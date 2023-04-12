"Відстежують рух колон": хакери РФ зламують відеокамери в українських кафе, - ЗМІ

Російські хакери зламують камери відеоспостереження в українських кафе, щоб відстежити з їхньою допомогою рух колон військової техніки.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це повідомляє AFP.

Як зазначається, про це поінформував у вівторок високопоставлений представник служби безпеки США.

Роб Джойс, директор відділу кібербезпеки Агентства національної безпеки, заявив, що російський уряд та підтримувані ним хакери продовжують атакувати українські системи інформаційних технологій у рамках військового вторгнення в Україну.

За його словами, одним із предметів уваги хакерів є камери, які використовуються місцевою владою та приватними підприємствами для спостереження за територією навколо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські хакери збільшили кібератаки на місцеві органи влади України, - Держспецзв’язок. ІНФОГРАФІКА

"Продовжуються атаки на українські інтереси, чи-то фінансові, державні, особисті, чи окремі бізнеси", — сказав Джойс. - Відбуваються креативні речі. Ми бачимо, як російські хакери входять у відкриті вебкамери, щоб спостерігати за колонами та потягами, які доставляють допомогу".

Директор відділу кібербезпеки Агентства національної безпеки також уточнив, що "вони зламують ці вебкамери... І замість того, щоб використовувати міську площу (камери), які доступні в інтернеті, вони дивляться на камеру відеоспостереження кав’ярні та бачать дорогу, яку їм потрібно бачити".

Також чиновник повідомив, що росіяни зосередили свої зусилля на зламі американських оборонних виробників та логістичних транспортних компаній, щоб дізнатися більше про ланцюжок поставок зброї до України.

Також читайте: Торік російські хакери атакували Україну на 250% частіше, - Google