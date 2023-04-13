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УПЦ МП (1096) Чернівці (374)

У Чернівцях планують позбавити УПЦ МП права користуватися земельними ділянками 

Новини Цензор.НЕТ Події

церква,чернівці

У Чернівцях пропонують позбавити УПЦ МП права користування ділянками землі у громаді, проєкт рішення планують розглянути на наступній сесії міськради.

Про це повідомив міський голова Чернівців Роман Клічук, інформує Цензор.НЕТ.

"Департамент урбаністики та архітектури ЧМР зареєстрував проєкт рішення про припинення права користування земельними ділянками релігійними організаціями, які афілійовані з окупантами. Його розглянуть під час наступної сесії міськради", -  йдеться в повідомленні. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Депутати Чернівецької облради звернулись до керівництва держави щодо заборони УПЦ МП

Автор: Марина Макєєва
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В країні дев'ять років іде війна а вони ще планують...
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13.04.2023 11:29 Відповісти
Але питання не до Чернівецької влади, а до Верховної Ради України і до РНБО, бо рішення облрад чи міськрад будуть незаконні, бо то не їх компетенція і прокурори винесуть протести і відміну. Тут питання до Боневтіка - де заборона РПЦ в Україні, де виконання закону від 2018 року про їх перейменування і перереєстрацію? Бо їх пофіг Україна, то лекторпат "слуг" на вибори.
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13.04.2023 11:49 Відповісти
Якщо майно знаходиться у власності територіальної громади, то вони спокійно можуть позбавити РПЦвУ права аренди цього майна чи земельних ділянок. А от з тими, що знаходяться у власності держави - без найвеличнішого ніяк.
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13.04.2023 12:03 Відповісти
Це стало можливо лише після отримання Томосу у 2018-му. А гальмування процесу визнання УПЦ МП як РПЦвУ та переходу громад в ПЦУ почалося з осені 2019-го. Причому на рівні державних органів.
Ну а як влада "бореться" з РПЦвУ навіть зараз - видно неозброєним оком на прикладі Київо-Печерської Лаври.
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13.04.2023 12:08 Відповісти
Заборонити діяльність щуроферми і КРАПКА!
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13.04.2023 11:33 Відповісти
Такое... Хмельницкая ОДА, вроде, запретила УПЦ? Решение в Каменце выполняется?
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13.04.2023 11:42 Відповісти
Патріарх Варфоломей ще у 2018 році повідомляв майора ФСБ, громадянина роісії, що у звязку надання томосу ПЦУ, він більше не має права називати себе Митрополитом Київським. Мало того, що московит, до цього ще й самозванець.
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13.04.2023 12:14 Відповісти
 
 