має і записує інформацію на жорсткий диск .
показати весь коментар
12.04.2023 18:09 Відповісти
А далі ще цікавіше,потрібно розуміти,що і де ламати .Чи ти думаєшь,що камера має адресу,де встановлена
показати весь коментар
12.04.2023 18:12 Відповісти
Багато напевно кіна передивився,де хакери все ламають
показати весь коментар
12.04.2023 18:22 Відповісти
Проста задача-ламонуть мій комп ,а мій-це який і це перше головне питання
показати весь коментар
12.04.2023 18:24 Відповісти
З динамічною IP .Компи,на які записи ідуть з камер не підключені до інету придурок ти ,вони не для перегляду ПОРНО,а запису з камери там стоять!!!
показати весь коментар
12.04.2023 18:36 Відповісти
А друга справа,коли хтось поставив навмисне камеру для спостереження і злив IP адресу і для цього є відповідні служби,які ятримують зарплату і повинні з цим боротися
показати весь коментар
12.04.2023 18:38 Відповісти
А если просто хозяин заведения хочет в любое время суток видеть что у него происходит, из любой точки мира?) Это же надо с таким упорством отрицать очевидное)))
показати весь коментар
12.04.2023 19:27 Відповісти
Ніхто в цьому не заважає йому,а якщо хазяїн ****** камеру для огляду чужого господарства ,а ще й дав доступ іншим вже злочин
показати весь коментар
12.04.2023 19:32 Відповісти
А это я наверное утверждал?)))) "З динамічною IP .Компи,на які записи ідуть з камер не підключені до інету придурок ти ,вони не для перегляду ПОРНО,а запису з камери там стоять!!!"
показати весь коментар
12.04.2023 19:41 Відповісти
Ніхто нічого не ламає,а просто зливається айпі адреса камери
показати весь коментар
12.04.2023 18:15 Відповісти
А вы все время находитесь на рабочем месте?) Люди уже давным давно имеют возможность наблюдать что у них творится из любой точки мира) Я уже молчу про тот факт, что оборудование и ПО вы лично не устанавливали))) А потом такие как вы искренне удивляются всяким сюрпризам))) Как дети...
показати весь коментар
12.04.2023 19:13 Відповісти
Ці хакери мають візи ЄС, США та відвідають постійно IT-конференції. Було б бажання, вони б всі були заарештовані.
показати весь коментар
12.04.2023 17:49 Відповісти
Це точно, всі ІТ-ки росії повинні сидіти в своєму болоті, та квакати над Nokia 3310, а ще краще над трубкою типу "Альо девушка, Смольный?"
показати весь коментар
12.04.2023 17:55 Відповісти
москальня купує електроніку для ракет і через європу і турцію і казахстан, а ви кажите якісь там камери))
показати весь коментар
12.04.2023 18:53 Відповісти
Завжди під такими новинами пригадую що

Хакери Anonymous оголосили кібервійну Росії 25.02.2022

але звісно пустопорожньо патякає лише зелена влада
показати весь коментар
12.04.2023 17:54 Відповісти
ага, от блокировки русских мандатрясок на Онлифансе и то больше эффекта было
показати весь коментар
12.04.2023 20:50 Відповісти
Засада в "телеге": почему популярный мессенджер никогда не будет безопасным
https://www.youtube.com/watch?v=qIj3DqQ0Rvc&list=UULFbH-3GF4hWQ8Ri1KjGR8kNQ&index=5
показати весь коментар
12.04.2023 17:58 Відповісти
З якого це переляку відеокамери кафе підключені до інтернета? В чому сенс?
показати весь коментар
12.04.2023 18:07 Відповісти
Завезли велику партію локшини ,багато зайвої
показати весь коментар
12.04.2023 18:17 Відповісти
Сену багато. По-перше - відео краще зберігати не на об'єкті, щоб їх злочинці не могли винести при пограбуванні. По-друге - щоб була можливість охоронним структурам наглядати за об'єктом, коли там нікого немає.
показати весь коментар
12.04.2023 19:59 Відповісти
Так це тоді апаратура охоронної фірми. А якщо у кафе є своє відеоспостереження, то воно частіше за все ставиться не проти грабіжників, а проти недобросовісних працівників. Якому дебілу прийде в голову думка грабувати кафе. Так і налічки багато не буває, а зараз і карткою можна розрахуватися.
показати весь коментар
12.04.2023 23:13 Відповісти
Не важливо, чия це апаратура - це все одно підходить під визначення "відеокамери в українських кафе".

