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Бразилія (165) зброя (5767)

Бразилія відмовляє Україні у продажі зброї, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

бразилія

Україна хоче купити у Бразилії зброю, щоб дати відсіч військовій агресії росії. Однак влада латиноамериканської країни відмовляє у продажі та наполягає на мирних перемовинах.

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє The New York Times.

Коли Бразилія готувалася до чемпіонату світу 2014 року та літніх Олімпійських ігор 2016 року, вона придбала 34 зенітні гармати у Німеччини для захисту власного неба.

Торік німецькі чиновники звернулися до уряду Бразилії з проханням передати невикористані боєприпаси, які раніше Німеччина надавала Бразилії. Проте відповідь керівництва латиноамериканської країни була однозначною: ні, якщо зброя поїде до України.

Бразилія закликала до миру та в ретельно сформульованих заявах критикувала військове вторгнення росії. Але країна, яка покладається на Москву у постачанні добрив та палива, також дала зрозуміти, що не надсилатиме жодної зброї на лінію фронту, і натомість наполягає на посередництві у мирних переговорах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Бразилії да Сілва пропонує "віддати" окупований Крим Росії, щоб припинити війну

"Я не хочу вступати у війну. Я хочу закінчити війну", — заявив цього року президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва.

Згідно з документами, отриманими The New York Times, Україна направила Бразилії щонайменше два запити на придбання довгого списку озброєнь, що включав бронетехніку, літаки, системи протиповітряної оборони, міномети, снайперські гвинтівки, автоматичну зброю та боєприпаси.

Бразилія здебільшого проігнорувала запити. Бразилія, зокрема, є виробником військових літаків, багато з яких зроблено бразильським авіавиробником Embraer. Бразилія каже, що її керівним принципом зовнішньої політики вже давно є принцип залишатися "другом для всіх".

Тим не менш, раніше країна виявила бажання продавати обладнання воюючим державам. З початку війни в Ємені у 2014 році Бразилія поставила Саудівській Аравії та Об’єднаним Арабським Еміратам понад 21 000 тонн зброї та боєприпасів на суму 680 мільйонів доларів США, включаючи касетні боєприпаси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Бразилії да Сілва відвідає Китай: Обговорить із Сі Цзіньпінем війну в Україні

