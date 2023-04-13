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Росіяни вранці обстріляли дві громади Сумщини, зафіксовано 61 "приліт", - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські загарбники вранці обстріляли дві громади на Сумщині.
Про це повідомила Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Так, вранці росіяни здійснили обстріли Білопільської та Новослобідської громад.
"Зафіксовано 61 прильот з мінометів та АГС. Попередньо – без наслідків", - зазначили в обладміністрації.
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Serge Coalminer 94e34c80
показати весь коментар13.04.2023 10:29 Відповісти Мені подобається 0
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