"а проти недобросовісних працівників"
І? Чому власник при цьому не може поставити собі опцію можливості дивитися за роботою працівників онлайн? При тому, що ця опція є практично у всіх камерах спостереження.
показати весь коментар
13.04.2023 12:15 Відповісти
людям властиво сперечатися, обгрунтовуючи власні помилки

Хоча елементраного не знають, що 95% ******** систем спостереження працюють в онлайні
показати весь коментар
13.04.2023 13:16 Відповісти
Ну от я не розумію таких людей як ти? Якщо не петраєш, навіщо вставляєш свої 5 копійок? Так, відеоспостереження може працювати онлайн, але навіщо це потрібно власнику кафе? Що це дає, окрім того, що власники сервісу зможуть також спостерігати за роботою твого кафе? Якщо мережі супермаркетів це необхідно для централізованого процесу охорони, то кафе таких обертів грошей і близько не мають. Їм ця опція і дарма не потрібна. А враховуючи те, що переважна більшість кафе працює з подвійною бухгалтерією і не оформленими співробітниками, для них зайва інформація про себе- квиток на прийом у податкову. Бажаю тобі відкрити своє власне кафе, працювати виключно по законам і постановам, і подивишся, як швидко ти вилетиш в трубу.
показати весь коментар
13.04.2023 14:21 Відповісти
я ж кажу - властиво, хоча
показати весь коментар
13.04.2023 23:05 Відповісти
Скажимо так - у них є така опція. Але більшість можна не виводити в онлайн, хоча така функція є.
показати весь коментар
13.04.2023 18:56 Відповісти
А навіщо це хазяїну потрібно? Звичайно можливість така є. Але те, що пішло в інтернет знаєш не тільки ти, але й власник сервісу. Навіщо хазяїну такий геморой?
показати весь коментар
13.04.2023 14:11 Відповісти
Для того, щоб була можливість наблюдати. Власникам сервісу це нафіг не потрібно, а от хазяїну набагато зручнійше мати можливість наблюдати онлайн, якщо він вже ставить камери. Бо мати доступ лише до записів, лише коли ти на місці - це архінезручно.
показати весь коментар
13.04.2023 19:00 Відповісти
В Києві є вулиця Борщагівська. На ній розташований НАУ. Як зайдеш, спитаєш факультет кібербезпеки. Хай тобі розкажуть, що таке кібербезпека, і куди можна продати інформацію з кафе. Коли будеш мати власне кафе, то зрозумієш, що готівку потрібно забирати кожен день. Коли виторг стає недостатнім, ти починаєш підозрювати крадіжку або роботу персоналу на себе. Тоді береш і передивляєшся весь день роботи. Супермаркетам онлайн передача даних потрібна, тому що там є спеціальна служба відео спостереження. У тебе будуть тільки два ока, і постійно ти не зможеш слідкувати за роботою, та це й непотрібно.
показати весь коментар
13.04.2023 23:57 Відповісти

Ну ти й клоун - мало того, що не знаєш, що абсолютна більшість відеокамер підключається онлайн, ще й "вумним" виглядом пропонуєш мені, випускнику IT-факультету КПІ, йти до непрофільного ВУЗу.

"Тоді береш і передивляєшся весь день роботи"

А передивлятися зручнійше вдома, коли є час, чи сидячі прямо там у магазині, коли приїхав за виручкою?
показати весь коментар
14.04.2023 00:55 Відповісти
Який ти випускник КПІ. Ти фанат інтернету за мамині кошти. Відкрий собі кафе і дивись на нього через відео камеру. Такі як ти мають страждати за свою не обізнаність. Хоча яке кафе? Про що це я? На кого витрачаю свій час? . Коли стане зовсім погано- золафрен тобі на допомогу)))
показати весь коментар
14.04.2023 16:14 Відповісти

Ну якщо ти навіть про мене все "знаєш" краще, ніж я про себе сам - то тут я вмиваю руки - такому остолопу щось доводити - собі дорожче.
показати весь коментар
14.04.2023 16:16 Відповісти
Так не ще доросли люди до безпечного використання компʼютерних технологій!
показати весь коментар
12.04.2023 19:05 Відповісти
Так блокуйте їм інтернет на всю рашку,глушить супутники,якось беззубо виглядає Захід не дивно що КНР заворушилася..
показати весь коментар
12.04.2023 19:23 Відповісти
правильный вброс. Хорошие хакеры стоят много денег, пусть ***** их тратит на хакеров которые собирают бесполезную информацию с рыгаловок и общественных камер в городах. Один хер колонны наши ездят в комендантский час когда город засыпает и там где никакие камеры не встретишь))
показати весь коментар
12.04.2023 20:48 Відповісти
Такс, на эту тему идеи всякие рождаются. А что если на камере поставить самый сложный в мире логин/пароль, т.е. admin/admin и транслировать на нее толпы едущих хаймарсов, абрамсов, и т.п. несуществующей там техники? Или камера, выведенная на заброшенный коровник ежедневно транслирует "подвоз" в него100500 снарядов?
показати весь коментар
12.04.2023 20:48 Відповісти
Ось вам кацапський сервіс:
https://ru.ivideon.com/
підключайте свої камери, а потім дивуйтесь, що якісь "хакери" щось зломали.

1С те саме...
показати весь коментар
12.04.2023 22:00 Відповісти
Значить потрібно ставити додаткові камери в унітазах і пісюарах
показати весь коментар
12.04.2023 23:35 Відповісти
Блин...кафе винуваті....ви краще розберіться з російськими заправками лукойл, там по мимо камер персоналу поставлена задача трафік руху відслідковувати...
показати весь коментар
13.04.2023 07:27 Відповісти
 
 