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+29
Не продать своё оружие бразильцы могут. А рассказывать что Украине делать в своей стране - это им за русским кораблём.
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12.04.2023 19:06
+19
Панство, наші ділбіджоби не можуть дип відносини з Іраном розірвати, їх країну ******** іранськими дронами, а скоро й ракети будуть, вони шмарклі жують... то що говорити про Бразилію... навіть санкції не вводять
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12.04.2023 19:05
+14
В Бразилии нормальных мужиков нет. Меньшая часть- футболисты, бОльшая- пи#арасы.
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12.04.2023 19:07
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12.04.2023 19:02 Відповісти
Суки!!!!
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12.04.2023 19:20 Відповісти
Так а нах их бамбуковые луки с самопалами))))😂😂😂😂😂
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12.04.2023 19:03 Відповісти
Панство, наші ділбіджоби не можуть дип відносини з Іраном розірвати, їх країну ******** іранськими дронами, а скоро й ракети будуть, вони шмарклі жують... то що говорити про Бразилію... навіть санкції не вводять
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12.04.2023 19:05 Відповісти
Это вообще нонсенс и позорище - дипотношения с Ираном.
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13.04.2023 00:18 Відповісти
Дикунам бразильським нічого дивуватися 🙁
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12.04.2023 19:06 Відповісти
накажіть суркісам та рудому не купувати бразильских мавп і справа вигорить
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12.04.2023 19:06 Відповісти
Не продать своё оружие бразильцы могут. А рассказывать что Украине делать в своей стране - это им за русским кораблём.
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12.04.2023 19:06 Відповісти
Всё очень просто: если бразуляки считают, что можно "умиротвоить" путлера уступками территорий, пусть свои территории и уступают Страна большая и богатая - паРаша не откажеся.
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12.04.2023 19:22 Відповісти
а може бути й так, що нам вони відмовили, щоб "був мир", а рашці не відмовлять і посрати на мир їм.
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12.04.2023 20:02 Відповісти
За срусским!
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12.04.2023 20:16 Відповісти
Та й х#й на ту Бразилію. Одна суцільна фавела. А хто вчасно втік з їхніх бандформувань-той футболіст. Ще й талановитий.
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12.04.2023 19:07 Відповісти
В Бразилии нормальных мужиков нет. Меньшая часть- футболисты, бОльшая- пи#арасы.
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12.04.2023 19:07 Відповісти
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12.04.2023 19:42 Відповісти
В Бразилии есть один очень интересный национальный обычай. Когда у мужчины рождается ребенок, он ставит на плиту большую кастрюлю с водой и доводит ее до кипятка. А потом раскрывает окно и не глядя выплескивает кастрюлю с кипятком наружу. И внимательно прислушивается к тому, что доносится с улицы. Что услышит, так и называет ребенка. Вот почему в Бразилии так много детей носят имя Педро, Хуан, Хулио и Кончита
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12.04.2023 19:50 Відповісти
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12.04.2023 19:51 Відповісти
...Кончита и Пердита!
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12.04.2023 19:53 Відповісти
************!
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13.04.2023 12:53 Відповісти
а ліволіберали хочуть вже зі школи мозги дітям компостувати що це нормально, вони хочуть щоб ми всі жили за законами стародавноьої Греції?
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12.04.2023 20:03 Відповісти
Имелись в виду не геи, которые тихо шарятся у себя в спальне друг с другом, а пи#арасы, котрые крутят дупами на улицах и этим гордятся. А главный из них- Ху#ловский пи#ор да Силва.
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12.04.2023 21:20 Відповісти
Вельмиповажний Луїс Інасіу Лула да Сілва рухайся чітко в напрямку за російським кораблем
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12.04.2023 19:08 Відповісти
Ще одна прокацапська ''кансєрва''.
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12.04.2023 19:09 Відповісти
Викреслюємо Бразилію із списка друзів.
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12.04.2023 19:10 Відповісти
а вони ніколи й не були нам друзями. вони в БРІКС - з китайцями, кацапами, індусами і південними африканцями.
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12.04.2023 19:19 Відповісти
Це я так. На всяк випадок. А то комусь з наших посадовців закортить їх в друзі записати
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12.04.2023 19:30 Відповісти
Та це очікувано, враховуючи заяви їх преза.
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12.04.2023 19:10 Відповісти
о, бразилия! где на улицах полно донов педро, а в лесах - диких абрахамий! и все они кааааак прыгнут! ))))
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12.04.2023 19:12 Відповісти
Латинос -- шо - то США з ними прохолодно .
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12.04.2023 19:12 Відповісти
земля круглая
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12.04.2023 19:14 Відповісти
Це те саме, що просити зброю у Китая. БРІКС
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12.04.2023 19:15 Відповісти
Як вони за мирні переговори то нехай всю зброю яка у них є продадуть,навіщо взагалі Бразилії зброя з ким вони зібралися воювати? ,хто з неба має їх атакувати що вони у німця зенітки викупили?
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12.04.2023 19:16 Відповісти
А якщо навіть хтось і нападе, то завжди можна віддати загарбнику шмат території.
Все як пропонує нам їх головна бібізяна - Інасіу Лула.
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12.04.2023 19:33 Відповісти
Історія повторюється і знову відбувається формування нової "вісі зла".
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12.04.2023 19:22 Відповісти
Ламбада им в дышло !
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12.04.2023 19:24 Відповісти
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12.04.2023 19:26 Відповісти
"Я не хочу вступати у війну. Я хочу закінчити війну" - шантаж по-бразильські..
Українці зла не пам'ятають - доводиться усе записувати

