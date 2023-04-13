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Росіяни вкотре обстріляли Очаків з РСЗВ, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

очаків

Ввечері 12 квітня російські війська завдали артилерійських ударів по Очакову Миколаївської області.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Минулої доби, 12 квітня, о 22:18 ворог завдавав ударів з РСЗВ по місту Очаків Очаківської громади. Інформація щодо пошкоджень уточнюється. Постраждалих немає", - зазначив Кім.

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Автор: Марина Макєєва
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