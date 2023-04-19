Вода в кранах Запоріжжя може стати жовтою через паводок
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Більшість ГЕС скидають воду через інтенсивний паводок. Через це якість води в Дніпрі та інших річках погіршилася.
Про це повідомили в запорізькому КП "Водоканал", інформує Цензор.НЕТ.
"Під час паводку може тимчасово зрости такий показник водопровідної води, як кольоровість. Тобто, вода у цей період може мати злегка жовтуватий колір. Цей показник впливає на якість води лише візуально і не свідчить про її небезпечність", - йдеться у повідомленні.
У водоканалі запевнили, що здійснюють корегування технологічного процесу очищення води та забезпечують необхідну кількість реагентів.
Там пояснили, що в Запоріжжі відбувається інтенсивний скид води з ГЕС.
"Наші фахівці щодня та цілодобово відбирають проби води на всіх етапах водопідготовки, здійснюють контроль за фізико-хімічними, мікробіологічними та органолептичними показниками і гарантують, що вода у Запоріжжі залишається безпечною. Наразі якість водопровідної води залишається в межах норм", - йдеться у повідомленні.
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а если в кране есть вода -значит он нассал туда
Вода не жовта , а коричнева. З болота. Бо під час танення снігу багато води стікає з боліт , де вона фарбується в колір рослинності що гниє , перетворюючись в торф.
Частіше це відбувається в травні , але цьогоріч сильні дощі спричинили раннє танення снігу в басейні річок Припяті і Дніпра .
Але це вода не застояна , без запаху . Відкривайте пляжний сезон на Дніпрі на початку травня. Вода приємна , без запаху , ще не цвіте , чиста , холодна і коричнева. Принаймні , в Києві.