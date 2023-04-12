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УПЦ МП (1096) Черкащина (647)

На Черкащині суд відправив під домашній арешт митрополита УПЦ МП Феодосія

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

феодосій

Соснівський районний суд Черкас відправив митрополита Черкаського і Канівського УПЦ МП Феодосія під домашній арешт із носінням електронного браслета терміном на 60 днів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Раніше Служба безпеки України повідомляла про повідомлення про підозру митрополиту Феодосію, який заперечував збройну агресію Росії проти України і виправдовував дії окупантів.

За даними слідства, у 2020 році клірик віддав розпорядження створити в єпархії новий відомчий сайт за шаблоном РПЦ. Під час розроблення сайту було використано російське програмне забезпечення, що давало змогу ретранслювати деструктивний контент із прокремлівських інтернет-ресурсів. Серед них - patriarchia.ru і pravoslavie.ru, на яких пропагандисти РПЦ виправдовують збройну агресію Росії та воєнні злочини РФ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Керівнику Черкаської єпархії УПЦ МП повідомлено про підозру, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+10
За*бали вы со своими домашними арестами. Пишите прямо, что кремлевского агента отпустили домой и дальше заниматься подрывной деятельностью против Украины. А в ето время рашисты отрезают нашим людям головы
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12.04.2023 19:00
+9
А в кутузці для цього падла місця не знайшлось? Чи суддя молиться за «русскій мір»?
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12.04.2023 18:58
+5
за палку колбасы сразу пятерик, а за измену Родине - домашнюю кровать и еду из Глово
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12.04.2023 19:02
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12.04.2023 18:56 Відповісти
******* уже своими попами и прочими мракобесами новостную ленту засирать
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12.04.2023 18:57 Відповісти
К сожалению не своими,а кацапскими.
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12.04.2023 19:05 Відповісти
мне без разницы, что одни найобщики, что другие
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12.04.2023 19:48 Відповісти
100% !!!!!!
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13.04.2023 00:13 Відповісти
Подивіться на його морду-ліца,це сама святість...
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12.04.2023 18:58 Відповісти
А в кутузці для цього падла місця не знайшлось? Чи суддя молиться за «русскій мір»?
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12.04.2023 18:58 Відповісти
Так він же не генерал Марченко, який воював за Україну, він свій, він кацапський піп "какая разница". То генерала на кічу, а попа в апартаменти, виходить, що така нова політика нової влади.
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12.04.2023 21:36 Відповісти
За*бали вы со своими домашними арестами. Пишите прямо, что кремлевского агента отпустили домой и дальше заниматься подрывной деятельностью против Украины. А в ето время рашисты отрезают нашим людям головы
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12.04.2023 19:00 Відповісти
За даними слідства, у 2020 році клірик віддав розпорядження створити в єпархії новий відомчий сайт за шаблоном РПЦ. Під час розроблення сайту було використано російське програмне забезпечення, що давало змогу ретранслювати деструктивний контент із прокремлівських інтернет-ресурсів.
Скажите, а в чем наказание его домашним арестом? Типо он из дома по интернету не сможет продолжать делать то же самое?
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12.04.2023 19:05 Відповісти
Непогано було б і під домашній зашморг...
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12.04.2023 19:00 Відповісти
Вау та назону его на паРашу пусть дерьмо освящает говнодрил
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12.04.2023 19:01 Відповісти
за палку колбасы сразу пятерик, а за измену Родине - домашнюю кровать и еду из Глово
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12.04.2023 19:02 Відповісти
Цьому "феодосію" реба зробити хату в тайзі біля Байкалу. Нехай до нього китайці ходять і навертають на свою релігію)
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12.04.2023 19:03 Відповісти
Сектанты секты НКВД-КГБ-ФСБ им. грабителя и кровавого упвря И. В. Сралина, вы должны дружно крикнуть - КАРАУЛ! ПСЕВДОЦЕРКОВЬ ПРИТЕСНЯЮТ!!!! Служителей Сатаны обижают!
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12.04.2023 19:04 Відповісти
Не може бути у рогатєнькіх у рясі, від маскофії, хати в Україні!!!
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12.04.2023 19:04 Відповісти
кореша ***** по академии фсб
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12.04.2023 19:10 Відповісти
А Суд не присудив носити "домашньому арештанту" вишукану їжу з ресторанів?Бракує слів.Колаборанство,держзрада,диверсійна діяльність,пропаганда "руського міра", проповіді з виправданням війни,антиукраїнська література і т.д. що бл..дь ще треба Суду щоб таких вурдалаків в рясах кидати на нари????Що бл. за привілеї?Вони що,недоторкані,чи в них над головами сяє німб?
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12.04.2023 20:11 Відповісти
Потрібна заміна паспортів громадян України на нові з урахуванням всіх ******** вимог стосовно біометрії та обовязковим поверненням графи "національність". Жодних сумнівів в тому що цього не зроблять слуги немає...
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12.04.2023 20:29 Відповісти
......
Ясно одне - в УПЦ МП пахне не ладаном а ґівнм ( вибачте на слові)
....
Устами своими притворяется враг, а в сердце своём замышляет коварство. Если он говорит и нежным голосом, не верь ему, потому что семь мерзостей в сердце его. Притч. 26,24
.....
устами своїми маскується ворог, і ховає оману в своєму нутрі: коли він говорить лагідно не вір ти йому, бо в серці його сім огид!
......
Вони вже сто раз Бога продали і цього разу попробують не упустити вигоду.
---
Ручаюсь що в Россію він добровільно їхати не захоче...
Тут він на правах Генерала чи навіть на правах міністра а в Россії йому
---
скажуть просто в очи " твоё место возле параши" ты здесь никто и звать тебя никак
...
тому то всі вони будуть чинити супротив до останнього подиху
...
Дивно що влада тут показує тут не звичну беззубість..
...
Може депутати не зацікавленні щось робити бо там "відкатами " не пахне..
А може вже взяли на лапу тому і нічого не роблять..

---
Как в Библии : " пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была втайне»
.........

Ясно одне - в УПЦ МП пахне не ладаном а ґівнм ( вибачте на слові)
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12.04.2023 22:17 Відповісти
 
 