На Черкащині суд відправив під домашній арешт митрополита УПЦ МП Феодосія
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Соснівський районний суд Черкас відправив митрополита Черкаського і Канівського УПЦ МП Феодосія під домашній арешт із носінням електронного браслета терміном на 60 днів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Раніше Служба безпеки України повідомляла про повідомлення про підозру митрополиту Феодосію, який заперечував збройну агресію Росії проти України і виправдовував дії окупантів.
За даними слідства, у 2020 році клірик віддав розпорядження створити в єпархії новий відомчий сайт за шаблоном РПЦ. Під час розроблення сайту було використано російське програмне забезпечення, що давало змогу ретранслювати деструктивний контент із прокремлівських інтернет-ресурсів. Серед них - patriarchia.ru і pravoslavie.ru, на яких пропагандисти РПЦ виправдовують збройну агресію Росії та воєнні злочини РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Скажите, а в чем наказание его домашним арестом? Типо он из дома по интернету не сможет продолжать делать то же самое?
Ясно одне - в УПЦ МП пахне не ладаном а ґівнм ( вибачте на слові)
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Устами своими притворяется враг, а в сердце своём замышляет коварство. Если он говорит и нежным голосом, не верь ему, потому что семь мерзостей в сердце его. Притч. 26,24
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устами своїми маскується ворог, і ховає оману в своєму нутрі: коли він говорить лагідно не вір ти йому, бо в серці його сім огид!
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Вони вже сто раз Бога продали і цього разу попробують не упустити вигоду.
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Ручаюсь що в Россію він добровільно їхати не захоче...
Тут він на правах Генерала чи навіть на правах міністра а в Россії йому
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скажуть просто в очи " твоё место возле параши" ты здесь никто и звать тебя никак
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тому то всі вони будуть чинити супротив до останнього подиху
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Дивно що влада тут показує тут не звичну беззубість..
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Може депутати не зацікавленні щось робити бо там "відкатами " не пахне..
А може вже взяли на лапу тому і нічого не роблять..
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Как в Библии : " пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была втайне»
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Ясно одне - в УПЦ МП пахне не ладаном а ґівнм ( вибачте на слові)