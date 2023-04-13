Польща до кінця року отримає 116 танків Abrams

До кінця року Польща отримає 116 танків Abrams M1A1, а до 2027 року - 250 більш нових моделей Abrams М1А2.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як повідомили у Генеральному командуванні видів збройних сил Польщі, перших 14 танків вже готові до відправки із США і ще до кінця першого півріччя потраплять на озброєння 1-ї варшавської бронетанкової бригади ЗС Польщі. Друга партія танків чисельністю 42 одиниці буде доставлено до Польщі наприкінці серпня – на початку вересня і вони також потраплять на озброєння 1-ї варшавської бронетанкової бригади. Третя партія танків чисельністю 60 одиниць потрапить до Польщі наприкінці грудня, а на початку лютого 2024 року її буде поставлено на озброєння 19-ї механізованої бригади в Журавиці неподалік Перемишля.

Крім того, польська армія отримає 250 нових танків Abrams M1A2. Два батальйони цих танків потраплять до Польщі у 2025 році, ще два – у 2026 році і ними буде озброєно 18-ту механізовану дивізію, дислоковану у східній Польщі, зокрема біля кордону з Білоруссю.

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