УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11556 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
1 265 7
Білорусь (5968) військові навчання (2587)

У Білорусі стартували тактичні навчання військ ППО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

білорусь,ппо

Міністерство оборони Білорусі оголосило про початок 19 квітня тактичних навчань одного з підрозділів зенітно-ракетних військ Збройних сил Білорусі та військ ППО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Під час навчань військові здійснять марш у визначені райони та відпрацюють низку навчально-бойових завдань щодо прикриття військ та об’єктів критичної цивільної інфраструктури від наслідків повітряного нападу та високоточної зброї гіпотетичного противника", – йдеться у повідомленні.

Міноборони Білорусі зазначає, що навчання мають завершитися 22 квітня.

3 березня в Білорусі почалася перевірка боєготовності Збройних сил за дорученням Олександра Лукашенка. У Радбезі Білорусі заявили, що перевірка боєготовності планова, але вона займе тривалий час на різних полігонах і в населених пунктах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони Білорусі прозвітувало про завершення підготовки пілотів Су-25 щодо застосування тактичної ядерної зброї

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ретельно вивчають "Дапаможнік беларускага халопа"?
показати весь коментар
19.04.2023 18:07 Відповісти
А не запізно почали вивчати те,що потрібно знати завжди.
показати весь коментар
19.04.2023 20:58 Відповісти
Когда в место свободы выбрали дешевую колбасу....
показати весь коментар
19.04.2023 18:34 Відповісти
Когда в место свободы выбрали самую дешевую колбасу....
показати весь коментар
19.04.2023 18:54 Відповісти
Чипси готуються до п..юлей
показати весь коментар
19.04.2023 18:35 Відповісти
А якщо не ''гіпопотично'' прилетить, а реально!
показати весь коментар
19.04.2023 18:40 Відповісти
Згідно археологічних даних, населенці території ******** бєлорашки останніми в Європі пройшли "неолітичну революцію" (перехід від збирання та полювання до виробничого господарства).
Мабуть ця погана обучаємость успадковується від покоління до покоління...
показати весь коментар
19.04.2023 19:36 Відповісти
 
 