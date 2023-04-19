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Екснардеп Компартії Тищенко роздавав жителям Харківщини "агітки" на підтримку окупантів, - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Екснардеп 3-го скликання від Комуністичної партії після початку повномасштабного вторгнення він підтримав російських загарбників та вирішив допомагати їм у війні проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Зловмисник власноруч роздавав проросійські агітаційні листівки мешканцям Харківського району та намагався переконати їх у "правильності" дій кремля.

Ініційована СБУ комплексна судова психолого-лінгвістична експертиза підтвердила незаконність дій ворожого агітатора", - йдеться в повідомленні.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виготовлення та поширення матеріалів, в яких міститься виправдовування збройної агресії рф проти України).

За даними прокуратури, він виготовляв агітаційні листівки на підтримку рф та роздруковував їх вдома на власному принтері. Після цього колишній нардеп розповсюджував їх по Харківському району серед місцевих мешканців.

Згідно із даними з відкритих джерел, йдеться про Павла Тищенка.

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Екснардеп Компартії Тищенко роздавав жителям Харківщини агітки на підтримку окупантів, - СБУ 01

Екснардеп Компартії Тищенко роздавав жителям Харківщини агітки на підтримку окупантів, - СБУ 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
Пошість якась з тима тищенками.
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19.04.2023 16:41
+8
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19.04.2023 16:45
+6
Какая мєрзская атвратітєльная рожа...
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19.04.2023 16:42
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Пошість якась з тима тищенками.
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19.04.2023 16:41 Відповісти
Какая мєрзская атвратітєльная рожа...
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19.04.2023 16:42 Відповісти
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19.04.2023 16:45 Відповісти
Яблуко від яблуні, не далеко ябнулось.
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19.04.2023 16:46 Відповісти
На жаль, загибель Олега Барни на фронті підтверджено. А я нагадую, що свинособака і холуй Єрмака чорний політтехнолог Пєтров часто отоварюється в 292 відділенні НП м. Київ, і живе в маєтку в Бучі. Тварюк з Ісландії можна знайти за адресою Зоологічна 5а
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19.04.2023 16:47 Відповісти
Про воїна ви не почуєте на телемарафоні рашистських олігархів, бо пан Олег завжди критикував Зеленського
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19.04.2023 16:50 Відповісти
Не тільки критикував,а був здатний за яйця відтягнути від влади...До речі,той якого Барна брав за найчутливіше місце чудово почувається в Штатах за рахунок "Стіни" та інших афер...Цікаво,чи сильно перешкодила русні ота стіна...
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19.04.2023 17:13 Відповісти
Брехню від "Пєтрова" та ригало-аналів розповсюджуєшь?
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19.04.2023 17:51 Відповісти
Олега Барнa - smilyva , 4esna, rozymna LJUDYNA...👍

Duze 6koda, 6o pi6ov tak rano do neba.... 😪

Ukraini takyh osobystostej, jak Барнa , treba 6anuvaty ta vesty do vlady,

til´ky todi vlada bude dlja narodu, a ne navpaky 😠
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19.04.2023 17:53 Відповісти
А ведь, памятник кагтавому сифилитику "лень inу", который убрали, была бы шикарной вешалкой, для таких свинособак...
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19.04.2023 17:37 Відповісти
комуно-фашист злігся в тваринному екстазі з раша-фашистами, нічого дивного, це норма.
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19.04.2023 17:51 Відповісти
от тому усіх камуняк тре вішати на ліхтарях бо там бувших небуває
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19.04.2023 18:55 Відповісти
Так Коля-каклєта ще й комунякою був!
Ну це зальот!!!
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19.04.2023 19:39 Відповісти
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19.04.2023 19:59 Відповісти
Ніхто Пєтрову на концерт Кобздона квитка не подарує?
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19.04.2023 20:00 Відповісти
В Харькове терехов готовил жителей города к сдаче Харькова 25 февраля 2022 года,но клоун его за это даже наградил,хотя сам готовил Украину к шашлыкам.
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19.04.2023 22:56 Відповісти
 
 