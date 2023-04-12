Бразилія відмовляє Україні у продажі зброї, - ЗМІ
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Україна хоче купити у Бразилії зброю, щоб дати відсіч військовій агресії росії. Однак влада латиноамериканської країни відмовляє у продажі та наполягає на мирних перемовинах.
Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє The New York Times.
Коли Бразилія готувалася до чемпіонату світу 2014 року та літніх Олімпійських ігор 2016 року, вона придбала 34 зенітні гармати у Німеччини для захисту власного неба.
Торік німецькі чиновники звернулися до уряду Бразилії з проханням передати невикористані боєприпаси, які раніше Німеччина надавала Бразилії. Проте відповідь керівництва латиноамериканської країни була однозначною: ні, якщо зброя поїде до України.
Бразилія закликала до миру та в ретельно сформульованих заявах критикувала військове вторгнення росії. Але країна, яка покладається на Москву у постачанні добрив та палива, також дала зрозуміти, що не надсилатиме жодної зброї на лінію фронту, і натомість наполягає на посередництві у мирних переговорах.
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"Я не хочу вступати у війну. Я хочу закінчити війну", — заявив цього року президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва.
Згідно з документами, отриманими The New York Times, Україна направила Бразилії щонайменше два запити на придбання довгого списку озброєнь, що включав бронетехніку, літаки, системи протиповітряної оборони, міномети, снайперські гвинтівки, автоматичну зброю та боєприпаси.
Бразилія здебільшого проігнорувала запити. Бразилія, зокрема, є виробником військових літаків, багато з яких зроблено бразильським авіавиробником Embraer. Бразилія каже, що її керівним принципом зовнішньої політики вже давно є принцип залишатися "другом для всіх".
Тим не менш, раніше країна виявила бажання продавати обладнання воюючим державам. З початку війни в Ємені у 2014 році Бразилія поставила Саудівській Аравії та Об’єднаним Арабським Еміратам понад 21 000 тонн зброї та боєприпасів на суму 680 мільйонів доларів США, включаючи касетні боєприпаси.
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Все як пропонує нам їх головна бібізяна - Інасіу Лула.
Українці зла не пам'ятають - доводиться усе записувати
Не так тії вороги,
Як добрії люди -
І окрадуть жалкуючи,
Плачучи осудять,
І попросять тебе в хату.
І будуть вітати,
І питать тебе про тебе,
Щоб потім сміятись,
Щоб з тебе сміятись,
Щоб тебе добити…
Без ворогів можна в світі
Як-небудь прожити.
А ці добрі люде
Найдуть тебе всюди,
І на тім світі, добряги,
Тебе не забудуть.
(Т.Шевченко)
В Бразилии вплоть до ареста и выдачи властям ФРГ в 1967 году проживал бывший гауптштурмфюрер СС Франц Штангль - комендант концлагерей Собибор и Треблинка. Только в 1978 году в Сан-Паулу был арестован Густав Франц Вагнер, служивший в звании обершарфюрера СС заместителем коменданта концентрационного лагеря Собибор.
После того как израильская разведка «Моссад» похитила в Буэнос-Айресе жившего под чужим именем Адольфа Эйхмана, Менгеле бежал в Бразилию. В Бразилии он прожил до 7 февраля 1979 года, когда во время купания в океане у него случился второй инсульт, в результате чего он утонул. За два года до смерти его разыскал сын Рольф, по мнению которого отец остался нераскаявшимся нацистом, утверждавшим, что лично никому не причинял вреда и только выполнял свой долг.
Почти 35 лет Менгеле скрывался от преследований, несколько раз Симон Визенталь и «Моссад» были очень близки к его обнаружению. После поимки Адольфа Эйхмана Менгеле считался наиболее разыскиваемым нацистским преступником.
хтось в нас плюнув - то ми починаємо копилити губки і сердитися.
політично це безграмотно.
бо бразильці такими були завжди, вони не стали такими після нападу москалів.
просто ми і наша влада присипаємо зумисно себе щоб не бачити як погано до нас ставиться китай, наприкляд і як добре китай ставиться до того щоб на нас робити гроші.
бразилія те саме.
отже, нам потрібно щоб наша влада після війни не ставала в позу, в якій отримують з усих боків а прописала чіткі правила - якщо ти єврей, швейцарець, грек чи бразилець то тобі в Україні менше раді аніж тим, хто нам реально допомагав і щоб це було системно а не набігами.