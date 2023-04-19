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До України прибули системи ЗРК Patriot від США та Нідерландів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

patriot

В Україну прибули зенітно-ракетні комплекси Patriot від США, Нідерландів та Німеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк.

Як зазначив Павлюк, системи Patriot від США, Нідерландів та Німеччини дозволять захиститися від ударів російських крилатих ракет та БпЛА.

Павлюк подякував партнерам за суттєве підсилення протиповітряної оборони України.

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Напередодні Німеччина повідомила про відправлення в Україну ЗРК Patriot. Міністр оборони Олексій Резніков підтвердив, що системи Patriot вже в Україні.

Першими про передання Україні системи Patriot оголосили США в грудні 2022 року в межах чергового пакету військової допомоги. Крім того, Нідерланди також анонсували поставку в Україну ЗРК Patriot та низки ракет.

Наприкінці березня українські військові завершили навчання на ЗРК Patriot у США – раніше, ніж очікувалось.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+16
Гарна новина...
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19.04.2023 15:55
+15
Я б сказав: відмінна.
Але зараз вилізуть усілякі ****** та почнуть шукати зраду.
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19.04.2023 16:05
+8
Я офуєваю сьогодні від сільських знавців!
Ти радіус дії його знаєш?
Нам і 50 штук мало буде.
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19.04.2023 16:29
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Гарна новина...
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19.04.2023 15:55 Відповісти
А це з якого боку лінії фронту подивитися
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19.04.2023 16:00 Відповісти
Павлік ... ти такий морозов...
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19.04.2023 16:06 Відповісти
Я б сказав: відмінна.
Але зараз вилізуть усілякі ****** та почнуть шукати зраду.
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19.04.2023 16:05 Відповісти
Зелені уйопки зібралися Патріотами з дронами воювати???
Спаси і помилуй....
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19.04.2023 16:07 Відповісти
А що в нас жодних інших засобів вже не залишилось?
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19.04.2023 16:08 Відповісти
Та тут гівна диванного налетіло путінського сидять ниють.
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19.04.2023 18:18 Відповісти
Ума палата, зрадо*обам не вгодиш
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19.04.2023 20:47 Відповісти
Главное чтоб их поставили не на Банковой.
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19.04.2023 16:08 Відповісти
Ну на Банковой их не поставят. Их поставят или перед Банковой или за ней).
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19.04.2023 16:15 Відповісти
На Банковій місця немає, на минулому тижні любителі Сивочолого кричали що там двісті Леопардів стоїть
Куди ж там ще Петріоти??
Зрада-зрадная!
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19.04.2023 16:48 Відповісти
В зелених підарастів чергова срачка... Вас ОПа, напевно, протухлими яйцями годує, ну, тими, що по 17? А може гнилою картоплею по 27?
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19.04.2023 17:47 Відповісти
злидню, не старайся, тут не подають, навіть, якщо будеш пороха обсирати, тут таких злиднів натовп на всіх не вистачить. тому злидню тобі
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19.04.2023 19:43 Відповісти
Добра новина)
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19.04.2023 16:14 Відповісти
Нам би штук 5 їх з запасом закрили б повністю всю територію від будь чого,
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19.04.2023 16:20 Відповісти
не хватит, чтобы закрыть... а по баллистике тем более не хватит.
но учитывая то, что у нас уже есть - уже хорошо
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19.04.2023 16:25 Відповісти
40 шт потрібно щоб повністю закрити
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19.04.2023 16:29 Відповісти
Я офуєваю сьогодні від сільських знавців!
Ти радіус дії його знаєш?
Нам і 50 штук мало буде.
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19.04.2023 16:29 Відповісти
Це вони про оборону свого села пишуть. Командувач ПВО Муходріщеньська компетентно сказав, що 5 шт. Петріотів для їх села буде досить. 🤡
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19.04.2023 16:52 Відповісти
Не знаю з якої палати з якої дупи світу ти пишешь мрійник,але з мізками в тебе вітер.
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19.04.2023 18:09 Відповісти
то злидень шмарклявий, тут просить.
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19.04.2023 20:16 Відповісти
Ми рік назад могли сракою закрити.А чого не 200?Мрійники фігові.Радіус дії РЛС 150 -160 км, варінти знищення балістики..А коштує не один мільярд долларів.Спускаємось на землю експерти херові.Може вам ще авіаносців парочку.Ці системи стануть доповненям до тих систем що прийшли.
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19.04.2023 18:08 Відповісти
Пішов на хер!
Толку з того бачення, якщо не можеш збити?
Дрочитимеш на ту ракету?
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19.04.2023 18:10 Відповісти
Писи

