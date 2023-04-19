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Одеса (4023) пляж (134) Братчук (138)

Публічного доступу до пляжів Одеси цьогоріч знову не буде, - Братчук

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

пляж,міна,міни

Цьогоріч курортного сезону не буде. Проводитимуться роботи з розмінування акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву речника Одеської ОВА Сергія Братчука в ефірі телеканалу "Київ". 

"Влучання в будівлі курортної сфери свідчать про те, що курортного сезону знову цьогоріч не буде. До настання нашої перемоги ми будемо говорити про розмінування акваторії Чорного моря. Публічного доступу до пляжів Одеси не буде", - наголосив Братчук

Речник ОВА зауважив, що влада надасть можливість людям відпочивати. І передовсім захисники мають отримати певний перелік послуг. Однак великих концертів не буде. 

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Эх, а как все начиналось
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19.04.2023 15:19
+3
а надо было чёрные труселя надевать, данилов не подсказал вовремя.
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19.04.2023 15:35
+2
Да уж, было время. До 2014 по возможности всегда летом отдыхал в Крыму. А после 2014 уже нет желания.
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19.04.2023 15:26
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19.04.2023 15:17 Відповісти
мій прогноз такий - 1 рік ще війна на території України + початок 3-ї Світової це разом із Майданом проти узурпації влади Зе-кагалом.., ну а далі все каламутно, але нудно не буде.

І так - Рашке наприкінці цього фільму буде хана як і всім імперіям до неї .

Амінь
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19.04.2023 15:26 Відповісти
Майдан и одновременно с этим воюем. Да вы наверное россейский шпион.
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19.04.2023 17:36 Відповісти
Эх, а как все начиналось
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19.04.2023 15:19 Відповісти
Да уж, было время. До 2014 по возможности всегда летом отдыхал в Крыму. А после 2014 уже нет желания.
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19.04.2023 15:26 Відповісти
зеля в Одесе на море а не в Крыму
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19.04.2023 15:33 Відповісти
Я как бы в курсе. Я за курорты Украины в целом.
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19.04.2023 15:41 Відповісти
Богданові кінець був визначений - я це відразу зрозумів, коли побачив хто формує близьке коло Зелі (Мендель, Шефер, Єрмак і т.д.).

Богдан не кошерний був із найближчих - тому й вилетів першим.

Тут на фото Богдан стрибає як ягня не знаючи ще що його вирішили під зад
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19.04.2023 15:33 Відповісти
а надо было чёрные труселя надевать, данилов не подсказал вовремя.
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19.04.2023 15:35 Відповісти
мало денег предложили наверно, хотя еще при марченко были разговоры что откроют и пляж и аркадия
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19.04.2023 15:32 Відповісти
А це не результат "мінських"? Всі ж кричали, щось про вред "мінських", а виходить при них нарід відпочивав не тільки на Чорному і Азовському морях, а і по всьому світу. А після "оманських" корисних домовленностей Зелі про море забудьте. Хто ж винен за Чонгар? Невже знову Порошенко, чи Зеленський зі своєю продажною, воровитою, мародерною, малороською командою?
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19.04.2023 20:44 Відповісти
 
 