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Росіяни обстріляли школу та медзаклад у селі Зміївка під Бериславом,- ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зміївка

Росіяни обстріляли школу та медзаклад у селі Зміївка під Бериславом. 18 квітня окупанти обстріляли школу та медзаклад.

Про це повідомили у Херсонській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Учора росіяни вдарили по селу Зміївка Бериславської громади. Ворог вкотре поцілив у будівлю місцевої школи, а також пошкодив приміщення медичної амбулаторії!", - йдеться в повідомленні.

В обласній адміністрації зазначили, що внаслідок обстрілу цивільні не постраждали.

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Автор: Марина Макєєва
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Не россияны а орки,пора приучать к новому названию неполноценных мозгами.
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19.04.2023 15:46 Відповісти
 
 