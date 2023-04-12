Бразилія відмовляє Україні у продажі зброї, - ЗМІ

Україна хоче купити у Бразилії зброю, щоб дати відсіч військовій агресії росії. Однак влада латиноамериканської країни відмовляє у продажі та наполягає на мирних перемовинах.

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє The New York Times.

Коли Бразилія готувалася до чемпіонату світу 2014 року та літніх Олімпійських ігор 2016 року, вона придбала 34 зенітні гармати у Німеччини для захисту власного неба.

Торік німецькі чиновники звернулися до уряду Бразилії з проханням передати невикористані боєприпаси, які раніше Німеччина надавала Бразилії. Проте відповідь керівництва латиноамериканської країни була однозначною: ні, якщо зброя поїде до України.

Бразилія закликала до миру та в ретельно сформульованих заявах критикувала військове вторгнення росії. Але країна, яка покладається на Москву у постачанні добрив та палива, також дала зрозуміти, що не надсилатиме жодної зброї на лінію фронту, і натомість наполягає на посередництві у мирних переговорах.

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"Я не хочу вступати у війну. Я хочу закінчити війну", — заявив цього року президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва.

Згідно з документами, отриманими The New York Times, Україна направила Бразилії щонайменше два запити на придбання довгого списку озброєнь, що включав бронетехніку, літаки, системи протиповітряної оборони, міномети, снайперські гвинтівки, автоматичну зброю та боєприпаси.

Бразилія здебільшого проігнорувала запити. Бразилія, зокрема, є виробником військових літаків, багато з яких зроблено бразильським авіавиробником Embraer. Бразилія каже, що її керівним принципом зовнішньої політики вже давно є принцип залишатися "другом для всіх".

Тим не менш, раніше країна виявила бажання продавати обладнання воюючим державам. З початку війни в Ємені у 2014 році Бразилія поставила Саудівській Аравії та Об’єднаним Арабським Еміратам понад 21 000 тонн зброї та боєприпасів на суму 680 мільйонів доларів США, включаючи касетні боєприпаси.

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