Росіяни вкотре обстріляли Очаків з РСЗВ, - ОВА
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Ввечері 12 квітня російські війська завдали артилерійських ударів по Очакову Миколаївської області.
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
"Минулої доби, 12 квітня, о 22:18 ворог завдавав ударів з РСЗВ по місту Очаків Очаківської громади. Інформація щодо пошкоджень уточнюється. Постраждалих немає", - зазначив Кім.
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