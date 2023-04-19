Публічного доступу до пляжів Одеси цьогоріч знову не буде, - Братчук
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Цьогоріч курортного сезону не буде. Проводитимуться роботи з розмінування акваторії Чорного моря.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву речника Одеської ОВА Сергія Братчука в ефірі телеканалу "Київ".
"Влучання в будівлі курортної сфери свідчать про те, що курортного сезону знову цьогоріч не буде. До настання нашої перемоги ми будемо говорити про розмінування акваторії Чорного моря. Публічного доступу до пляжів Одеси не буде", - наголосив Братчук
Речник ОВА зауважив, що влада надасть можливість людям відпочивати. І передовсім захисники мають отримати певний перелік послуг. Однак великих концертів не буде.
Топ коментарі
+4 Підлога Маккартні
показати весь коментар19.04.2023 15:19
+3 Urs
показати весь коментар19.04.2023 15:35
+2 Maks Im c4439b0c
показати весь коментар19.04.2023 15:26
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
І так - Рашке наприкінці цього фільму буде хана як і всім імперіям до неї .
Амінь
Богдан не кошерний був із найближчих - тому й вилетів першим.
Тут на фото Богдан стрибає як ягня не знаючи ще що його вирішили під зад