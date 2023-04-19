Бахмут став для росіян однією з найдорожчих операцій, - Міноборони
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Бахмут для росіян уже став найдорожчою операцією, бо саме там вони зазнають найбільше втрат як техніки, так і живої сили.
Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Для них, по-перше, це, мабуть, одна з найдорожчих операцій, тому що на неї вже витрачена велика кількість техніки, зброї, яку, до речі, знищили Збройні сили у великій мірі. Вони зазнають там величезних втрат. І ці втрати у декілька разів вищі за наші втрати. Це війна, і ми повинні бути реалістами. На жаль, така ціна нашої незалежності", - зазначила вона.
За Маляр, планування нашого командування там дозволяє зробити так, щоб втрати України були мінімальними при тому, які вони могли б бути у таких важких боях.
Що стосується Бахмута, наголосила заступник міністра, то ворог кинув усі сили, щоб узяти під контроль місто.
"Але вони туди кидають і зброю, і техніку. Для них це дуже важливо. Здається, що це вже навіть не тільки з військової точки зору, а й з політичної, бо вони й пропаганду всю свою кинули на Бахмут. І, відповідно, ми для того, щоб їх стримувати, теж повинні там концентрувати велику кількість зусиль. Дійсно, через те, що вони не можуть вести з нами вуличні бої, бо вони в них програють, вони вдалися до своєї перевіреної сирійської тактики та фактично стирають з лиця землі будівлі. В такому стані дуже складно утримувати позиції. Фактично, їх неможливо утримувати у такій ситуації. Дійсно, на певних ділянках є незначне просування ворога", - сказала Маляр, але при цьому нагадала, що вже вісім місяців сили оборони не дають ворогу захопити Бахмут.
Будь ласка, зачекайте...
гинула і гине жива сила з обох боків.
Alex Sav 8157c114
знову мед у вуха... міністерство резнікова пробиває дно клозета
Якщо таке пишеш - то мабуть тобі відома інша інформація. Озвучиш, чи далі будеш бикувати?
1. Дураку давно понятно, что "цена" этой войны для путлера не имеет никакого значения. А с учетом того, что ресурсов у РФ овердокуя, этот перл от Маляр звучит глупо.
2. "Технику" в Бахмуте москали используют по минимуму. И потери именно "техники" в районе Бахмута у них минимальны. Т.е. тут Маляр врет
3. Потери л/с у орков действительно больше, чем у нас. "Слитые" НАТОвские документы говорят, что где-то в 2 раза. Лично я, думаю что в 3 раза. И что? У них моб. ресурс в 5 раз больше, чем у нас. Т.е. для размена в "ноль" у них потери должны быть в 5 раз больше, чем у нас. Кто-то верит в такую пропорцию? А для того чтобы происходило т.н. "перемалывание орков" у них потери должны быть в 10 раз больше, чем у нас.
4. Москали действительно в последний месяц очень активно используют артиллерию и авиацию, равняя город с землей. Это для Маляр неожиданно? Про контрбатарейную борьбу она не слышала? Чего нет: стволов? боеприпасов? Тогда так и надо говорить.
У нас авиация есть? Ракеты воздух-воздух есть? Нет? Тогда так и надо говорить.
И если всего этого у нас нет, то как у нас потери могут быть в 3 раза меньше, чем у них? И накуя тогда вообще в этом Бахмуте сидеть? Кто кого перемалывает?