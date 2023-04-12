На Черкащині суд відправив під домашній арешт митрополита УПЦ МП Феодосія

Соснівський районний суд Черкас відправив митрополита Черкаського і Канівського УПЦ МП Феодосія під домашній арешт із носінням електронного браслета терміном на 60 днів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Раніше Служба безпеки України повідомляла про повідомлення про підозру митрополиту Феодосію, який заперечував збройну агресію Росії проти України і виправдовував дії окупантів.

За даними слідства, у 2020 році клірик віддав розпорядження створити в єпархії новий відомчий сайт за шаблоном РПЦ. Під час розроблення сайту було використано російське програмне забезпечення, що давало змогу ретранслювати деструктивний контент із прокремлівських інтернет-ресурсів. Серед них - patriarchia.ru і pravoslavie.ru, на яких пропагандисти РПЦ виправдовують збройну агресію Росії та воєнні злочини РФ.

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