Росіяни обстріляли школу та медзаклад у селі Зміївка під Бериславом,- ОВА
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Росіяни обстріляли школу та медзаклад у селі Зміївка під Бериславом. 18 квітня окупанти обстріляли школу та медзаклад.
Про це повідомили у Херсонській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Учора росіяни вдарили по селу Зміївка Бериславської громади. Ворог вкотре поцілив у будівлю місцевої школи, а також пошкодив приміщення медичної амбулаторії!", - йдеться в повідомленні.
В обласній адміністрації зазначили, що внаслідок обстрілу цивільні не постраждали.
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Cазонтьев Иван
показати весь коментар19.04.2023 15:46 Відповісти Мені подобається 0
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