П-12 в 1957 році бачила на 200 км, а П-35 - на 350!
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19.04.2023 18:11 Відповісти
Ти з того хера батькаовського з дитинства не сповзаешь кусок лайна.Сидіть гівно диване і розповідає що збиває що дістає.Перхоть ********** .
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19.04.2023 18:16 Відповісти
Нам потрібні THED, але при цій владі зась.
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19.04.2023 21:10 Відповісти
А де Німеччина у заголовку?
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19.04.2023 16:58 Відповісти
А Німеччина це «ворог прокацапський». Тому нема їй міста у заголовках до добрих новин. Але коли новини не такі добрі (наприклад, що F-1 не дають), то Німеччина завжди на першому місці, хоча ніякого відношення до літаків не має. Так маніпулюють читачами.
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19.04.2023 18:00 Відповісти
мы все не можем от ваших 5 тыс. касок отойти
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19.04.2023 20:25 Відповісти
А з шоломами що не так?😳
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19.04.2023 20:32 Відповісти
имею в виду ту историю, когда в начале войны нам даже каски германия не хотела поставлять. Я это всегда буду помнить
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19.04.2023 20:54 Відповісти
Тут питання не в тому, хотіла чи не хотіла. 100 000 шоломи, які запросив український уряд, не були у наявності. І як тільки почалась війна, купити захист було майже неможливо - я сама намагалась купити, тому знаю це дуже добре. А якщо врахувати всю німецьку бюрократію, то 5000 через місяць - це дуже непоганий результат. Звичайно, це недостатньо. Німеччина зараз налаштувалась на більш менш своєчасні поставки зброї.
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19.04.2023 21:12 Відповісти
Кажется свинособаки запугивали весь мир яд оружием , в случае поставки ,, Патриот,, что то не видно. Очень скоро они не заметят , как разхерачят крымский мост , и как они окажутся на границах 1991 года.
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19.04.2023 17:07 Відповісти
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19.04.2023 18:00 Відповісти
Сподіваюсь закриють небо над Бахмутом, Марїнкою, Херсоном, Миколаєвом а не тільки Київ та Конча-Заспа.....
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19.04.2023 18:21 Відповісти
ні. Радіус дії 60 км, тобто щоб закрити Бахмут доведеться ставити у зоні ураження кацапів., тому ні. Петріоти - не фронтова ППО, а для статегічних обєктів.
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19.04.2023 18:35 Відповісти
Офіс презЕдента, Верховна Зрада, кілька десятків дачних будинків біля Київа. Ну а решта, вже якось на Божу допомогу.
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19.04.2023 18:46 Відповісти
150 км радіус дії.
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19.04.2023 21:40 Відповісти
160 - радіус бачення РЛС. Дальність ураження - 60.
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20.04.2023 01:36 Відповісти
80 км, максимальна дальність враження цілі.
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20.04.2023 03:46 Відповісти
Ну і що? Українці будуть цими супер дорогими ракетами "гасити" $25-ти тисячні Шахеди? Круто.
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19.04.2023 18:43 Відповісти
Не тупіть. Для шахедів є дешевші й дієві засоби ураження. Не кацап часом?
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19.04.2023 21:43 Відповісти
Які?
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19.04.2023 22:11 Відповісти
Для чого закривати петріотами Бахмут і Мар"їнку?? Від артилерії та мінометів? А Миколаїв чи Херсон фігачать ракетами ппо с-300. І все це петріотами не збивається, або збивати не доцільно. Почитайте для чого потрібні петріоти і яка їх задача і не смішіть людей)
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19.04.2023 20:45 Відповісти
А штурмова авіація рашистів там не літає? Смішно тобі бл#дь!!!
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19.04.2023 21:42 Відповісти
Вибачте, а в якій частині ППО ви служили і на якій посаді, що так у всьому розбираєтесь?
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19.04.2023 22:14 Відповісти
давно пора валить ватолеты ещё на подлете к границе
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19.04.2023 18:39 Відповісти
А у нас есть "Пэтриот"!
Вот !
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19.04.2023 20:26 Відповісти
алилуя!!! только нам надо больше)
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19.04.2023 20:27 Відповісти
Дякуємо Нідерландам і США !
Україні потріьно на початок хоча б 50 штук таких систем!
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19.04.2023 20:44 Відповісти
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19.04.2023 21:12 Відповісти
головна задача таких систем - це захист від балістичних ракет, а не від крилатих ракет, мопедів чи літаків (хоча і таке можуть збивати)! заступник міністра оборони, а не знає таких елементарних речей. патріоти - це перш за все ПРО, а не ППО!

одним словом - добре, що вже є таке!
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20.04.2023 01:54 Відповісти
 
 