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Лавра (278) УПЦ МП (1096)

Поліція почала розслідування руйнування приміщення у Києво-Печерській лаврі

Новини Цензор.НЕТ Події

лавра

Комісія Міністерства культури, після виїзду з Києво-Печерської лаври представників УПЦ МП, виявила пошкодження та руйнування одного із корпусів. За фактом незаконного руйнування історичних споруд правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Про це повідомляє поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ. 

До поліції звернулися представники Міністерства культури із заявою щодо виявлення пошкоджень та руйнувань одного із корпусів. На даний час правоохоронці з’ясовують усі деталі та збирають докази протиправних дій", - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що працівники мінкульту зафіксували аварійний стан приміщення на території Києво-Печерської лаври, непридатний для експлуатації та такий, що має явні ознаки руйнування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Комісія Мінкульту розпочала роботу в Києво-Печерській лаврі та фіксує пошкодження об’єктів культурної спадщини. ФОТОрепортаж

Правоохоронці з'ясовують усі деталі та збирають докази протиправних дій, а саме - навмисного незаконного знищення, руйнування чи пошкодження об'єктів культурної спадщини або їхніх частин.

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+17
Сранный русский мир. Где бы они не были и как бы себя не называли - везде себя ведут как сранная дикая орда.
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13.04.2023 12:10
+12
Дивна тактика -- місяць дивились як ті бомбили Лавру і почали розслідування .
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13.04.2023 12:14
+11
Та їм і назви немає..більш дикунського племені на Землі немає..навіть оті племена на Амазонці більш цивілізовані ніж вони
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13.04.2023 12:13
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Сранный русский мир. Где бы они не были и как бы себя не называли - везде себя ведут как сранная дикая орда.
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13.04.2023 12:10 Відповісти
Та їм і назви немає..більш дикунського племені на Землі немає..навіть оті племена на Амазонці більш цивілізовані ніж вони
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13.04.2023 12:13 Відповісти
Дивна тактика -- місяць дивились як ті бомбили Лавру і почали розслідування .
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13.04.2023 12:14 Відповісти
Бо в кожному розслідуванні головне - не вийти на самих себе.
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13.04.2023 12:15 Відповісти
Мабудь знову договорняки з жОПою.

Проведуть ревізію, будемо знати, скільки фур цінностей було вивезено..хоча можна й просто було камінчики з окладів, хрестів повитягуватм
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13.04.2023 12:18 Відповісти
А хтось очікував інше?! Коли злочинцю дають час своїми нерішучими діями, то він цим обов'язково скористається. Тож у певній мірі наши посадовці самі винуваті, що зробили рашистським псевдопопам такий подарунок у часі!!!
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13.04.2023 12:15 Відповісти
Можливо й треба було, але давайте, заради правдивості, згадаємо настрої населення яке в значній мірі не розуміло що коється та ДО ПОВНОМАСШТАБНОГО НАПАДУ сприймало війну на Донбасі як щось "несправжнє", а тому не було налаштовано радикально до московських попів. Окрім всього не було єдиної думки і у владних колах, а у парламенті правили бал проросійські сили. На жаль мижик у більшості випадків хреститься лише коли вже гром гримить, а не коли хмари на небі!!!
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13.04.2023 12:30 Відповісти
Вначале нам нужна была своя независимая и легитимная церковь, признанная в православном мире. Томос это обеспечил. Был принят закон в конце 2018 про русскую церковь в Украине. Только вот те, кто стал нынешней властью, подняли тогда дикий вой о притеснениях. А когда пришли к власти - завели уголовные дела за получение Томоса с формулировкой"разжигание межрелигиозной вражды". Вот така херня.
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13.04.2023 12:40 Відповісти
Нет такого понятия, как "руззкая" церковь в Украине, есть "мацковская" церковь, "мацковский" патриархат, а в остальном верно.
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13.04.2023 16:30 Відповісти
Вы бы закон почитали от 2018 года. Нет никакого "московского патриархата" (УПЦ МП), а есть именно "русская церковь" (РПЦ).

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2662-VIII#Text
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13.04.2023 16:59 Відповісти
Мне не надо ничего читать, потому как в украинском языке нет такого понятия связанного с чем либо из россии как "русский", есть "російський"
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13.04.2023 17:56 Відповісти
Вот и проблема что у нас не любят читать законы.
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13.04.2023 17:59 Відповісти
Українська православна церква Московського патріархату[a] - релігійна організація в Україні, православна церква з особливим статусом[5][6] і правами широкої автономії[7] (в канонічному праві відсутнє таке утворення), частина Російської православної церкви (РПЦ) на території України.
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13.04.2023 18:22 Відповісти
С коих пор Вики стала Законом Украины? Ссылка на Закон Украины выше. Вы бы его прочитали что-ли

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до статті 12 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" щодо назви релігійних організацій (об'єднань), які входять до структури (є частиною) релігійної організації (об'єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 3, ст.23)
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13.04.2023 20:17 Відповісти
Цирк на дроті. Одна рука не знає, що робить інша. Вже ж з цього приводу ще в 2019 році проводилося розслідування за статтею 194 КК України (про яке звітував Крищенко) і напевно вже винесене судове рішення. Де ж тоді було Міністерство культури? Чи тоді їх питання "руйнування пам'яток культури" не цікавило?
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13.04.2023 14:02 Відповісти
 
 