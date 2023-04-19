За співпрацю з окупантами судитимуть мешканця Херсону

Під час тимчасової окупації міста чоловік пішов на співпрацю з ворогом та агітував місцевих отримувати паспорт РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.

Обвинувачений добровільно обійняв посаду так званого "заступника начальника підприємства – начальника відділу кадрового забезпечення" незаконно створеного окупантами органу - "государственного унитарного предприятия Херсонская железная дорога".

На псевдопосаді він займався пошуком однодумців для укомплектування штату підприємства, закликав місцевих підтримувати окупаційну владу та отримувати російські паспорти.

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Прокурори Херсонської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно місцевого мешканця за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).