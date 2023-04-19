Минулої доби морпіхи знищили 24 окупантів та 1 БМП

Військові частини та підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України у складі угруповань продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС.

Як зазначається, минулої доби, 18 квітня, підрозділи ВМС ЗС України знищили 24 окупантів та 1 БМП.

Остаточні втрати ворога уточнюються.

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