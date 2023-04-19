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За співпрацю з окупантами судитимуть мешканця Херсону

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

суд

Під час тимчасової окупації міста чоловік пішов на співпрацю з ворогом та агітував місцевих отримувати паспорт РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.

Обвинувачений добровільно обійняв посаду так званого "заступника начальника підприємства – начальника відділу кадрового забезпечення" незаконно створеного окупантами органу - "государственного унитарного предприятия Херсонская железная дорога".

На псевдопосаді він займався пошуком однодумців для укомплектування штату підприємства, закликав місцевих підтримувати окупаційну владу та отримувати російські паспорти.

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Прокурори Херсонської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно місцевого мешканця за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Автор: Марина Макєєва
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А коли судитимуть мусарню, яка втекла, лишивши місто і його жителів напризволяще?
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19.04.2023 16:45 Відповісти
Справедливості раді, мусарня наврядчи мала можливість зупинити армію кацапів. А вже під Миколаєвом частина поліцейських з Херсону приймала участь у боях за аеропорт, та Кульбакіне.
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19.04.2023 17:54 Відповісти
Справедливості раді, мусарня могла хоча б організувати евакуацію. Або принаймні оголосити евакуацію. Або, принаймні принаймні, роздати зброю тим, хто не обісцявся і бажав захищати своє місто. А вони просто зробили жест імені святого с'*********, залишивши беззбройних пацанів вмирати в парку.
Так шо вибачайте, "нє забудім, нє прастім".
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20.04.2023 09:13 Відповісти
Я вас здивую, але всі дії, що ви перечислили, не є задачою поліції. Евакуацію оголошує, та організовує військово-цивільна адміністрація. А роздачу зброї - міністерство оборони через військомати.
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20.04.2023 16:41 Відповісти
Прекрасно розумію і в курсі, що у нас в країні (мі)поліція виконує виключно репресивні функції, та здирницькі. От якби орки їхали 90 замість 70 і з непристебнутими ременями безпеки - от тоді б вони виступили б! А так...
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20.04.2023 17:14 Відповісти
 
 