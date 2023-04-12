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Російські окупанти використовують як військові об’єкти навчальні заклади Херсонщини, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

скадовськ

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо того, що російські окупанти активно використовують будівлі освітніх закладів Херсонщини для своїх потреб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Російські окупанти продовжують використовувати навчальні заклади тимчасово захоплених територій у власних цілях, облаштовують в них свої військові об’єкти, прикриваючись "живим щитом" - школярами та викладацьким складом.

Так, в місто Скадовськ Херсонської області, впродовж останніх днів, прибули підрозділи російських окупаційних військ з числа мобілізованих. Особовий склад розміщують у будівлях освітніх закладів. При цьому окупанти примушують викладацький склад продовжувати освітній процес з обов’язковим відвідуванням занять дітьми. Водночас, у тимчасово захопленому росією Скадовську назріває гуманітарна криза через збільшення дефіциту ліків. Російська окупаційна так звана "влада" значно обмежила постачання усіх видів ліків в аптеки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни на лівобережжі Херсонщини намагаються облаштувати місця для своєї артилерії та обстрілювати правий берег, - ОК "Південь"

Автор: Роман Свиридович
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12.04.2023 21:15 Відповісти
Они же дети!
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12.04.2023 21:24 Відповісти
 
 