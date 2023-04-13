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Польща (5180) танк (1667)

Польща до кінця року отримає 116 танків Abrams

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

нато,польща

До кінця року Польща отримає 116 танків Abrams M1A1, а до 2027 року - 250 більш нових моделей Abrams М1А2.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як повідомили у Генеральному командуванні видів збройних сил Польщі, перших 14 танків вже готові до відправки із США і ще до кінця першого півріччя потраплять на озброєння 1-ї варшавської бронетанкової бригади ЗС Польщі. Друга партія танків чисельністю 42 одиниці буде доставлено до Польщі наприкінці серпня – на початку вересня і вони також потраплять на озброєння 1-ї варшавської бронетанкової бригади. Третя партія танків чисельністю 60 одиниць потрапить до Польщі наприкінці грудня, а на початку лютого 2024 року її буде поставлено на озброєння 19-ї механізованої бригади в Журавиці неподалік Перемишля.

Крім того, польська армія отримає 250 нових танків Abrams M1A2. Два батальйони цих танків потраплять до Польщі у 2025 році, ще два  – у 2026 році і ними буде озброєно 18-ту механізовану дивізію, дислоковану у східній Польщі, зокрема біля кордону з Білоруссю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США відкрили у Польщі логістичну базу, де буде зберігатись 2700 одиниць озброєння

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+4
у них головне було-мета,вони поставили цілі ЄС та НАТО виконували програму, робили реформи,з початку не все так добре було, але витримали, молодці!
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13.04.2023 01:38
+4
А хто заважав Україні провести демократичні та економічні реформи і вступити в ЄЕС і НАТО???Заважали опідорашені совкові люмпени,які голосували то за Кравчука,то за Кучму,а то й взагалі за зрадників України та дурнів типу ЯнукОвоча та Зеленського.
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13.04.2023 08:37
+2
Какие же поляки молодцы. Почти с той же исходной точки, что и Украина превратились в полноценную европейскую державу с мощной экономикой и армией
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13.04.2023 01:25
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13.04.2023 00:07 Відповісти
Ось так працює геометрична прогресія.
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13.04.2023 00:18 Відповісти
Какие же поляки молодцы. Почти с той же исходной точки, что и Украина превратились в полноценную европейскую державу с мощной экономикой и армией
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13.04.2023 01:25 Відповісти
у них головне було-мета,вони поставили цілі ЄС та НАТО виконували програму, робили реформи,з початку не все так добре було, але витримали, молодці!
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13.04.2023 01:38 Відповісти
Сыкундочку.ЕС только с 14 по 20 год инвестировал в польскую экономику 106 млрд.ойро.Поэтому "поляки молодцы".
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13.04.2023 08:28 Відповісти
А хто заважав Україні провести демократичні та економічні реформи і вступити в ЄЕС і НАТО???Заважали опідорашені совкові люмпени,які голосували то за Кравчука,то за Кучму,а то й взагалі за зрадників України та дурнів типу ЯнукОвоча та Зеленського.
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13.04.2023 08:37 Відповісти
Тут Ваша правда.
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13.04.2023 08:38 Відповісти
Тепер подивимось,що з цього вийде. https://censor.net/ua/news/3411809/mijnarodni_partnery_nadadut_ukrayini_115_mlrd_dovgostrokovoyi_pidtrymky_shmygal Аби ще партнери забезпечили контроль за цим всим.
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13.04.2023 08:40 Відповісти
Украина всегда была как из басни про лебедя, рака и щуку. Одни тащут на восток, другие - на запад, а третьим похер куда, лишь бы воровать
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13.04.2023 10:43 Відповісти
якщо ці танки найближчим часом не поїдуть на маца-кву в цілях миротворчої спецоперації, то ціна тим танкам - НУЛЬ!
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13.04.2023 03:51 Відповісти
Танк Абрамс жере 500 літрів горючки на 100 кілометрів, непогано так собі.
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13.04.2023 03:52 Відповісти
А буває і 700 літрів горючки жере на 100 км, такий він Абрамс, мрія армійських крадіїв.
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13.04.2023 03:54 Відповісти
А совкові танки можуть і більше зжерти-все залежить від бажання генералів у міністерстві оборони та командирів бригад,які списували горючку ешелонами,а танки при цьому нікуди не рухались.
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13.04.2023 08:40 Відповісти
Якими блд ешелонами - з 800 000 літрів дизелю з Держрезерву для контрнаступу залишилось зовсім нічого.
Як що сурьйозно то совкові танки лайно поряд з західними ********* зразками. Виключення "Оплот". А Абрамси жеруть паливо не по дитячому це факт, краще для експлуатації і великих контрнаступів Челенджери і Леопарди.
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13.04.2023 12:26 Відповісти
Польша готовит контрнаступление? Нах они там нужны.
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13.04.2023 11:05 Відповісти
 
 