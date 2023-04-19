2 386 8
Молдова оголошує співробітника посольства РФ персоною нон грата
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Молдова викликала посла Росії, щоб оголосити співробітника посольства РФ персоною нон грата.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода, про це повідомляє агенція Reuters.
Ім’я співробітника посольства не називають.
Як заявив речник уряду Молдови Даніель Воде, це рішення пов’язано з діями співробітників посольства щодо молдовських прикордонників, які цього тижня відмовили у в’їзді регіональному російському політику в аеропорту Кишинева.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
тонкощі дипломатії