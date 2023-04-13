УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4989 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
787 1
війна (56671) обстріл (21193) Сумська область (2215)

Росіяни вранці обстріляли дві громади Сумщини, зафіксовано 61 "приліт", - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

міномет

Російські загарбники вранці обстріляли дві громади на Сумщині.

Про це повідомила Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Так, вранці росіяни здійснили обстріли Білопільської та Новослобідської громад.

"Зафіксовано 61 прильот з мінометів та АГС. Попередньо – без наслідків", - зазначили в обладміністрації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: під ворожим вогнем опинилися 9 громад, одна особа загинула, - ОВА. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а скільки полетіло в зворотньому напрямку? Знову,, не ведемось на провокаціі" чи як?
показати весь коментар
13.04.2023 10:29 Відповісти
 
 