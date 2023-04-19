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Впевнений у контрнаступі України, але війна не закінчиться у 2023 році, -  Воллес

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

воллес

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес впевнений у контрнаступі України, проте попередив, що "попереду довга битва".

Про це йдеться у матеріалі  The New York Times з посиланням на слова міністра, інформує Цензор.НЕТ.

18 квітня 2023 року міністр оборони Великої Британії висловив упевненість в успіху запланованого українського контрнаступу проти росіян, але дав зрозуміти, що війна може тривати й в наступному році.

"Я налаштований оптимістично і думаю, що між цим і наступним роком Україна збереже імпульс і позицію сили. Я також думаю, що ми повинні бути реалістами. Не буде жодного моменту за помахом чарівної палички, коли Росія розвалиться", - заявив Воллес. 

Також міністр оборони зазначив, що пом'якшив свою власну оцінку щодо перспектив війни. Він зауважив, що російський диктатор Путін "не показав жодних ознак ослаблення", враховуючи, що "він вже зазнав [втрат] у 223 000 загиблих або поранених". 

"Важко передбачити, які втрати він готовий терпіти, перш ніж він дійсно зрозуміє, що гра закінчена. Я просто намагаюся керувати очікуваннями, що жоден наступ не призведе раптово до краху російської армії", – сказав міністр.

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Воллес зауважив, що більшість російських військ у районах, де Україна, "скоріш за все", наступатиме, страждають від поганого морального стану, погано харчуються, керуються, екіпіруються та навчаються, але там "все ще багато людей". Він також зазначив, що Путін готовий "заштовхнути більше людей у свою м’ясорубку".

Міністр повідомив, що підтримка України союзниками залишається сильною і лише український уряд вирішуватиме, коли вестиме перемовини про припинення бойових дій з позиції сили.

"Ми можемо допомогти їм досягти цієї позиції сили. Імпульс все ще з ними. Можливо, це не дуже швидкий імпульс, але він, безперечно, йде вперед. Імпульс має значення", – сказав Воллес.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+13
те, которым уже приехали пакеты - не ржут. А которым еще не приехали - тем всё равно.
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19.04.2023 15:39
+5
На рахе, наверное, уже ржут, когда слышат о нашем контрнаступе.
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19.04.2023 15:36
+4
Починай.
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19.04.2023 15:54
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Може досить вже пиз.іти,а більше робити?
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19.04.2023 15:34 Відповісти
Та задовбали з цією балаканиною до чортиків. Перетворюють війну на шапіто.
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19.04.2023 15:43 Відповісти
Починай.
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19.04.2023 15:54 Відповісти
Я і не зупинявся. А ти?
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20.04.2023 09:20 Відповісти
А я і не писав, що ти зупинявся. Почни з початку і уважніше будь.
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20.04.2023 09:25 Відповісти
може вже час зрозуміти що інформаційна / дезінформаційна складова є дуже важливою частиною успішного контрнаступу?
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19.04.2023 15:57 Відповісти
Звичайно. Наших же хлопців на фронті попередили, що волес буде дезінформувати і в них піднявся бойовий дух і мотивація
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20.04.2023 09:27 Відповісти
На рахе, наверное, уже ржут, когда слышат о нашем контрнаступе.
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19.04.2023 15:36 Відповісти
те, которым уже приехали пакеты - не ржут. А которым еще не приехали - тем всё равно.
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19.04.2023 15:39 Відповісти
Ну то ви побільше **********, і поменше зброї давайте, і контрнаступ буде в 2486.
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19.04.2023 15:37 Відповісти
Дали десяток Бредней и пару танков и советуют идти внаступ!Воистину мир сошел с ума.
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19.04.2023 15:44 Відповісти
а шо, Иван, ссыкотно?
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19.04.2023 15:50 Відповісти
ага, еще 10 лет будем ловить по переулкам?
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19.04.2023 15:49 Відповісти
Авжеж, з такою кількістю озброєння яке нам видають піпєточними дозами (бо своє про**али) війна може довго тривати. Але ні, бо нас швидше посадять за стіл ''договорняків'' (багато про це вже балакають).
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19.04.2023 15:49 Відповісти
перечень вам каждый день на электронку сбрасывают, или раз в неделю?
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19.04.2023 15:54 Відповісти
Добре, що там хоч розуміть, що допомагати треба довго...
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19.04.2023 15:52 Відповісти
Та ні. Розуміють, що війна на довго. А чи будуть допомагати конкретно у 2024 році та наступних Воллес же не сказав чітко (молюсь, що будуть допомагати). Пруфи:

> міністр оборони Великої Британії висловив упевненість в успіху запланованого українського контрнаступу проти росіян, але дав зрозуміти, що війна може тривати й в наступному році.

> міністр повідомив, що підтримка України союзниками залишається сильною
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19.04.2023 16:37 Відповісти
Уоллес, Міллі, Ходжес... і те тільки вони, на відміну від Zелених *********, чітко кажуть що в 2023 р. війна не закінчиться. Наша "влада" знову піариться і найобує, підсовуючи нам чергові "шашлики".
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19.04.2023 15:59 Відповісти
усім тут на форумі "вимагателям більшої допомоги" хтів би сказати, що асфальтувати треба було більше до 2022 року, ретельніше готуватися "к майскім шашликам" й таке інше... дякуйте за те, що дають... наступ потрібен нам, а не воллесу чи байдену... а без воллеса й байдена сказати, де ви (та й ми теж разом) були з усіма вашим "*********", шашличкамі, хламідіями та дєрьмаками?!!!!
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19.04.2023 15:59 Відповісти
Ми до 2024 можем не встигнути Зелю замінити.
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19.04.2023 16:04 Відповісти
Весь 2023 будем пугать росиянцев "контрнаступом", раз нет ни F16, ни дальнобойной арты, ни ракет.
А пока "в кремле паника" будем до 2024 вести окопную войну.
Мы делаем вид, что их пугаем, они делают вид что боятся и у них паника...
Зато Уоллес, Міллі, Ходжес и прочие медиа *******-эксперты без работы не останутся.
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19.04.2023 16:52 Відповісти
Интересно наших западных партнеров не тошнит от такого лицемерия и цинизма. О каком контрнаступлении может идти речь без реальной помощи, а стакой помощью она не кончится никогда или они думают что украинцы бессмертные.
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19.04.2023 17:08 Відповісти
Я сьогодні бачив цікаву новину, мовлячи за закритими дверима обговорюють можливість заборонити чоловікам призивного віку поступати до коледжів та вишів. Можливо це деза від журналістів але викидати це теж не можливо. І добре якщо одне діло хочуть заборонити чоловікам котрім по 40 років, а інше коли заборонять юнакам 18 річним після школи. Вороже іпсо через 3...2...
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19.04.2023 17:21 Відповісти
Если ЕС, США и другие наши сателиты так повильно будут нам помогать . то война не закончится ни в этом году и ни в следующем.. Чем воевать?? Голой жопой???
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19.04.2023 19:48 Відповісти
Цей виродок зрозуміє, що програв, коли буде сидіти на лаві підсудних, або отримає кулю в лоб. А свій прогноз сер Воллес нехай не забуде повідомити Богу.
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19.04.2023 20:03 Відповісти
 
 