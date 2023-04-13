За виправдання російської агресії двом мешканцям Дніпропетровщини повідомлено про підозру  

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом громадянам за фактами виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників.

Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ

За даними слідства, жителька м. Кривого Рогу, використовуючи власний акаунт у соціальній мережі, неодноразово поширювала дописи антиукраїнського спрямування. Жінка у своїх постах називала українців "нацистами", бажала успіхів російським військовим у "визволенні від фашизму", а в коментарях возвеличувала президента РФ. Наразі до підозрюваної застосовано запобіжний захід - тримання під вартою.

Також викрито мешканця Кам’янського району, який під публікаціями проросійських Інтернет-спільнот поширював коментарі з виправдовуванням злочинів військових країни-агресора та називав війну "спеціальною військовою операцією".

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Висновками судових експертиз підтверджено наявність у висловлюваннях підозрюваних виправдовування, заперечення збройної агресії РФ проти України та глорифікації її учасників.