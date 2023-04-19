Публічного доступу до пляжів Одеси цьогоріч знову не буде, - Братчук

Цьогоріч курортного сезону не буде. Проводитимуться роботи з розмінування акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву речника Одеської ОВА Сергія Братчука в ефірі телеканалу "Київ".

"Влучання в будівлі курортної сфери свідчать про те, що курортного сезону знову цьогоріч не буде. До настання нашої перемоги ми будемо говорити про розмінування акваторії Чорного моря. Публічного доступу до пляжів Одеси не буде", - наголосив Братчук

Речник ОВА зауважив, що влада надасть можливість людям відпочивати. І передовсім захисники мають отримати певний перелік послуг. Однак великих концертів не буде.

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