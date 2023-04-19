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Новини За кордоном
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Молдова (1294) нон грата (134) посол (1006)

Молдова оголошує співробітника посольства РФ персоною нон грата

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

молдова

Молдова викликала посла Росії, щоб оголосити співробітника посольства РФ персоною нон грата.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода, про це повідомляє агенція Reuters.

Ім’я співробітника посольства не називають.

Як заявив речник уряду Молдови Даніель Воде, це рішення пов’язано з діями співробітників посольства щодо молдовських прикордонників, які цього тижня відмовили у в’їзді регіональному російському політику в аеропорту Кишинева.

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Автор: Анастасія Потіха
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а в Україні кацапа "за грати"

тонкощі дипломатії
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19.04.2023 18:07 Відповісти
Garna novyna, mologzi
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19.04.2023 18:11 Відповісти
а можна відразу розстріляти?
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19.04.2023 18:14 Відповісти
А що там суддя Чаус?
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19.04.2023 18:27 Відповісти
А дійсно,як з терористами-викрадачами Чауса?
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19.04.2023 18:43 Відповісти
Взагаліто мужчіна пройшов босоніж 50 км. майте повагу. Це не Зварич. Цей тільки банкі з баксами закопав на городі і не посівав і не колядував
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19.04.2023 18:54 Відповісти
Там і буба може потрапити під роздачу.
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19.04.2023 18:55 Відповісти
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19.04.2023 18:45 Відповісти
 
 