Не так тії вороги,
Як добрії люди -
І окрадуть жалкуючи,
Плачучи осудять,
І попросять тебе в хату.
І будуть вітати,
І питать тебе про тебе,
Щоб потім сміятись,
Щоб з тебе сміятись,
Щоб тебе добити…
Без ворогів можна в світі
Як-небудь прожити.
А ці добрі люде
Найдуть тебе всюди,
І на тім світі, добряги,
Тебе не забудуть.
(Т.Шевченко)
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12.04.2023 19:29 Відповісти
треба в лапки брати "добрі люди" і ще. Записувати мало, треба ще й лічильник включити, і постійно своїм нагадувати, щоб не забували.
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12.04.2023 20:06 Відповісти
Бог послав нам Кобзаря,як дороговказ,а ми свої мізки всяким сміттям загадили,і робили все навпаки.Хто ще може похвалитися такою нашою "мудрістю"?
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12.04.2023 21:29 Відповісти
А что у них за оружие. Банановые кулеметы?
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12.04.2023 20:09 Відповісти
Бразилія має 214 мільйонів населення, здається шоста країна в світі по чисельності населення і з ними потрібно було мати нормальні дипломатичні відносини. Але влада Зелі має непогані дипломатичні відносини з Бенею, який непогано присмоктався до українського бюджету, також налагодила відносини з Ахметовим і їм особисто на гроші в конверти вистачає. А на вукраїнців виходить, їм начхати, бо як можна розцінити таке ставлення до зовнішніх відносин? Невже не можна відправити в таку країну нормального дипломата? Кацапи і тут переграли "зелену дипломатію". Там ще і французи гальмують виділення ЄС грошей на снаряди для України, вони також не дивляться марафони і відоси, в яких Володя просто геній.
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12.04.2023 20:13 Відповісти
Звісно, Крим москалям не віддали заради "миру"...
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12.04.2023 20:19 Відповісти
Надо на бразильских депутатов завести уголовное дело и передать в интерпол,а президента Бразилии в Гаагу,а саму Бразилию выгнать с ООН.
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12.04.2023 20:28 Відповісти
Лула левак, наивно было ожидать чего то другого. Все они дрочат на труп Ленина в Москве. Предыдущий президент был наоборот радикально правым, но как и Трамп очень уважал и восхищался ******, так что тоже далеко не факт что поставил бы оружие, хотя при нем шансов было бы больше - он как бывший военный мог бы соблазниться на щедрый оборонзаказ. И возможно поэтому продажи оружия саудитам и ОАЭ произошли еще при нем
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12.04.2023 20:42 Відповісти
Я надеюсь, что эти головорезы приедут в вашу страну, Бразилию. Вы это кусок огромного дерьма!
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12.04.2023 22:05 Відповісти
После окончания Второй мировой войны Бразилия приютила многих нацистских военных преступников. Объяснялось это наличием в стране многочисленной немецкой диаспоры, обладавшей сильными позициями в политической и экономической жизни Бразилии, а также праворадикальными настроениями значительной части бразильских высших и старших офицеров армии, полиции и спецслужб.

В Бразилии вплоть до ареста и выдачи властям ФРГ в 1967 году проживал бывший гауптштурмфюрер СС Франц Штангль - комендант концлагерей Собибор и Треблинка. Только в 1978 году в Сан-Паулу был арестован Густав Франц Вагнер, служивший в звании обершарфюрера СС заместителем коменданта концентрационного лагеря Собибор.

После того как израильская разведка «Моссад» похитила в Буэнос-Айресе жившего под чужим именем Адольфа Эйхмана, Менгеле бежал в Бразилию. В Бразилии он прожил до 7 февраля 1979 года, когда во время купания в океане у него случился второй инсульт, в результате чего он утонул. За два года до смерти его разыскал сын Рольф, по мнению которого отец остался нераскаявшимся нацистом, утверждавшим, что лично никому не причинял вреда и только выполнял свой долг.

Почти 35 лет Менгеле скрывался от преследований, несколько раз Симон Визенталь и «Моссад» были очень близки к его обнаружению. После поимки Адольфа Эйхмана Менгеле считался наиболее разыскиваемым нацистским преступником.
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12.04.2023 22:18 Відповісти
США, Бразилию ориентируют на роль противовеса Китаю. Поэтому на Украину они не распыляют свои ресурсы.
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12.04.2023 22:25 Відповісти
ми трошки зовсім поводимося як дикуни.

хтось в нас плюнув - то ми починаємо копилити губки і сердитися.

політично це безграмотно.

бо бразильці такими були завжди, вони не стали такими після нападу москалів.

просто ми і наша влада присипаємо зумисно себе щоб не бачити як погано до нас ставиться китай, наприкляд і як добре китай ставиться до того щоб на нас робити гроші.

бразилія те саме.

отже, нам потрібно щоб наша влада після війни не ставала в позу, в якій отримують з усих боків а прописала чіткі правила - якщо ти єврей, швейцарець, грек чи бразилець то тобі в Україні менше раді аніж тим, хто нам реально допомагав і щоб це було системно а не набігами.
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12.04.2023 22:38 Відповісти
Наполягає. Он воно як? Хто тільки не корчить з себе миротворця...
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12.04.2023 22:56 Відповісти
 
 